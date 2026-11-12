Blibli Buka Pop-Up Store Click Jisoo di Gandaria City Jakarta

Blibli resmi membuka Pop-Up Store Click Jisoo di Gandaria City, Jakarta, mulai 12 hingga 29 November 2026. Penggemar bisa koleksi merch eksklusif dan rasakan pengalaman langsung.

Blibli telah resmi meluncurkan Pop-Up Store Click Jisoo di lokasi utama Main Atrium Gandaria City, Jakarta. Acara peluncuran ini berlangsung pada hari Kamis, tanggal 12 November 2026, dan menjadi perhatian khusus bagi para penggemar K-Pop di Indonesia. Inisiatif ini menghadirkan pengalaman belanja dan interaksi langsung dengan merchandise eksklusif yang sangat ditunggu-tunggu.

Ruang Kreasi dan Pengalaman Interaktif Penggemar

Pop-Up Store Click Jisoo ini dirancang khusus sebagai destinasi wisata belanja yang menyenangkan bagi para penggemar Jisoo dari Blackpink. Lokasi ini menyediakan ruang bagi semua pengunjung untuk berkreasi, mengekspresikan diri, dan merayakan kebersamaan dalam komunitas penggemar yang solid.

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Sebagai pihak yang menginisiasi program ini, Krisantia dari Blibli menyampaikan bahwa tujuan utama pembukaan gerai ini adalah mengajak para penggemar untuk menikmati dunia 'CLICK' secara langsung dan nyata. Mereka ingin memberikan sensasi yang tidak bisa didapatkan hanya melalui layar gadget.

Krisantia juga menambahkan bahwa Blibli berencana untuk terus menghadirkan informasi dan kejutan spesial lainnya di masa depan. Hal ini menunjukkan komitmen jangka panjang Blibli dalam mendukung komunitas penggemar musik dan hiburan di Indonesia.

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Ketersediaan Produk Merchandise Eksklusif

Pengunjung Pop-Up Store Click Jisoo dapat menemukan berbagai produk menarik yang relevan dengan beragam minat pelanggan. Koleksi merchandise yang tersedia mencakup tas, aksesori, gantungan kunci, hingga berbagai produk kolaborasi spesial lainnya yang sangat diinginkan.

Produk-produk ini telah dipamerkan melalui media sosial resmi Blibli sebagai bagian dari strategi promosi yang luas. Para penggemar dapat memilih koleksi terbaik baik untuk disimpan sebagai koleksi pribadi maupun sebagai memorabilia berharga dari Jisoo.

Pembukaan gerai fisik ini berlangsung dalam periode yang terbatas. Pengunjung dapat mengakses Pop-Up Store Click Jisoo yang berlokasi di Main Atrium, Lantai LG, Gandaria City, Jakarta, mulai tanggal 12 November 2026 hingga 29 November 2026.

Integrasi Pengalaman Belanja Online dan Fisik

Blibli menyadari bahwa tidak semua penggemar memiliki kesempatan untuk datang langsung ke Jakarta. Oleh karena itu, perusahaan memberikan kemudahan bagi penggemar di berbagai daerah untuk mendapatkan merchandise Click Jisoo melalui platform digital.

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Koleksi eksklusif tersebut telah tersedia sejak tanggal 9 November 2026. Penggemar dapat membelinya langsung melalui aplikasi Blibli atau situs web resmi perusahaan. Langkah ini memastikan aksesibilitas produk bagi seluruh fans di Indonesia.

Melalui Pop-Up Store Click Jisoo Hosted by Blibli, penggemar kini dapat menikmati dua pengalaman sekaligus. Mereka bisa merasakan kemudahan berbelanja secara online dan juga kesempatan merasakan langsung berbagai aktivitas seru di gerai fisik yang dirancang dengan konsep menarik.