BMKG dan Tito Karnavian Siagakan Aceh Hadapi Cuaca Ekstrem November 2026

BMKG memperingatkan potensi hujan ekstrem di Aceh pada 14-16 November 2026 akibat bibit siklon. Mendagri Tito Karnavian menegaskan kewaspadaan pascabanjir 2025.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG) menerbitkan peringatan dini tentang potensi bencana cuaca ekstrem di wilayah Provinsi Aceh untuk rentang waktu 14 hingga 16 November 2026. Peringatan tegas ini dikeluarkan menyusul deteksi aktivitas dua bibit siklon tropis yang signifikan di perairan sekitar Indonesia, yaitu Bibit Siklon Tropis 92B di Teluk Benggala dan Bibit Siklon Tropis 96S di Samudra Hindia bagian barat Sumatra.

Detail Wilayah Terdampak Hujan Ekstrem

Berdasarkan data prakiraan resmi BMKG, hujan lebat hingga sangat lebat yang disertai kilatan petir dan tiupan angin kencang berpotensi terjadi di wilayah Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Gayo Lues, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, Nagan Raya, dan Subulussalam. Intensitas curah hujan dengan kategori sedang namun tetap disertai petir dan angin kencang diproyeksikan melanda Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Utara, Banda Aceh, Langsa, Pidie, Pidie Jaya, dan Simeulue.

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Kewaspadaan Mendagri Tito Karnavian

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, secara langsung memerintahkan pemerintah daerah untuk memperkuat sistem kesiapsiagaan bencana. Tito menegaskan bahwa seluruh unsur terkait harus memiliki pemahaman mendalam mengenai risiko spesifik bencana di wilayah masing-masing, khususnya bagi para bupati dan wali kota di daerah yang berpotensi terdampak langsung.

Pesan resmi melalui keterangan tertulis pada Minggu, 15 November 2026, menekankan pentingnya koordinasi ketat antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi, dinas pemadam kebakaran, fasilitas kesehatan, serta pasokan logistik dari Bulog agar tetap dalam kondisi siaga penuh tanpa memicu kegaduhan atau keresahan di tengah masyarakat. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, menolak informasi yang belum terverifikasi, dan mematuhi arahan resmi dari instansi berwenang.

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Normalisasi Sungai dan Operasi Modifikasi Cuaca

Langkah antisipatif ini menjadi sangat krusial mengingat Aceh masih berisiko tinggi menghadapi potensi banjir susulan pasca-bencana besar yang terjadi pada November 2025. Tito Karnavian mencatat bahwa tercatat sebanyak 41 kejadian banjir susulan, termasuk tanah longsor, telah terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sepanjang periode April hingga Oktober 2026.

Untuk mengatasi akar masalah, Presiden memberikan perintah utama agar segera dilakukan normalisasi terhadap 137 sungai yang terdampak di tiga provinsi tersebut. Kementerian Pekerjaan Umum ditunjuk sebagai ujung tombak dalam percepatan penanganan, didukung penuh oleh pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pihak terkait lainnya, dengan pendanaan dari anggaran yang telah dialokasikan.

Langkah Proaktif Pencegahan Banjir

Di samping upaya fisik normalisasi sungai, Tito Karnavian juga menegaskan urgensi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca sebagai langkah pencegahan dini. Prinsip dasar strategi ini adalah meminimalkan atau bahkan mencegah sama sekali terjadinya hujan di daerah-daerah yang sangat berisiko terdampak bencana, sehingga mengurangi beban air yang bisa memicu luapan sungai.

Ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana juga harus dipastikan, dengan pemerintah daerah didorong untuk kembali menetapkan status tanggap darurat jika bencana susulan dampaknya meluas. Status darurat ini akan memungkinkan percepatan penggunaan anggaran dan penanganan segera untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat yang terdampak bencana.