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BMKG Dorong Kemitraan Multi-Helix agar Stasiun Atmosfer Global Lore Lindu Terus Beroperasi

antaranews#6 in Indonesia
BMKG Dorong Kemitraan Multi-Helix agar Stasiun Atmosfer Global Lore Lindu Terus Beroperasi
Badan Meteorologi · Klimatologi · Dan Geofisika
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BMKG mengajak pihak berwenang, perguruan tinggi dan swasta melengkapi fungsi Stasiun Atmosfer Global Lore Lindu di Sulawesi Tengah demi data berkualitas tinggi dan kedaulatan iklim.

Di Palu hari Rabu, 11 November 2026, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan menyerukan kolaborasi lintas sektor untuk menjaga operasional Stasiun Atmosfer Global (GAW) Lore Lindu Bariri, Sulawesi Tengah. Ia menyampaikan pesan tersebut melalui sesi daring Integrated Climate Forum 2026.

Stasiun Lore Lindu, Titik Kunci Pengamatan Atmosfer Indonesia

Stasiun Lore Lindu Bariri merupakan satu dari tiga stasiun GAW di Indonesia, bersama Stasiun Bukit Kototabang di Sumatera Barat dan Stasiun Puncak Vihara Klademak di Sorong, Papua Barat. Operasinya dimulai pada 2016, dan telah mencakup pengamatan konsentrasi gas rumah kaca, ozon, aerosol, dan parameter lainnya. Data yang dihasilkan terintegrasi ke jaringan Global Atmosphere Watch di bawah World Meteorological Organization.

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Menurut Ardhasena, data ini bukan sekadar angka, melainkan alat bagi Indonesia untuk meneguhkan diplomasi dan kedaulatan dalam kebijakan lingkungan dan iklim. Data juga digunakan untuk memverifikasi pencapaian target pengurangan emisi dalam Paris Agreement.

Peran Multi-Helix dalam Memperkuat Fungsionalitas Stasiun

Ardhasena menegaskan bahwa keberlanjutan fungsi stasiun tidak dapat dijalankan secara terpisah oleh BMKG. Ia menyerukan pendekatan multi‑helix antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, otoritas taman nasional, dunia usaha, dan media massa. Kolaborasi ini harus meliputi dukungan infrastruktur, perlindungan zona penyangga, dan integrasi data ke kebijakan lokal.

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BMKG mengajak perguruan tinggi di Sulawesi Tengah menjadi laboratorium hidup bagi riset iklim tropis berkelas dunia. Pemerintah daerah dan sektor swasta diharapkan menguatkan infrastruktur serta menjaga kebersihan udara di sekitarnya agar dapat menggambarkan kondisi atmosferik yang asli.

Dampak Real‑World dan Langkah Selanjutnya

Data dari Lore Lindu dilaporkan dapat menjadi rujukan bagi perencanaan ruang, pengelolaan kecukupan air baku, penanggulangan banjir, dan penyediaan indikator fluktuasi harga pangan akibat variasi cuaca. Menteri, mereka juga diharapkan dapat membantu memformat narasi media yang menghubungkan peringatan dini dengan kehidupan sehari‑hari masyarakat Sulawesi Tengah.

Ardhasena mengingatkan pentingnya menghidupkan kembali kearifan lokal sebagai bagian strategi kesiapsiagaan bencana. Ia menegaskan bahwa hasil forum ini akan memberi manfaat nyata bagi pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Tengah, memperkokoh kedaulatan iklim Indonesia, dan menjaga keselamatan bangsa.

antaranews#6 in Indonesia

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Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika Stasiun Atmosfer Global Sulawesi Tengah Ardhasena Sopaheluwakan Global Atmosphere Watch

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