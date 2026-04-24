Blackview Tab 18: Tablet Layar Raksasa dengan Audio Harman Kardon Hadir di Indonesia

Blackview Tab 18 menawarkan layar 12 inci dengan sertifikasi TÜV Rheinland Low Blue Light dan sistem quad-speaker Harman Kardon dengan AudioEFX 2.0. Tablet ini hadir sebagai pilihan menarik di pasar tablet menengah dengan harga mulai dari Rp3.541.000.

Blackview Tab 18 hadir sebagai angin segar di pasar tablet kelas menengah pada tahun 2026, menawarkan pengalaman multimedia yang belum pernah ada sebelumnya dengan harga yang kompetitif.

Tablet ini menonjol dengan layar berukuran raksasa, yaitu 12 inci, sebuah ukuran yang biasanya hanya ditemukan pada tablet premium dengan harga yang jauh lebih mahal. Layar 2.4K yang luas ini telah mendapatkan sertifikasi TÜV Rheinland Low Blue Light, memastikan kenyamanan visual bagi pengguna bahkan saat penggunaan dalam jangka waktu yang lama. Ini sangat penting bagi mereka yang sering menggunakan tablet untuk membaca, bekerja, atau menikmati konten multimedia secara intensif.

Blackview Tab 18 tidak hanya menawarkan visual yang memukau, tetapi juga pengalaman audio yang luar biasa berkat kolaborasinya dengan Harman Kardon. Sistem quad-speaker yang terintegrasi dengan teknologi AudioEFX 2.0 menghasilkan suara yang jernih, detail, dan imersif, menjadikan tablet ini salah satu yang terbaik di kelasnya dalam hal kualitas audio. Kombinasi layar besar dan audio premium ini menjadikan Blackview Tab 18 sebagai perangkat 'kanvas besar' yang ideal untuk berbagai kebutuhan, mulai dari hiburan hingga produktivitas.

Selain kualitas layar dan audio yang unggul, Blackview Tab 18 juga dilengkapi dengan fitur-fitur lain yang mendukung performa dan kenyamanan pengguna. Tablet ini menawarkan opsi RAM hingga 12GB, yang dapat ditingkatkan secara virtual hingga 24GB melalui fitur ekspansi RAM. Ini memastikan kelancaran saat menjalankan banyak aplikasi secara bersamaan, bahkan aplikasi yang membutuhkan sumber daya besar. Untuk penyimpanan, tersedia opsi 256GB yang cukup luas untuk menyimpan berbagai file, aplikasi, dan konten multimedia.

Tablet ini juga dilengkapi dengan kamera belakang 16MP dengan autofocus dan LED flash, yang mampu merekam video dengan resolusi 1080p pada 30fps. Blackview Tab 18 tersedia dalam tiga pilihan warna menarik, yaitu Space Grey, Glacier Blue, dan Turquoise Green, memungkinkan pengguna untuk memilih warna yang sesuai dengan gaya mereka. Harga tablet ini bervariasi tergantung pada promosi dan lokasi pembelian, namun varian dengan RAM 8GB dan penyimpanan 256GB diperkirakan mulai dari Rp3.541.000 di berbagai platform e-commerce di Indonesia.

Kehadiran Blackview Tab 18 di pasar Indonesia dapat diakses melalui toko-toko resmi Blackview atau reseller di platform populer seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Blackview Tab 18 secara strategis memposisikan dirinya sebagai alternatif menarik bagi konsumen yang mencari tablet dengan layar besar dan kualitas audio premium tanpa harus mengeluarkan biaya yang terlalu besar. Dibandingkan dengan kompetitor di segmen harga yang sama, Blackview Tab 18 menawarkan nilai yang lebih baik dalam hal fitur dan performa.

Tablet ini bersaing dengan perangkat seperti Lenovo Yoga Tab, Huawei MatePad 10.4, Lenovo Tab M9, dan Samsung Galaxy Tab S9, namun menawarkan kombinasi unik antara layar besar, audio berkualitas tinggi, dan harga yang terjangkau. Selain itu, Blackview Tab 18 juga dilengkapi dengan dukungan stylus, yang meningkatkan produktivitas dan kreativitas pengguna. Dengan fitur-fitur yang lengkap dan harga yang kompetitif, Blackview Tab 18 berpotensi menjadi pilihan populer di kalangan konsumen Indonesia yang mencari tablet serbaguna untuk hiburan, produktivitas, dan kebutuhan sehari-hari.

Perkembangan teknologi tablet terus berlanjut, dan Blackview Tab 18 menunjukkan komitmen Blackview untuk menghadirkan inovasi dan kualitas kepada konsumen





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Blackview Tab 18 Tablet Harman Kardon Audio Layar 12 Inci TÜV Rheinland Android E-Commerce Indonesia

United States Latest News, United States Headlines

