BMKG Catat Fenomena Udara Dingin di Dataran Tinggi Jawa Timur Selama Musim Kemarau 2026

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan adanya fenomena udara dingin atau bedding di sejumlah daerah dataran tinggi Jawa Timur selama periode 8 hingga 9 Juni 2026. Lima wilayah dengan suhu minimum terendah tercatat di AWS Bromo, Stageof Pasuruan (Tretes), AWS Kota Batu, AWS Bondowoso, dan AWS Tiris. Suhu terendah mencapai 8,2 derajat Celsius di AWS Bromo, Probolinggo. Fenomena ini dipengaruhi langit cerah, kelembapan rendah, dan minim awan saat musim kemarau. BMKG mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan dengan mengenakan pakaian hangat dan memperhatikan kelompok rentan.

Fenomena udara dingin atau yang dikenal masyarakat Jawa dengan sebutan bedding kembali dirasakan di sejumlah wilayah di Jawa Timur . Berdasarkan pengamatan suhu minimum yang dilakukan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ) untuk periode 8 Juni 2026 pukul 07.01 WIB hingga 9 Juni 2026 pukul 07.00 WIB, beberapa daerah dataran tinggi mencatat suhu udara yang cukup rendah seiring menguatnya musim kemarau.

Dalam laporan yang dipublikasikan melalui akun Instagram @bmkg.iklimjatim, BMKG mengidentifikasi lima wilayah dengan suhu minimum terendah di Jawa Timur selama periode tersebut. Lima wilayah tersebut antara lain Automatic Weather Station (AWS) Bromo di Kabupaten Probolinggo dengan suhu minimum 10,4 derajat Celsius,ollowing Stageof Pasuruan (Tretes) yang mencatat suhu 14,0 derajat Celsius, lalu AWS Kota Batu dengan suhu 15,0 derajat Celsius, diikuti AWS Bondowoso dengan suhu 15,9 derajat Celsius, dan AWS Tiris di Kabupaten Probolinggo dengan suhu 17,1 derajat Celsius.

Selain itu, BMKG juga mencatat bahwa suhu minimum terendah secara keseluruhan terpantau di kawasan AWS Bromo, Kabupaten Probolinggo, yang mencapai 8,2 derajat Celsius. Fenomena suhu dingin saat musim kemarau ini merupakan kondisi yang umum terjadi dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Langit yang relatif cerah, kelembapan udara yang rendah, serta minimnya tutupan awan membuat panas yang tersimpan di permukaan bumi lebih cepat terlepas ke atmosfer pada malam hingga dini hari.

Akibatnya, suhu udara menjadi lebih dingin dibandingkan kondisi biasanya BMKG juga mengingatkan bahwa musim kemarau 2026 mulai menguat, ditandai dengan suhu di sejumlah wilayah yang dapat mencapai di atas 35 derajat Celsius siang hari. Melihat kondisi ini, BMKG mengimbau masyarakat, khususnya mereka yang tinggal atau beraktivitas di wilayah dataran tinggi, untuk menjaga kondisi kesehatan selama periode suhu dingin berlangsung.

Langkah-langkah penting yang dapat diambil antara lain penggunaan pakaian hangat, menjaga asupan makanan bergizi, serta memberikan perhatian lebih kepada kelompok rentan seperti balita dan lansia guna mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat cuaca dingin. BMKG terus memantau perkembangan cuaca dan akan menyampaikan pembaruan informasi secara berkala kepada publik





KompasTV / 🏆 22. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

BMKG Suhu Dingin Bedding Jawa Timur Musim Kemarau 2026

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Prakiraan Cuaca Hari Ini, BMKG Klarifikasi Isu Kondisi Ekstrem 'Bediding'BMKG prakirakan cuaca bervariasi dari berawan hingga hujan lebat pada 8 Juni 2026. BMKG juga tegaskan fenomena bediding adalah kondisi musiman normal.

Read more »

BMKG Prediksi Jawa Barat Minim Hujan Lebat dalam SepekanSecara umum curah hujan di Jawa Barat cenderung menurun.

Read more »

Fenomena Hujan Meteor Arietid Capai Puncak pada 10 Juni 2026Hujan Meteor Arietid dikenal sebagai hujan meteor siang hari paling aktif, tetapi mengapa fenomena ini sulit disaksikan langsung?

Read more »

Menjaga keberlanjutan fiskal di tengah fenomena 'Sell Indonesia'Di tengah dinamika ekonomi global yang semakin tidak pasti, muncul istilah yang belakangan sering diperbincangkan di pasar keuangan, yakni sell Indonesia. ...

Read more »