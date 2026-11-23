Badan Kepegawaian Negara memperkirakan 3 juta pelamar memperebutkan 154 ribu formasi CPNS 2027. Rasio persaingan diproyeksikan mencapai 20 berbanding 1.

Badan Kepegawaian Negara memproyeksikan lonjakan peminat yang signifikan pada seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2027. Estimasi tersebut menyebutkan bahwa sekitar 3 juta pelamar akan bersaing ketat untuk memperebutkan kurang lebih 154 ribu formasi jabatan yang tersedia. Angka ini menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap peluang pekerjaan di sektor pemerintahan nasional.

Proyeksi Pendaftar Berdasarkan Rasio Masa Lalu

Kepala Badan Kepegawaian Negara, Zudan Arif Fakrulloh, mengungkapkan bahwa proyeksi jumlah pelamar tersebut disusun dengan mengacu pada data rasio peserta dari seleksi sebelumnya. Dalam paparan resminya di hadapan Komisi II DPR RI pada Senin (23/11/2026), ia menjelaskan bahwa asumsi moderat diambil dengan memperkirakan jumlah pendaftar mencapai 20 kali lipat dari total formasi.

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Perhitungan matematis ini didasarkan pada jumlah formasi sekitar 154.000 yang dikalikan dengan faktor 20, sehingga menghasilkan angka total peserta sekitar 3 juta orang. Data historis menunjukkan bahwa pada seleksi tahun 2023, rasio pendaftar mencapai sekitar 25 kali dari jumlah formasi, sedangkan pada tahun 2024 rasio tercatat lebih rendah yaitu sekitar 12 kali lipat.

Kesiapan Infrastruktur Ujian Nasional

Menanggapi potensi ribuan pelamar tersebut, Badan Kepegawaian Negara telah menyiapkan berbagai kebutuhan logistik dan teknis untuk kelancaran pelaksanaan seleksi. Persiapan ini mencakup penyediaan perangkat ujian dan alokasi lokasi tes yang tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia untuk menjangkau seluruh peserta.

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Badan Kepegawaian Negara menyiapkan sebanyak 3.995 perangkat komputer untuk mendukung pelaksanaan ujian CAT. Dengan kapasitas yang mampu melayani empat sesi ujian dalam satu hari, perangkat tersebut diperkirakan dapat menampung hingga 15.980 peserta setiap harinya. Jumlah ini dirancang untuk memfasilitasi arus pendaftar secara efisien tanpa menimbulkan kemacetan sistem yang berarti.

Penyebaran Lokasi Tes Nasional dan Internasional

Selain perangkat keras, persiapan fisik juga mencakup penentuan titik lokasi seleksi yang akan digunakan. Badan Kepegawaian Negara telah menyiapkan 36 titik lokasi seleksi yang berada di kantor Badan Kepegawaian Negara pusat maupun daerah. Selain itu, disediakan 107 titik lokasi mandiri yang tersebar di 35 provinsi untuk memastikan aksesibilitas bagi warga lokal.

Jumlah lokasi tersebut masih bersifat dinamis dan berpotensi bertambah menyesuaikan dengan sebaran jumlah pendaftar serta preferensi lokasi peserta. Bagi calon pegawai yang berada di luar negeri, seleksi juga akan difasilitasi melalui perwakilan Indonesia. Fasilitas ini meliputi Kedutaan Besar, Konsulat Jenderal, Konsulat, Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taiwan, hingga Perutusan Tetap Republik Indonesia di Jenewa dan New York.

Integrasi Teknologi dan Keamanan Sistem CAT

Untuk mendukung transparansi dan keamanan, Badan Kepegawaian Negara memperkuat sistem ujian berbasis computer assisted test dengan integrasi teknologi canggih. Sistem ini dilengkapi dengan fitur pengenalan wajah dan live score yang memungkinkan peserta melihat nilai ujian secara langsung atau real time setelah menyelesaikan tes.

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Keamanan sistem juga diperkuat melalui kolaborasi dengan sejumlah lembaga negara terkait. Badan Kepegawaian Negara melibatkan Panitia Seleksi Nasional, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Siber dan Sandi Negara, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam pengawasan teknis.

Jadwal Tahapan dan Penetapan Nomor Induk Pegawai

Rangkaian seleksi calon pegawai negeri sipil dijadwalkan berlangsung secara bertahap dalam kurun waktu yang panjang. Proses ini dibagi menjadi tiga tahapan pada tahun 2026 dan tujuh tahapan pada tahun 2027. Target akhir dari keseluruhan proses ini adalah penetapan nomor induk pegawai.

Badan Kepegawaian Negara menargetkan penetapan nomor induk pegawai dapat rampung pada 1 Juni 2027. Secara keseluruhan, proses seleksi hingga penentuan administrasi membutuhkan waktu sekitar 181 hari untuk menyelesaikan seluruh tahapan administratif dan teknis sesuai jadwal yang telah ditetapkan.