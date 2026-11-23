BMKG mencatat 127 Zona Musim telah masuk fase hujan pada Dasarian II November 2026. Fenomena El Nino kuat dan dinamika atmosfer memengaruhi pola curah hujan nasional secara signifikan.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis data penting mengenai dinamika atmosfer nasional melalui laporan analisis perkembangan musim hujan pada Dasarian II November 2026. Data tersebut mengonfirmasi bahwa sebanyak 18,2 persen wilayah Indonesia atau setara dengan 127 Zona Musim (ZOM) telah resmi memasuki fase musim hujan.

Data Curah Hujan dan Distribusi Wilayah Hujan

Pemantauan intensif selama periode dasarian kedua bulan November ini menunjukkan variasi distribusi curah hujan yang signifikan di berbagai penjuru Nusantara. Berdasarkan klasifikasi intensitas, wilayah dengan kriteria curah hujan Sangat Tinggi mencakup 1,03 persen area, sementara wilayah dengan kategori Tinggi mencapai 18,68 persen.

Also read Peringatan Dini Banjir Pesisir 22-24 November 2026, BMKG Imbau 3 Provinsi Waspada Rob

Sebagian besar wilayah, yaitu sebesar 48,43 persen, berada pada kategori curah hujan Menengah. Sisanya sebesar 31,86 persen mengalami curah hujan kategori Rendah. Secara sifat hujan dibandingkan dengan kondisi normal, area dengan curah jauh di Atas Normal mencapai 20,31 persen, sedangkan Atas Normal sebesar 17,24 persen.

Di sisi lain, 45,05 persen wilayah mencatatkan curah hujan di Bawah Normal, dan hanya 17,40 persen yang berada pada kisaran Normal. Data statistik ini menjadi indikator utama bagi para perencana pangan dan manajemen bencana dalam mengantisipasi potensi kekeringan maupun banjir di berbagai daerah yang sedang bertransisi iklim.

Advertisement

Pengaruh Fenomena El Nino Kuat Terhadap Iklim

Fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat terus memberikan dampak nyata terhadap kondisi iklim Indonesia berdasarkan indeks ENSO periode September hingga November 2026 yang mencapai nilai +3,25. Kondisi ini diperkuat oleh nilai Anomali Suhu Muka Laut (SST) di wilayah Nino3.4 yang mencapai +3,22 selama dasarian berjalan.

Indeks Dipol Samudra Hindia (IOD) juga tercatat mengalami penurunan ringan menjadi +0,617 pada dasarian ini, dibandingkan dengan nilai bulan Oktober yang tercatat sebesar +0,727. Penurunan indeks ini tidak mengubah dominansi El Nino sebagai penggerak utama variabilitas cuaca saat ini, yang masih memicu anomali suhu laut positif signifikan.

Dinamika Angin dan Pertumbuhan Awan Nasional

Struktur atmosfer lapisan 850 mb saat ini didominasi oleh aliran massa udara dari arah timuran. Fenomena pertemuan massa udara tersebut terlihat jelas di wilayah sekitar garis khatulistiwa, dan BMKG memprediksi pola angin timuran ini akan tetap aktif pada dasarian berikutnya.

Tutupan awan yang diukur dari Outgoing Longwave Radiation (OLR) menunjukkan daerah dengan nilai kurang dari 220 W/m2 dominan terjadi di Sumatera, bagian tengah hingga barat Jawa, Kalimantan bagian barat, serta Papua. Secara umum, tutupan awan terpantau lebih sedikit dibandingkan kondisi klimatologis normal, kecuali di wilayah Sumatera, Kalimantan barat, dan Papua yang tetap aktif.

Advertisement

Monsoun Muson (MJO) saat ini menunjukkan sinyal aktif di Fase 3 di sebelah barat Samudra Hindia. Namun, prediksi model menunjukkan bahwa aktivitas MJO ini tidak akan bertahan dan diprediksi tidak aktif pada Dasarian III November 2026, yang akan memengaruhi persebaran pertumbuhan awan hujan ke wilayah Indonesia lainnya.

Proyeksi Cuaca dan Langkah Kesiapsiagaan

Dengan 127 Zona Musim yang telah resmi masuk musim hujan, kesiapsiagaan dini menjadi prioritas utama bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Meskipun tutupan awan hujan diprediksi tersebar di sebagian besar wilayah Indonesia, persebarannya belum merata secara spasial sehingga potensi anomali tetap ada.

BMKG mengimbau seluruh pihak untuk memantau perkembangan kondisi atmosfer secara berkala mengingat kombinasi antara El Nino yang kuat dan dinamika MJO yang tidak stabil. Langkah antisipatif seperti pembersihan saluran drainase dan penyiapan sarana prasarana penanggulangan banjir sangat disarankan bagi wilayah-wilayah yang baru saja resmi memasuki musim hujan.