BJBM 2026 Dihentikan Due to Extreme Heat Safety

Bank Jateng Borobudur Marathon 2026 dihentikan pada Minggu 15 November 2026 karena suhu ekstrem mencapai 32,3 derajat Celsius untuk melindungi keselamatan peserta.

Pelaksanaan Bank Jateng Borobudur Marathon 2026 di Magelang dihentikan secara paksa pada Minggu, 15 November 2026, akibat kondisi cuaca yang membahayakan nyawa. Keputusan kritis ini diambil oleh panitia setelah suhu udara mencapai level ekstrem yang memicu risiko sengatan panas bagi para atlet.

Waktu Penghentian Lomba Berdasar Suhu Ekstrem

Pengumuman resmi penghentian ajang lari tersebut disampaikan oleh Race Director Bank Jateng Borobudur Marathon 2026, Andreas Kansil, bersama Medical Director BJBM 2026 dr Wawan Budisusilo di panggung podium. Penghentian dilakukan tepat pada pukul 09.45 WIB setelah pemantauan ketat menunjukkan angka Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) mencapai 32,3 derajat Celsius.

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Berdasarkan standar keselamatan internasional, angka WBGT sebesar 32,3 derajat Celsius tersebut telah masuk dalam kategori bendera hitam atau panas ekstrem. Kondisi ini menjadi indikator utama bahwa cuaca saat itu tidak lagi aman untuk aktivitas fisik berintensitas tinggi seperti maraton.

Penghentian lomba ini menandai kedua kalinya sepanjang sepuluh tahun penyelenggaraan BJBM dilakukan tindakan serupa dengan alasan yang sama, yaitu pada tahun 2023. Keputusan untuk memberhentikan perlombaan lebih awal ini diambil dengan prioritas utama untuk melindungi keselamatan para pelari dari bahaya kesehatan yang ditimbulkan oleh panas terik.

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Proses Evakuasi dan Kondisi Peserta di Lintasan

Kategori lomba 21 kilometer sudah berakhir lebih awal pada pukul 08.50 WIB, sementara kategori 10 kilometer selesai pada pukul 07.40 WIB. Namun, ketika keputusan penghentian lomba dibuat, masih terdapat sekitar 2.000 pelari maraton yang berada di lintasan dari total 5.000 pendaftar untuk kategori maraton penuh.

Andreas Kansil menjelaskan bahwa kondisi di rute Kilometer 32 hingga 34, di mana para pelari terakhir berada, terasa lebih panas dibandingkan area lainnya. Menanggapi situasi genting ini, panitia langsung menyisir pelari yang masih berada di lintasan dan mengarahkan mereka untuk menuju garis finis dengan menggunakan kendaraan, terutama bagi mereka yang berada di barisan paling belakang.

Total peserta yang mendaftar dalam Bank Jateng Borobudur Marathon 2026 mencapai angka 12.500 orang. Keputusan evakuasi ini diambil agar semua peserta dapat keluar dari medan lari dengan aman dan cepat sebelum kondisi cuaca semakin memburuk sepanjang hari.

Kapasitas Medis Penuh dan Respons Panitia

Medical Director BJBM 2026 dr Wawan Budisusilo mengonfirmasi bahwa tenda-tenda medis telah mencapai kapasitas operasional maksimalnya. Saat lomba dihentikan, jumlah peserta yang membutuhkan perawatan medis mencapai 244 orang, yang setara dengan 90 persen dari total kapasitas tempat tidur di tenda medis.

Panitia telah memasang bendera hitam di berbagai pos lintasan lari sebagai peringatan visual bagi para peserta. dr Wawan Budisusilo juga menegaskan bahwa delegasi teknis dari World Athletics telah ikut meninjau kondisi lapangan dan sepakat pada pukul 09.45 WIB untuk menghentikan lomba demi alasan keselamatan.

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Adi Prinantyo menjelaskan dalam jumpa pers seusai lomba bahwa keselamatan peserta menjadi hal yang tidak dapat ditawar. Karena BJBM sejak awal menjalankan prinsip mengutamakan kenyamanan dan keselamatan pelari, maka pilihan untuk menghentikan lomba adalah langkah terbaik yang dapat diambil.

Dampak Ekonomi dan Visi Jangka Panjang BJBM

Direktur Bisnis Dana, Jasa, dan UMKM Bank Jateng, Anna Kusumarita, menyatakan bahwa meskipun lomba dihentikan lebih awal, secara keseluruhan pelaksanaan ajang tahun ini tetap dinilai positif. Penyelenggara telah mengerahkan upaya terbaik untuk menyukseskan ajang yang telah menginjak usia satu dekade tersebut.

Anna Kusumarita menekankan bahwa pihaknya tidak bisa menentang kehendak alam, namun semua pihak termasuk penyelenggara, peserta, komunitas, pemerintah daerah, dan komponen lain sudah berupaya semaksimal mungkin. Ia berharap ajang ini dapat menjadi kebanggaan Provinsi Jawa Tengah di tingkat nasional dan internasional ke depannya.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menambahkan bahwa Bank Jateng Borobudur Marathon 2026 berperan penting dalam mempromosikan olahraga dan gaya hidup sehat. Lomba yang telah menyandang status Elite Label dari World Athletics ini juga menjadi sarana untuk mengembangkan pariwisata olahraga dan mendorong masyarakat untuk menyehatkan diri sendiri melalui aktivitas lari.