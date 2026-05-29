BMKG Deteksi Terbentuknya Siklon Tropis Jangmi di Laut Filipina

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ) melalui Tropical Cyclone Warning Center (TCWC) Jakarta mendeteksi terbentuknya Siklon Tropis Jangmi di wilayah Laut Filipina , sebelah utara Papua .

Siklon Tropis Jangmi dilaporkan berkembang dari Bibit Siklon Tropis 99W yang berada di bawah wilayah pemantauan TCWC Jakarta. Prakiraan Cuaca BMKG Besok Jumat 29 Mei 2026: Siklon Tropis Jangmi di Pasifik, Ini Wilayah Terdampak. Dalam rilis resminya, BMKG memperkirakan kecepatan angin maksimum siklon ini akan mengalami peningkatan dalam 24 jam ke depan. Meski begitu, kekuatannya diprediksi masih bertahan pada kategori 2 (dua).

Saat ini, arah pergerakan Siklon Tropis Jangmi terpantau menuju ke barat laut dan dipastikan bergerak menjauhi wilayah teritorial Indonesia. Meskipun pusat siklon bergerak menjauhi daratan Indonesia, keberadaan sistem cuaca ini memicu dampak tidak langsung di sejumlah wilayah Tanah Air. Wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara diprakirakan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Berpotensi terjadi di sejumlah perairan, antara lain: Perairan Raja Ampat bagian utara.

Merespons potensi dampak tersebut, BMKG mengimbau masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir serta para pelaku aktivitas pelayaran di wilayah-wilayah terdampak untuk meningkatkan kewaspadaan. Langkah antisipasi diperlukan guna mengantisipasi risiko hujan lebat, angin kencang, serta fenomena gelombang tinggi yang dapat mengganggu keselamatan aktivitas di laut





