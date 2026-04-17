Blak-blakan Media Malaysia Sindir Timnas U-17 Usai Kalah, PSSI Tunjuk Pelatih Baru, Proliga Memanas

Timnas Indonesia U-17 menelan kekalahan tipis dari Malaysia di Piala AFF U-17 2026, memicu sindiran dari media Malaysia. Sementara itu, PSSI menunjuk pelatih baru untuk pengembangan talenta muda, dan persaingan di Proliga 2026 semakin memanas dengan lolosnya Gresik Phonska Plus ke final.

Timnas Indonesia U-17 menelan kekalahan pahit 0-1 dari Malaysia dalam laga lanjutan Piala AFF U-17 2026. Hasil ini semakin memperkeruh suasana setelah media Malaysia melancarkan sindiran kepada Skuad Garuda jelang pertandingan krusial melawan Vietnam. Gol tunggal yang menjadi penentu kemenangan Malaysia dicetak oleh Reno Saputra pada menit ke-34 melalui skema bola mati.

Sundulan keras di tiang jauh setelah sepak pojok tak mampu diantisipasi dengan baik oleh lini belakang pertahanan Indonesia, yang ironisnya menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan yang sebenarnya berlangsung cukup berimbang. Kekalahan ini menempatkan Timnas Indonesia U-17 dalam posisi yang sulit. Dengan koleksi tiga poin dari dua pertandingan yang telah dilakoni, tim Garuda Muda kini tertahan di peringkat kedua klasemen Grup A. Posisi ini didapat kalah selisih gol dari Vietnam U-17 yang tampil impresif dengan raihan sempurna, memenangkan kedua pertandingan mereka dan menunjukkan selisih gol yang sangat mencolok. Situasi ini secara otomatis memanaskan persaingan di Grup A, terlebih Vietnam telah menunjukkan dominasi yang begitu besar. Mereka berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 4-0 dan menghancurkan Timor Leste dengan skor telak 10-0, menunjukkan kekuatan luar biasa yang dimiliki tim muda Vietnam. Sorotan negatif tidak hanya datang dari dalam negeri. Media Malaysia turut meramaikan atmosfer pasca-pertandingan dengan melontarkan komentar bernada sarkas melalui media sosial resmi Timnas Indonesia U-17. Salah satu media online Malaysia, @@onefootball.my, menulis sebuah komentar yang langsung menyita perhatian publik dan berpotensi memperkeruh suasana yang sudah mengecewakan bagi tuan rumah. Mereka menulis, "Tanah Indonesia selamanya ditakluk bola sepak Malaysia." Komentar provokatif ini sontak memicu reaksi dari para pendukung Timnas Indonesia yang kecewa dengan performa timnya. Mayoritas komentar dari pendukung menyoroti kesalahan-kesalahan mendasar yang dinilai terlalu sering terjadi sepanjang pertandingan, mulai dari kontrol bola yang buruk hingga akurasi umpan yang jauh dari harapan. Salah seorang suporter mengungkapkan kekecewaannya dengan mengatakan, "Maaf dek kalo gamau di hujat main nya yg bener... Gaada Sama sekali pola jelas yg membahayakan sampe gawang lawan." Pendukung lain menambahkan, "Pass nya ga bagus, gocek trlalu banyak, eksekusi 0 persen, pola ga jelas, komunikasi kurang terlebih lagi bagian bek nya, kurang bisa memaksimalkan bola tinggi, umpan terobosan yang dikasih cuman kiper lawan." Keluhan ini mencerminkan frustrasi yang mendalam terhadap kualitas permainan yang ditampilkan oleh para pemain muda Indonesia. Di luar sorotan terhadap Timnas U-17, kabar menarik datang dari dunia sepak bola Indonesia. PSSI secara resmi menunjuk David Nascimento untuk memimpin proyek pengembangan talenta muda sepak bola Indonesia melalui PSSI Academy dan Garuda United. Penunjukan ini dilakukan langsung oleh Direktur Teknik PSSI, Alexander Zwiers, yang diharapkan dapat melahirkan generasi pesepak bola berbakat untuk Timnas Indonesia di masa depan, bahkan ada harapan lahirnya The Next Ole Romeny. Sementara itu, di ajang Proliga 2026, tim Jakarta Electric PLN harus mengakui keunggulan Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia dengan skor 1-3 dalam lanjutan Final Four. Pertandingan ini berlangsung pada Kamis, 16 April 2026. Berkat kemenangan ini, Gresik Petrokimia Ponska Plus memastikan diri menjadi tim pertama yang berhasil melaju ke babak grand final Proliga 2026. Jadwal Final Four Proliga 2026 untuk hari Jumat, 17 April, yang merupakan hari kedua dari seri Semarang, akan menyajikan dua pertandingan menarik dari sektor putra dan putri. Dalam salah satu laga penting Jakarta Pertamina Enduro di fase final four proliga 2026, Megawati Hangestri kembali menunjukkan kualitasnya sebagai pemain elite yang sulit ditandingi, terutama melalui beberapa service ace yang memukau yang dijuluki sebagai 'Service Ace Megatron'. Berita lain yang menarik perhatian datang dari dunia politik dan sosial. Dedi Mulyadi sempat menjadi sorotan ketika dirayu oleh seorang wanita asal Singajaya saat berada di KUA. Namun, alih-alih menerima rayuan tersebut, ia justru memberikan respons tak terduga dengan menyarankan wanita tersebut untuk menjadi ketua IJI. Dalam konteks lain, nama Pascal Struijk mulai mencuri perhatian menjelang dibukanya bursa transfer pemain. Bek Leeds United tersebut dikabarkan menjadi rebutan tiga klub Inggris setelah ia menolak tawaran untuk membela Timnas Indonesia. Kejadian menyentuh hati juga terjadi ketika Dedi Mulyadi menemukan seorang pria paruh baya tertidur di trotoar karena kelaparan. Dedi tidak hanya memberikan makanan dan nasihat, tetapi juga memberikan modal usaha, sebuah momen haru yang kemudian viral di publik. Di sisi lain, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat, Dudu Rohman, memberikan apresiasi tinggi terhadap terobosan yang dilakukan oleh Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi dalam upaya memperkuat layanan keagamaan di provinsi tersebut





