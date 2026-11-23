Pemerintah membuka pendaftaran CPNS 2026 pada 27 November 2026 dengan kuota 167.113 formasi. Simak rincian jadwal dan prioritas bidang kerja.

Pemerintah Indonesia menetapkan tanggal 27 November 2026 sebagai hari resmi dibuka pendaftaran Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun anggaran mendatang. Langkah ini diumumkan secara eksplisit oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di Jakarta pada Senin, 23 November 2026. Penetapan jadwal ini menandai dimulainya siklus rekrutmen pegawai negeri yang paling besar dalam beberapa tahun terakhir.

Detail Jadwal Seleksi dan Kuota Formasi

Persiapan untuk rekrutmen Pegawai Aparatur Sipil Negara ini telah memasuki fase koordinasi intensif antara berbagai kementerian dan lembaga pemerintah. Badan Kepegawaian Negara (BKN) bertindak sebagai koordinator teknis nasional untuk memastikan seluruh proses berjalan terstruktur dan efisien. Kuota formasi yang disiapkan pemerintah untuk seleksi tahun ini mencapai angka spesifik sebanyak 167.113 formasi, mencerminkan kebutuhan signifikan akan peningkatan kapasitas SDM di sektor publik.

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Tahapan seleksi administrasi dijadwalkan akan dilaksanakan pada pekan pertama bulan Desember 2026, menyusul pembukaan pendaftaran sebelumnya. Proses pra-seleksi ini mencakup pengumpulan data kebutuhan pegawai yang komprehensif dari seluruh kementerian dan lembaga (K/L) yang terlibat. Tahap ini juga mencakup permohonan pertimbangan resmi kepada Menteri Keuangan serta kesiapan infrastruktur sistem seleksi digital.

Prioritas Bidang Kerja dan Koordinasi Instansi

Pengadaan CPNS 2026 secara ketat diprioritaskan untuk mendukung program prioritas yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Bidang-bidang yang menjadi fokus utama perekrutan meliputi tenaga pendidik seperti guru dan dosen, serta tenaga kesehatan. Selain sektor sosial dan kesehatan, prioritas formasi juga mencakup tenaga kehutanan, audit internal pemerintah, dan pengawasan koperasi.

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Dalam pelaksanaannya, terjadi pembagian tugas yang jelas antara berbagai instansi pemerintah untuk memastikan akuntabilitas. Kementerian dan lembaga pemerintah bertanggung jawab penuh dalam mengoordinasikan pemenuhan kebutuhan pegawai sesuai dengan program prioritas masing-masing instansi. Sementara itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memegang peranan kunci dalam mengoordinasikan teknis pengadaan SDM aparatur secara nasional agar seragam dan sesuai regulasi.

Pembagian tugas ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh proses pengadaan ASN dapat berjalan dengan lebih terkoordinasi dan terukur. Pemerintah berharap melalui mekanisme ini, kebutuhan akan SDM aparatur dapat dipenuhi secara tepat sasaran tanpa redundansi. Langkah strategis ini diharapkan dapat memastikan proses seleksi berjalan sesuai dengan kebutuhan organisasi pemerintahan dan arah pembangunan nasional.

Persyaratan Umum dan Mekanisme Pendaftaran

Persyaratan umum seleksi CPNS tahun ini merujuk pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara. Calon pelamar diwajibkan memenuhi syarat dasar berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun saat melamar. Terdapat pengecualian usia untuk jabatan tertentu yang diatur secara khusus sesuai ketentuan masing-masing instansi.

Selain syarat usia, pelamar harus berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) dan memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang dipilih. Kondisi kesehatan jasmani dan rohani juga menjadi prasyarat wajib berdasarkan ketentuan jabatan. Rekam jejak hukum dan pekerjaan calon juga diperiksa ketat, dengan larangan bagi mereka yang pernah dipidana penjara dua tahun atau lebih.

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Pendaftaran dilakukan secara daring melalui portal resmi SSCASN di alamat web https://sscasn.bkn.go.id. Setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diperbolehkan menetapkan persyaratan tambahan sesuai kebutuhan jabatan masing-masing. Calon pelamar disarankan untuk tidak hanya menyiapkan dokumen umum, tetapi juga memperhatikan pengumuman spesifik dari instansi tujuan untuk menghindari diskualifikasi.