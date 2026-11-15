BJBM 2026 Digantung Akibat Cuaca Ekstrem, 400 Nakes Siagakan Keselamatan Pelari

Penyelenggara Bank Jateng Borobudur Marathon 2026 menghentikan lomba dini hari karena suhu ekstrem mencapai 32,4 derajat Celsius dan membahayakan nyawa 12.500 peserta.

Bank Jateng Borobudur Marathon (BJBM) 2026 resmi dihentikan lebih awal pada Minggu (15/11/2026) di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, setelah panitia menilai kondisi lingkungan telah membahayakan keselamatan jiwa para peserta lomba. Keputusan strategis ini diambil sebagai respons langsung terhadap meningkatnya angka kasus hipotermia heat stroke dan gangguan organ vital di antara 12.500 pelari yang berpartisipasi dalam ajang lari jarak jauh bergengsi tersebut.

Pendistribusian Tim Medis dan Jadwal Lomba

Sejumlah besar tenaga kesehatan menjadi barisan pertahanan utama dalam menjaga keamanan peserta sepanjang rute lomba. Sebanyak 400 tenaga kesehatan disebar di 23 tenda medis untuk memastikan keselamatan 12.500 pelari Bank Jateng Borobudur Marathon (BJBM) yang digelar di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pada Minggu (15/11/2026). Komposisi tim medis ini sangat heterogen dan meliputi dokter spesialis, dokter residen, dokter umum, perawat, terapis olahraga, mahasiswa ilmu kedokteran olahraga, serta mahasiswa kedokteran untuk memastikan penanganan komprehensif.

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Kesiapsiagaan tim medis telah dimulai sejak dini pagi, dengan personel bersiaga di setiap tenda medis sejak pukul 03.00 WIB. Setiap tenda dilengkapi dengan kelengkapan medis standar serta obat-obatan darurat, dan diisi oleh 4 hingga 6 tenaga kesehatan yang bertugas penuh selama berlangsungnya kompetisi. Sistem penjangkauan ini dirancang untuk melayani ribuan pelari dari berbagai kategori jarak yang memiliki jadwal start berbeda.

Jadwal peluncuran kategori lomba dilakukan secara bertahap untuk menghindari kepadatan yang berlebihan di titik start. Sebanyak 5.000 pelari kategori maraton memulai lomba pukul 04.15 WIB, diikuti oleh 4.200 pelari kategori setengah maraton yang memulai lomba pukul 04.55 WIB. Kemudian, sebanyak 3.300 pelari kategori 10K memulai lomba pukul 05.40 WIB, menciptakan gelombang peserta yang terus mengalir sepanjang rute.

Kasus Panas Berat di Kilometer 33 dan Respons Darurat

Situasi kritis terjadi sekitar pukul 08.50 WIB di tenda medis Kilometer 33 kategori maraton, di mana enam tenaga kesehatan tampak sedang menangani seorang pelari maraton yang mengalami kondisi darurat medis yang mengancam nyawa. Pelari tersebut awalnya menunjukkan gejala keram otot ekstrem dan juga bisa mengalami gangguan kesadaran, sebuah kombinasi gejala yang sangat berbahaya jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat oleh tim medis yang berpengalaman.

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Dampak fisiologis dari paparan suhu tinggi yang berkepanjangan dapat menyebabkan potensi kerusakan organ vital, antara lain otak, otot, jantung, dan ginjal jika penanganan amat terlambat dilakukan oleh petugas medis lapangan. Untuk mencegah kerusakan permanen, sang pelari segera dipasangi alat bantu pernapasan sementara para petugas terus melakukan intervensi medis darurat untuk menstabilkan kondisi tubuh pasien.

Berdasarkan hasil pemeriksaan medis awal oleh tim tenda, suhu tubuh pelari tersebut mencapai angka 39,5 derajat Celsius yang menunjukkan tanda-tanda heat stroke berat. Gejala gangguan neurologis juga terlihat jelas, di mana bicaranya mulai tidak koheren atau tidak terarah, menandakan bahwa otak sedang mengalami stres termal yang signifikan akibat dehidrasi dan paparan panas.

Sesekali, para petugas kesehatan berteriak untuk menjaga kesadaran si pelari laki-laki tersebut agar tetap responsif selama proses evakuasi. Ambulans kemudian datang dan dalam hitungan beberapa detik, sang pelari dilarikan dengan cepat ke tenda sentral untuk mendapatkan perawatan intensif yang lebih lanjut, mengakhiri episode darurat yang tegang di sisi rute lomba.

