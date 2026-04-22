BMH Salurkan Zakat Rp314 Miliar untuk Lebih dari 1,5 Juta Penerima Manfaat

Laznas BMH menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah sebesar Rp314 miliar kepada 1.516.936 penerima manfaat sepanjang 2025, dengan fokus pada program sosial, dakwah, dan pendidikan. Penyaluran ini menegaskan peran zakat sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat.

Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Baitul Maal Hidayatullah ( BMH ) telah menunjukkan komitmennya dalam pemberdayaan masyarakat melalui penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah yang signifikan. Sepanjang tahun 2025, BMH berhasil menyalurkan dana sebesar Rp314 miliar kepada 1.516.936 penerima manfaat, sebuah pencapaian yang mencerminkan peran strategis zakat tidak hanya sebagai bentuk bantuan sosial, tetapi juga sebagai pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan .

Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama Laznas BMH, Supendi, dalam acara Talkshow Publik Ekspose BMH di Semarang pada Rabu (22/4/2026), dengan tema “Bahagia dengan Kolaborasi Kebaikan Zakat”. Acara ini menjadi wadah untuk menyampaikan laporan kinerja, sebaran manfaat, dan dampak positif dari program-program zakat yang telah dijalankan oleh BMH kepada publik secara transparan dan akuntabel. Penyaluran dana tersebut dialokasikan ke berbagai bidang prioritas, mencakup dakwah, pendidikan, sosial dan kemanusiaan, ekonomi, kesehatan, serta lingkungan.

Program sosial dan kemanusiaan menerima alokasi terbesar, yaitu sebesar Rp119 miliar, diikuti oleh program dakwah dengan Rp110 miliar, dan program pendidikan sebesar Rp9 miliar. Supendi menekankan bahwa pengelolaan zakat oleh BMH tidak hanya berfokus pada distribusi dana, melainkan juga pada upaya menciptakan dampak berkelanjutan melalui kolaborasi yang erat dengan berbagai pemangku kepentingan. Ia meyakini bahwa zakat, sebagai amanah, harus dikelola secara profesional dan transparan agar dapat memberikan perubahan nyata bagi para penerima manfaat dan mewujudkan kesejahteraan bersama.

Pertumbuhan penghimpunan zakat yang positif yang dicatat oleh Laznas BMH dalam periode terakhir menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini. Hal ini menjadi motivasi bagi BMH untuk terus meningkatkan kinerja dan memperluas jangkauan manfaat program-programnya. Acara Talkshow Publik ini juga dihadiri oleh tokoh-tokoh penting dalam dunia zakat dan kemanusiaan, termasuk Ketua Umum Hidayatullah, KH Nasfi Arsyad Lc, yang menegaskan peran strategis zakat dalam membangun kemandirian umat.

Menurutnya, zakat bukan hanya sekadar ibadah ritual, tetapi juga instrumen penting dalam menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, Ketua Baznas Jawa Tengah, KH Ahmad Darodji, menyoroti pentingnya tata kelola zakat yang baik untuk menjaga kepercayaan publik. Ia menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci utama dalam memperkuat ekosistem zakat nasional.

Testimoni positif juga datang dari para muzakki yang menyatakan bahwa kepercayaan mereka terhadap BMH semakin meningkat seiring dengan kejelasan laporan dan dampak program yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Penerima manfaat program beasiswa BMH, seperti Nasya Rizky, mahasiswa Universitas Diponegoro, dan Zain Abdullah, siswa pesantren Al Burhan yang meraih medali emas dalam festival olimpiade siswa 2025, mengungkapkan rasa syukur atas bantuan yang telah mereka terima.

Beasiswa penuh dari BMH telah membuka peluang bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan dan meraih prestasi, sehingga dapat mewujudkan cita-cita mereka. Sebagai langkah strategis untuk memperluas akses masyarakat dalam menunaikan zakat, infak, sedekah, dan wakaf, Laznas BMH juga menandatangani nota kesepahaman dengan PT Nusacita, yang akan mempermudah pembayaran melalui lebih dari 2.600 jaringan ATM Bersama





