BMKG Catat Curah Hujan Tinggi di Indonesia, Kalimantan Tengah Puncak 174 mm

BMKG mencatat curah hujan tertinggi di Kalimantan Tengah mencapai 174 mm. Data ini diikuti wilayah lain seperti Riau dan Kalimantan Barat yang juga mengalami hujan lebat akibat dinamika atmosfer.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat data curah hujan harian yang signifikan di berbagai wilayah Indonesia. Wilayah Kalimantan Tengah mencatatkan angka tertinggi dengan volume 174 milimeter per hari.

Angka ini menempatkan Kalimantan Tengah sebagai daerah dengan intensitas hujan tertinggi dibandingkan wilayah lain yang terpantau mengalami hujan deras.

Wilayah lain juga mencatatkan angka curah hujan yang tinggi namun berada di bawah Kalimantan Tengah. Riau mencatatkan curah hujan sebesar 163 milimeter per hari. Kalimantan Barat mencatatkan 158 milimeter per hari. Aceh mencatatkan 150 milimeter per hari. Kalimantan Selatan mencatatkan 149 milimeter per hari. Jambi mencatatkan 112 milimeter per hari. Bengkulu mencatatkan 101 milimeter per hari.

Dinamika Atmosfer Pemicu Hujan Lebat

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BMKG menjelaskan bahwa tingginya curah hujan di sejumlah wilayah tersebut berkaitan erat dengan dinamika atmosfer yang mendukung pembentukan awan hujan. Aktivitas MJO atau MJO activity terpantau meliputi sebagian besar wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kondisi ini menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi kondisi cuaca saat ini.

Pada saat yang sama, gelombang Ekuatorial Rossby juga terpantau di sebagian besar Sumatera. Sirkulasi siklonik juga teridentifikasi di sekitar Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Laut Natuna, dan perairan utara Aceh. Sirkulasi tersebut memicu terbentuknya belokan serta pertemuan angin yang dapat mendukung pertumbuhan awan hujan.

Kondisi Fisik Meteorologi Pendukung

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BMKG juga mengidentifikasi kondisi suhu muka laut yang hangat sebagai faktor pendukung. Kelembapan udara yang tinggi turut menyumbang pada pembentukan awan. Atmosfer yang labil menjadi kombinasi ketiga faktor tersebut. Kombinasi kondisi tersebut turut menyediakan kondisi yang mendukung pembentukan awan hujan di sejumlah wilayah Indonesia.

Proses fisika ini menjelaskan mengapa hujan lebat terfokus pada wilayah tertentu. Sirkulasi siklonik di Kalimantan Tengah dan sekitarnya memperkuat mekanisme pengangkatan udara. Hal ini menyebabkan uap air kondensasi lebih cepat menjadi tetesan air hujan dengan volume besar.

Pengaruh Monsun Asia dan Imbauan

Dalam beberapa waktu ke depan, pengaruh Monsun Asia diprakirakan semakin menguat. Monsun ini akan menggantikan dominasi Monsun Australia. Penguatan monsun tersebut berpengaruh terhadap peningkatan suplai udara lembap ke wilayah Indonesia. Kondisi ini dapat meningkatkan kandungan uap air di atmosfer.

Peningkatan kandungan uap air ini mendukung potensi hujan di berbagai daerah. BMKG juga memantau perkembangan aktivitas gelombang atmosfer dan dinamika cuaca lainnya. Faktor-faktor ini dapat memengaruhi distribusi hujan di masa depan. Masyarakat diimbau tetap memperhatikan perkembangan informasi cuaca.

Penting untuk memantau informasi terutama di wilayah yang telah mengalami curah hujan tinggi. Warga dapat mengakses informasi terkini melalui laman resmi BMKG. Pemantauan ini krusial untuk antisipasi dampak lanjutan dari hujan lebat yang berlangsung intensif.