Blue Bird Meluncurkan Taksi Listrik Pertama di Indonesia

Perusahaan taksi Blue Bird meluncurkan taksi bertenaga listrik pertama di Indonesia. Rencananya, sebanyak 30 unit taksi listrik Blue Bird akan beroperasi mulai Mei 2019.

Pengemudi mobil Blue Bird BYD e6 A/T tengah mengisi daya listrik di pool Blue Bird , Jakarta, Selasa (23/4). Perusahaan taksi Blue Bird meluncurkan taksi bertenaga listrik pertama di Indonesia .

Rencananya, sebanyak 30 unit taksi listrik Blue Bird akan beroperasi mulai Mei 2019. Direktur Keuangan PT Blue Bird Tbk Irawaty Salim mengatakan perusahaan terus mencermati pergerakan suku bunga, terutama karena sejumlah mitra pendanaan mulai melakukan penyesuaian bunga pinjaman. Meski demikian, Irawaty menilai kondisi tersebut tidak menjadi hambatan bagi perusahaan untuk melanjutkan ekspansi. Menurutnya, Bluebird akan tetap mengedepankan pendekatan yang hati-hati dengan mempertimbangkan perkembangan permintaan pasar sebelum menambah kapasitas armada.

Karena yang kita lihat ke depannya bagaimana demand dari market itu sendiri teradaptasi dulu. Apakah kita memang harus menambah armada atau tidak, kita melakukan ekspansi secara terukur. Lebih lanjut, Irawaty menyebut kenaikan BI Rate merupakan bagian dari dinamika pasar yang wajar. Ia juga meyakini regulator tetap mempertimbangkan kondisi dunia usaha dalam setiap kebijakan yang diambil.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Blue Bird Tbk Adrianto Djokosoetono mengatakan kenaikan harga Pertamax hanya memberikan dampak yang relatif kecil terhadap kegiatan operasional perusahaan. Hal ini karena sebagian besar armada Bluebird masih menggunakan Pertalite dan Biosolar. Jadi secara mayoritas, operasionalnya tidak terpengaruh terhadap kenaikan harga Pertamax. Di tengah ketidakpastian geopolitik global, Andre tetap optimistis kinerja perusahaan dapat tumbuh sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurutnya, gejolak global memang berpotensi memengaruhi mobilitas masyarakat, baik di tingkat domestik maupun internasional, tetapi prospek ekonomi Indonesia yang masih positif menjadi faktor pendukung optimisme tersebut





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