Tanda Risiko Lingkungan dan Keluhan Pelari Lainnya

Selama penanganan pasien darurat tersebut, sejumlah pelari yang memerlukan pertolongan ringan terpaksa berlalu atau menunggu beberapa menit di area antrian tenda medis. Ada yang cuma minta disemprot pereda nyeri atau pijat karena kaki kram akibat kelelahan otot, dan mereka menunggu terlebih dahulu sampai penanganan situasi kedaruratan pelari terkena heat stroke selesai ditangani.

Sementara itu, di tenda medis 9 yang berada di Km 18 kategori setengah maraton dan Km 22 kategori maraton, ada sejumlah keluhan yang ditangani oleh petugas kesehatan terkait dengan efek cuaca panas. Enrico Leonarto, koordinator tenda medis 9, menyatakan bahwa dua jam sejak maraton dimulai, keluhan pelari yang perlu ditangani di sini kebanyakan adalah keram kaki dan atau perut akibat dehidrasi dan kontraksi otot.

Untuk memantau kondisi lingkungan secara real-time, di tenda tersebut juga dipasang bendera indikator tingkat risiko lingkungan yang sangat penting bagi pengambilan keputusan medis. Bendera itu terdiri dari beberapa warna, yakni hijau untuk risiko rendah, kuning untuk risiko sedang, jingga untuk risiko tinggi, merah untuk risiko sangat tinggi, dan hitam untuk risiko ekstrem sesuai standar protokol keselamatan.

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Indikator risiko tersebut terkait erat dengan data cuaca, suhu, dan kelembaban udara yang terus berubah sepanjang hari. Pada pukul 08.20 WIB, bendera merah dikibarkan di lokasi tersebut sebagai peringatan dini, dan pada pukul 09.40 WIB, giliran bendera hitam yang dikibarkan menandakan kondisi bahaya maksimal.

Penetapan Cuaca Ekstrem dan Penghentian Lomba

Kipangan bendera hitam menandakan bahwa suhu udara di kawasan Borobudur dan sekitarnya sudah tembus 32,4 derajat Celsius sehingga termasuk ekstrem dan tidak lagi aman untuk aktivitas fisik intensif. Michael Sutandio, Koordinator tenda medis 16, menegaskan bahwa keselamatan para pelari adalah yang utama dan tim medis terus melakukan pendekatan persuasif agar peserta tidak memaksakan diri.

Mikael Sutandio, yang juga merupakan dokter residen Ilmu Kedokteran Olahraga Universitas Indonesia, berpesan agar pelari tetap menjaga hidrasi dan tidak memaksakan diri karena tim medis akan tetap menjaga hidrasi dan persuasif untuk memastikan keselamatan kesehatan mereka. Ketika bendera merah dikibarkan sebelumnya, tenda medis itu kian sibuk melayani keluhan pelari yang keram otot dan mengalami kelelahan ekstrem akibat paparan suhu tinggi.

Medical Director BJBM Wawan Budisusilo menjelaskan bahwa penghentian lomba lebih awal dilakukan karena kondisi panas sudah tergolong ekstrem dan membahayakan keselamatan jiwa. Ia menegaskan bahwa tidak bisa kita melawan situasi alam karena membahayakan keselamatan jiwa peserta, sehingga penghentian menjadi satu-satunya pilihan etis yang dapat diambil oleh panitia lomba.

Keputusan untuk menghentikan kompetisi bukan langkah baru dalam penyelenggaraan ajang ini, karena penghentian lomba lebih awal juga pernah terjadi pada BJBM 2023 dengan alasan serupa. Adi Prinantyo menyatakan bahwa penghentian lomba saat itu juga dilakukan untuk menjaga keselamatan pelari, dengan filosofi bahwa finis terbaik itu kembali bersama keluarga dalam kondisi utuh.

Akibat dari penghentian dini tersebut, jumlah pelari yang masuk tenda medis sentral sebanyak 244 orang atau mencapai 90 persen dari kapasitas penampungan darurat yang tersedia. Sebanyak 14 pelari terserang heat stroke ringan atau suhu tubuh meningkat tanpa gangguan kesadaran, namun tiga pelari dirujuk ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut, termasuk satu orang di antaranya yang terkena serangan jantung akibat stres termal berat.