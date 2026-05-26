BMKG: Fenomena Matahari Tepat di Atas Ka'bah Kembali Terjadi Pada 27-29 Mei 2026

BMKG menginformasikan bahwa fenomena matahari tepat berada di atas Ka'bah akan kembali terjadi pada 27 hingga 29 Mei 2026. Masyarakat dapat memanfaatkan fenomena ini untuk melakukan pengecekan sekaligus kalibrasi arah kiblat secara mandiri dengan metode bayangan matahari

Fenomena ini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan pengecekan sekaligus kalibrasi arah kiblat secara mandiri dengan metode bayangan matahari. Dilansir akun Instagram @infobmkg, fenomena matahari tepat di atas Ka Installer terjadi ketika matahari berada di titik zenit Ka Installer yang terletak di lintang 21,422 LU. Pada saat itu terjadi di Makkah, di Indonesia bayangan benda tegak di wilayah yang terkena sinar matahari akan mengarah langsung ke kiblat.

BMKG menjelaskan peristiwa ini terjadi dua kali dalam setahun dan menjadi salah satu metode akurat dalam menentukan arah kiblat umat muslim. 27-29 Mei 2026Selain itu, fenomena serupa juga akan kembali terjadi pada: Sementara untuk wilayah Indonesia bagian timur dan tengah timur, pengukuran arah kiblat dilakukan saat matahari berada di antipoda Ka Installer, yakni: BMKG turut membagikan langkah-langkah kalibrasi arah kiblat yang dapat dilakukan masyarakat, khususnya di wilayah Indonesia tengah dan barat. Sesuaikan waktu dengan jam resmi BMKG melalui laman ntp.bmkg.go.id.

Gunakan alat yang dapat berdiri tegak lurus di permukaan datar, seperti tongkat, bandul, tiang, atau sisi dinding bangunan. Lakukan persiapan pengamatan sekitar lima menit sebelum pukul 16.18 WIB atau 17.18 WITA sebagai waktu puncak pengamatan. Tarik garis dari ujung bayangan menuju posisi alat tegak lurus tersebut. Garis tersebut merupakan arah kiblat yang telah terkalibrasi karena posisi matahari sedang tepat berada di atas Ka Installer.

Dalam proses pengamatan, terdapat beberapa syarat yang perlu diperhatikan agar hasil pengukuran lebih akurat, yaitu: Lokasi bebas dari bayangan benda lain BMKG juga menyebutkan beberapa peralatan yang dapat digunakan dalam pengukuran arah kiblat, antara lain tongkat atau tiang lurus, jam presisi, serta kompas atau GPS sebagai alat bantu tambahan. Melalui fenomena astronomi ini, masyarakat dapat memastikan kembali ketepatan arah kiblat di rumah maupun tempat ibadah secara sederhana dengan memanfaatkan posisi matahari





