Blibli Luncurkan Inisiatif 'JEDA' untuk Hadapi Banjir Informasi di Era Digital

Blibli menghadirkan inisiatif 'JEDA' untuk membantu masyarakat Indonesia berpikir jernih dan bijak dalam menghadapi banjir informasi dan transaksi digital. Inisiatif ini didukung oleh idEA, Kemkomdigi, dan Kemendag.

Jakarta (ANTARA) - Platform layanan niaga daring, Blibli , meluncurkan inisiatif bernama ' JEDA ' sebagai upaya membantu masyarakat Indonesia menghadapi tantangan banjir informasi di era digital yang semakin meluas.

Inisiatif ini lahir dari keyakinan bahwa kualitas pengambilan keputusan tidak semata-mata ditentukan oleh kecepatan, melainkan juga oleh kejernihan berpikir. Blibli berupaya menghadirkan pengalaman berbelanja daring yang tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada konsumen.

Dalam peluncuran yang digelar di Jakarta pada Selasa, 28 April 2026, dihadiri oleh Andreas Ardian Pramaditya (VP Corporate and Strategic Affair Blibli), Bonifasius Wahyu Pudjianto (Kepala BPSDM Kemkomdigi), Immanuel Tarigan Sibero (Direktur Pemberdayaan Konsumen Kemendag), Arshi Adini (Executive Director idEA), dan Nazrya Octora (Head of PR Blibli). Inisiatif 'JEDA' mendapatkan dukungan kuat dari berbagai pihak, termasuk Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA), serta perwakilan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkomdigi) dan Kementerian Perdagangan.

Dukungan ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah dalam meningkatkan literasi digital dan melindungi konsumen di era digital. Blibli menyadari bahwa kecepatan informasi seringkali dapat memicu respons impulsif dan keputusan yang kurang matang. Oleh karena itu, 'JEDA' dirancang sebagai solusi sederhana namun efektif untuk membantu masyarakat meluangkan waktu sejenak sebelum bertindak, mengevaluasi informasi yang diterima, dan memastikan keamanan transaksi daring.

Eksperimen sosial yang dilakukan Blibli dari 19 Februari hingga 31 Maret 2026 melibatkan lebih dari 158.000 warga Indonesia yang mengakses situs web khusus untuk menguji efektivitas 'JEDA'. Hasilnya menunjukkan bahwa tujuh dari sepuluh responden merasa lebih tenang setelah melakukan jeda selama 10 detik sebelum mengambil keputusan. Temuan ini mengkonfirmasi bahwa jeda singkat dapat secara signifikan mengurangi respons impulsif dan meningkatkan kejernihan berpikir.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemkomdigi, Bonifasius Wahyu Pudjianto, mengapresiasi inisiatif 'JEDA' sebagai ide yang brilian dan relevan dengan tantangan era digital saat ini. Menurutnya, tantangan utama bukan lagi soal akses terhadap informasi, melainkan bagaimana cara merespons informasi tersebut dengan bijak. Kemampuan untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi menjadi bagian penting dari literasi digital, dan pendekatan seperti 'JEDA' memberikan contoh konkret bagaimana edukasi dapat dikemas secara sederhana, relevan, dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Direktur Pemberdayaan Konsumen Kementerian Perdagangan, Immanuel Tarigan Sibero, juga menekankan pentingnya 'JEDA' dalam konteks transaksi digital. Ia berharap inisiatif ini dapat mendorong masyarakat untuk menjadi konsumen yang lebih kritis dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan pembelian. Dengan meluangkan waktu untuk berpikir, mengevaluasi informasi, dan memastikan keamanan produk, konsumen dapat terhindar dari penipuan dan kerugian finansial.

'JEDA' diharapkan menjadi kebiasaan preventif yang penting bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan transaksi daring. Inisiatif ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan menciptakan ekosistem digital yang sehat dan berkelanjutan. Blibli berkomitmen untuk terus mengembangkan dan mempromosikan 'JEDA' sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan dan kontribusi terhadap peningkatan literasi digital di Indonesia





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rusia akan luncurkan biosatelit untuk simulasi misi bulanRusia berencana meluncurkan biosatelit untuk mempelajari efek kondisi luar angkasa terhadap organisme hidup pada pertengahan 2030-an, kata seorang ilmuwan ...

Read more »

Inisiatif China undang pemuda AS dalam pertukaran-studi berjalan baikInisiatif yang diusulkan Presiden China Xi Jinping pada 2023 untuk mengundang 50.000 pemuda Amerika Serikat (AS) ke China dalam program pertukaran dan studi ...

Read more »

Telkom Luncurkan Agentic AI by BigBox untuk Percepat Transformasi Industri NasionalTelkom meluncurkan Agentic AI by BigBox untuk mendorong otomasi cerdas dan percepatan transformasi industri nasional.

Read more »

Belum Temukan Pengganti Daniel Craig, James Bond Pecah Rekor Jeda Terpanjang dalam 64 TahunBelum temukan pengganti Daniel Craig, James Bond alami jeda terpanjang selama 64 tahun

Read more »

Inisiatif Pengolahan Sampah di Bojonegara: Dari Masalah Menjadi Peluang Ekonomi dan SosialNasabah PNM Mekaar di Bojonegara mengubah sampah menjadi peluang ekonomi dan sosial melalui Bank Sampah MATA, mengurangi limbah dan menciptakan manfaat bagi masyarakat.

Read more »

JEDA 10 Detik Jadi Solusi Blibli Cegah Respons Impulsif dan Perkuat Perlindungan KonsumenPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »