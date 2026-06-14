BMKG: Aktivitas Atmosfer Intens Memicu Potensi Hujan Lebat di Berbagai Wilayah

BMKG mengeluarkan peringatan dini agar masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di berbagai wilayah. Aktivitas atmosfer yang cukup intens dengan kemunculan empat titik sirkulasi siklonik secara bersamaan di sekitar wilayah perairan Indonesia dan sekitarnya memicu terbentuknya jalur pertemuan serta perlambatan kecepatan angin yang memanjang.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ) merilis pembaruan data prakiraan cuaca nasional yang berlaku untuk hari Senin, 15 Juni 2026. Aktivitas atmosfer yang cukup intens dengan kemunculan empat titik sirkulasi siklonik secara bersamaan di sekitar wilayah perairan Indonesia dan sekitarnya memicu terbentuknya jalur pertemuan serta perlambatan kecepatan angin yang memanjang, sehingga potensi pertumbuhan awan hujan meningkat signifikan di beberapa pulau besar.

Berdasarkan analisis pemantauan cuaca terkini dari BMKG, sirkulasi siklonik terpantau aktif terbentuk di lokasi-lokasi berikut: Pola sirkulasi ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di wilayah Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, serta di sekitar pusat pola siklonik tersebut. Selain itu, jalur konvergensi sekunder lainnya juga diprakirakan terbentuk membentang di wilayah Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan.

Sementara daerah konfluensi atau pertemuan angin terdeteksi di Laut Andaman, Selat Makassar bagian selatan, Laut Sawu, Laut Timor, Laut Flores, Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Arafuru. Kombinasi dari berbagai dinamika atmosfer regional ini memicu penumpukan awan hujan yang cukup tebal. BMKG mengeluarkan peringatan dini agar masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah: Palembang, Bandar Lampung, dan Bandung.

Sementara itu, wilayah lain yang berada dalam penanda kategori zona kuning pada peta BMKG diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Hujan Disertai Petir: Palembang, Bandar Lampung, dan Bandung. Hujan Ringan: Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkalpinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar wilayah Kalimantan (Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda, Tanjung Selor). Hujan Ringan: Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya.

Cerah Berawan hingga Berawan Tebal: Denpasar, Kupang, Makassar, Manokwari, dan Merauke. BMKG terus mengingatkan masyarakat yang akan kembali memulai rutinitas kerja di awal pekan untuk tetap mengantisipasi perubahan cuaca setempat





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BMKG Aktivitas Atmosfer Potensi Hujan Lebat Peringatan Dini Cuaca

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