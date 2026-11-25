Pakar hukum Bivitri Susanti menilai politik uang tingkat tinggi sulit dideteksi dalam Pilpres 2029. Ia meminta deklarasi benturan kepentingan bagi Amran dan Sugiono.

Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, mengungkapkan pandangan kritisnya mengenai integritas dalam proses pemilihan wakil presiden atau wapres di Indonesia. Ia menilai bahwa upaya untuk memastikan proses elektoral yang benar-benar bersih dari praktik politik uang, atau yang dikenal sebagai money politics, menghadapi tantangan yang sangat berat dan kompleks. Pernyataan ini disampaikan secara eksplisit dalam rangka memberikan analisis mendalam mengenai dinamika politik nasional yang akan berlangsung.

Kesulitan Mendeteksi Politik Uang

Bivitri Susanti menjelaskan secara rinci bahwa money politics di tingkat tinggi saat ini tidak lagi terlihat sederhana melalui distribusi amplop tunai. Ia menekankan bahwa bentuk korupsi politik yang lebih modern dan berbahaya justru terselubung dalam bentuk janji-janji politik yang disertai dengan konsesi-konsesi strategis. Bentuk transaksi politik ini jauh lebih sulit untuk dilacak dan diverifikasi oleh lembaga pengawasan manapun.

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Menurut analisis Bivitri Susanti, sebagian besar kandidat wakil presiden memiliki akses terhadap kekuatan keuangan dan sumber daya ekonomi yang luar biasa besar. Kekuatan finansial inilah yang memungkinkan mereka untuk melakukan berbagai bentuk transaksi politik yang tidak kasat mata, sehingga menyulitkan masyarakat dan regulator untuk mengidentifikasi adanya kecurangan secara langsung.

Usulan Deklarasi Benturan Kepentingan

Dalam rangka menekan praktik-praktik korupsi politik tersebut, Bivitri Susanti mengusulkan adanya mekanisme transparansi yang lebih ketat. Ia menegaskan bahwa diperlukan adanya deklarasi benturan kepentingan yang wajib disampaikan oleh kedua kandidat wakil presiden yang akan dipilih oleh MPR. Usulan ini ditujukan secara spesifik bagi kandidat bernama Amran dan Sugiono agar mereka dapat mempertanggungjawabkan posisi dan kepentingan mereka.

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Kewajiban deklarasi ini dianggap sebagai langkah fundamental untuk membuka akses informasi publik mengenai potensi konflik kepentingan yang mungkin terjadi antara jabatan kenegaraan dengan kepentingan pribadi atau kelompok. Tanpa adanya transparansi semacam ini, risiko terjadinya penyalahgunaan wewenang akan semakin tinggi di kemudian hari.

Implikasi Ekonomi dan Oligarki

Bivitri Susanti juga menyoroti aspek pembiayaan pemilu yang menjadi isu krusial menjelang tahun 2029. Ia mengingatkan bahwa biaya politik yang tinggi sering kali dikaitkan dengan fenomena oligarki yang telah meresap ke dalam peta politik nasional. Praktik ini bukan hanya soal biaya kampanye, tetapi juga bagaimana dana tersebut digunakan untuk mempengaruhi kebijakan publik di masa depan.

Pernyataan Bivitri Susanti tersebut menggarisbawahi pentingnya reformasi sistemik dalam tata kelola elektoral. Tanpa adanya perbaikan struktural, kepercayaan publik terhadap integritas proses demokrasi Indonesia akan terus terkikis oleh praktik-praktik transaksional yang semakin sofisticated dan sulit dibendung oleh regulasi yang ada saat ini.