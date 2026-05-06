BMKG: Hujan di Jakarta Mei 2026 Adalah Variasi Cuaca Lazim

BMKG menyatakan hujan di Jakarta pada Mei 2026 merupakan variasi cuaca lazim akibat dinamika atmosfer regional. Masuknya musim kemarau di Jakarta terjadi secara bertahap, dengan perbedaan waktu antara wilayah tengah dan selatan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ) menyatakan bahwa hujan yang terjadi di Jakarta pada bulan Mei 2026 merupakan variasi cuaca yang lazim dan dipengaruhi oleh dinamika atmosfer regional.

Menurut Ardhasena, Kepala BMKG, perbedaan waktu masuk musim kemarau di wilayah Jakarta terjadi secara bertahap sejak Mei hingga akhir bulan.

"BMKG menyampaikan bahwa masuknya musim kemarau secara bertahap di Indonesia, dengan periode masuknya yang berbeda-beda setiap wilayah," ujar Ardhasena kepada Suara.com, Rabu (6/5/2026). Ia menjelaskan bahwa hujan yang masih terjadi di wilayah Jawa bagian barat, termasuk Jakarta, dipicu oleh dinamika atmosfer skala regional.

"Hujan yang terjadi belakangan di Jawa bagian barat termasuk Jakarta karena pengaruh gelombang Equatorial Rossby dan MJO yang menyusul belakangan," jelasnya. Lebih rinci, Ardhasena menyebutkan bahwa perbedaan waktu masuk kemarau bahkan terjadi dalam satu wilayah yang sama seperti Jakarta. Sementara Jakarta bagian tengah baru akan masuk musim kemarau pada dasarian II bulan Mei, Jakarta bagian selatan baru akan kemarau pada dasarian III bulan Mei.

"Anomali hujan ini sementara, variasi intraseasonal. Ini terjadi setiap tahun, ada variasi dalam musim hujan maupun musim kemarau," tegas Ardhasena. BMKG juga menambahkan bahwa fenomena ini merupakan bagian dari variasi iklim yang normal dan tidak perlu dikhawatirkan. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah rentan banjir atau kekeringan.

Selain itu, BMKG juga mengimbau agar masyarakat mengikuti informasi cuaca secara teratur untuk mendapatkan update terkini mengenai kondisi cuaca di wilayah masing-masing





