Blue Bird Alokasikan Capex Rp 1,7-1,9 Triliun pada 2026, Dividend cash Rp 166 per saham, Kinerja 2025 Tumbuh Kuat

PT Blue Bird Tbk mengumumkan rencana investasi capital expenditure (capex) tahun 2026 amounting to Rp 1,7 triliun sampai Rp 1,9 triliun untuk mengganti armada, menambahkan kendaraan baru, dan mengembangkan infrastruktur operasional. Pengumuman ini disampaikan Direktur Keuangan Irawaty Salim, Kamis 18 Juni 2026. Selain itu, perusahaan membagikan dividen tunai sebesar Rp 166 per saham setelah mencatatkan kinerja keuangan solid di 2025 dengan pendapatan bersih Rp 5,7 triliun naik 13%, EBITDA Rp 1,4 triliun tumbuh 13%, dan laba tahun berjalan naik 9% menjadi Rp 643 miliar. Dividen setara 65,3% dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk tahun buku 2025. Kenaikan BI Rate belum berdampak signifikan pada strategi pengembangan usaha, dan perusahaan akan terus mengedepankan pendekatan hati-hati dalam ekspansi armada berdasarkan permintaan pasar.

PT Blue Bird Tbk merencanakan alokasi investasi capital expenditure (capex) untuk tahun 2026 sekitar Rp 1,7 triliun hingga Rp 1,9 triliun. Dana tersebut akan difokuskan untuk penggantian armada, penambahan kendaraan baru, dan pengembangan infrastruktur pendukung operasional.

Pengumuman ini disampaikan oleh Direktur Keuangan Irawaty Salim dalam konferensi pers pada Kamis, 18 Juni 2026. Menurutnya, perseroan tetap konsisten mengalokasikan investasi guna menjaga kualitas layanan dan memenuhi kebutuhan mobilitas pelanggan yang terus berkembang. Irawaty juga mengungkapkan bahwa kenaikan harga BBM nonsubsidi Pertamax serta kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) belum memengaruhi strategi pengembangan usaha perusahaan. Meski beberapa mitra pendanaan mulai menyesuaikan tingkat bunga pinjaman, perseroan menilai kondisi tersebut bukan hambatan untuk melanjutkan ekspansi.

Bluebird akan melanjutkan pendekatan hati-hati dengan mempertimbangkan permintaan pasar sebelum menambah kapasitas armada, serta akan melakukan ekspansi secara terukur. Irawaty menambahkan bahwa kenaikan BI Rate bagian dari dinamika pasar yang wajar, dan diyakini regulator akan tetap mempertimbangkan kondisi dunia usaha dalam setiap kebijakan





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Blue Bird Tbk Capex 2026 Dividen Tunai Kinerja Keuangan Ekspansi Armada

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