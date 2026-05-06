Blue Moon: Fenomena Bulan Purnama Langka yang Akan Terjadi pada 31 Mei 2026

Blue Moon adalah fenomena langka ketika terjadi dua bulan purnama dalam satu bulan kalender atau tiga bulan purnama dalam satu musim. Fenomena ini akan terjadi pada 31 Mei 2026 dan 20 Mei tahun depan. Blue Moon memiliki dua definisi: bulanan dan musiman. Fenomena ini juga terkait dengan letusan Gunung Krakatau pada 1883 yang membuat Bulan terlihat biru. Pada 2028, akan terjadi kombinasi langka antara Blue Moon, Supermoon, dan gerhana bulan total yang dijuluki Super Blood Blue Moon atau Super Purple Moon.

Meskipun namanya mengandung unsur warna, penting untuk diketahui bahwa Bulan tidak akan benar-benar berubah warna menjadi biru seperti karakter Smurf. Bulan membutuhkan waktu sekitar 29,5 hari untuk mengorbit Bumi.

Dalam satu tahun kalender, siklus ini terjadi sedikit lebih dari 12 kali. Perbedaan tipis antara kalender lunar (bulan) dan solar (matahari) inilah yang menyebabkan terkumpulnya waktu ekstra. Namun, setiap dua atau tiga tahun sekali, akumulasi waktu tersebut menciptakan tahun dengan 13 bulan purnama atau musim dengan empat bulan purnama. Hingga saat ini, komunitas astronomi mengenal dua definisi untuk menentukan mana yang disebut sebagai Blue Moon: Definisi Bulanan: Bulan purnama kedua yang terjadi dalam satu bulan kalender yang sama.

Fenomena yang akan terjadi pada 31 Mei 2026 ini masuk dalam kategori ini. Definisi Musiman: Bulan purnama ketiga dalam satu musim yang memiliki empat bulan purnama. Fenomena jenis ini dijadwalkan akan menyapa kita pada 20 Mei tahun depan. Menurut data Time & Date, antara tahun 1550 hingga 2650, terdapat 408 Blue Moon musiman dan 456 Blue Moon bulanan.

Artinya, salah satu dari jenis ini rata-rata terjadi setiap dua hingga tiga tahun sekali. Secara historis, ungkapan "bulan itu biru" sudah digunakan sejak abad ke-16 untuk menggambarkan sesuatu yang mustahil terjadi. Namun, pandangan ini berubah pada tahun 1883. Pasca-letusan dahsyat Gunung Krakatau di Indonesia, atmosfer Bumi dipenuhi debu vulkanik yang menyaring cahaya.

Kondisi langka ini sempat membuat Bulan benar-benar terlihat berwarna biru bagi pengamat di Bumi, mengubah makna "mustahil" menjadi "jarang terjadi namun nyata.

" Setelah fenomena tahun ini dan tahun depan, para pecinta langit sangat menantikan tahun 2028. Pada 31 Desember 2028, akan terjadi kombinasi langka antara Blue Moon, Supermoon (saat posisi Bulan paling dekat dengan Bumi), dan gerhana bulan total yang membuat bulan berwarna merah. Karena gabungan warna biru (istilah) dan merah (gerhana), banyak pengamat mulai menyebutnya sebagai Super Blood Blue Moon atau secara unik dijuluki sebagai "Super Purple Moon" atau Bulan Ungu Super.

Bagi Anda yang ingin menyaksikan Blue Moon bulanan tahun ini, fenomena tersebut akan mencapai puncaknya pada 31 Mei 2026 pukul 15.45 WIB. KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Usai Tuduh Iran Lakukan Serangan, Presiden UEA Langsung Ditelepon Netanyahu.

Gabung Kompas.com+ Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami. Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi. Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com. Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.

Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com. KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini





kompascom / 🏆 9. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Blue Moon Bulan Purnama Fenomena Astronomi Gerhana Bulan Supermoon

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gelombang PHK di AS Berlanjut di Bulan MeiSemakin banyak perusahaan di AS yang mengumumkan atau mengkonfirmasi rencana PHK yang akan dimulai atau berlanjut pada bulan Mei, meskipun indikator ekonomi mulai stabil. Restrukturisasi perusahaan akibat tekanan efisiensi, transformasi digital, dan ketidakpastian ekonomi global menjadi penyebab utama.

Read more »

Fenomena El Nino Mulai OTW, BMKG Ungkap Wilayah RI Masuk Musim KemarauBMKG megonfirmasi El Nino belum terjadi meski sudah muncul indikasi kondisi El Nino.

Read more »

Fenomena Miris di Balik Demam Dracin, Banyak Orang Jadi KorbanDrama China makin populer berkat AI, yang memungkinkan produksi murah tanpa aktor. Banyak aktor dan pekerja jadi korban. Simak!

Read more »

Natalius Pigai Singgung Fenomena TNI-Polri Isi Jabatan SipilMenteri HAM Natalius Pigai menyinggung maraknya penempatan personel TNI-Polri di jabatan sipil. Menurutnya itu bukan berdasarkan perintah pimpinan.

Read more »

5 Sifat Orang yang Lahir di Bulan Mei, Tenang tapi Penuh KeteguhanPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

5 PTN Buka Jalur Mandiri Pakai Nilai Rapor di Bulan Mei 2026Masih ada 5 PTN membuka jalur mandiri pakai nilai rapor, yang dibuka bulan Mei 2026. Tak perlu ikut tes tulis lagi.

Read more »