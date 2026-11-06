Bitmine Tambah Portofolio ETH Jadi 6 Juta Token dengan Nilai Aset $14,5 Miliar

Bitmine Immersion Technologies mengumumkan kepemilikan ETH mencapai 6,06 juta token dan total aset senilai $14,5 miliar. Pemimpin Bitmine menyebut pasar kripto makin tangguh meski terjadi pencurian besar di Binance.

Bitmine Immersion Technologies, Inc. mengumumkan pada 7 Oktober bahwa total kepemilikan aset kripto, kas, dan sekuritas perusahaan mencapai 14,5 miliar dolar AS. Pengumuman ini menyoroti posisi Bitmine sebagai salah satu entitas korporasi terbesar dalam akumulasi Ether (ETH) di dunia.

Per 1 November 2026 pukul 16.00 Waktu Timur AS, Bitmine memegang 6.060.506 token ETH yang ditempatkan dalam staking. Nilai estimasi aset ini mencapai 11,8 miliar dolar AS dengan harga referensi 2.261 dolar AS per ETH dari Coinbase. Portofolio Bitmine juga mencakup 216 Bitcoin (BTC) serta kas dan sekuritas yang dapat diperdagangkan senilai 498 juta dolar AS.

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Strategi Akumulasi Aset Kripto Institusional

Keputusan strategis Bitmine untuk mengakumulasi aset ini menempatkan perusahaan sebagai pemegang signifikan dalam ekosistem blockchain global. Dengan kepemilikan 6,06 juta token, Bitmine menguasai 4,9% dari total pasokan ETH yang beredar sebanyak 122,2 juta koin. Langkah ini merupakan bagian dari strategi treasury jangka panjang yang konsisten dijalankan sejak awal 2026.

Perusahaan terus memperkuat posisi institusionalnya melalui MAVAN, atau Made in America VAlidator Network. Platform staking Ethereum ini dirancang khusus untuk investor institusional dan pemegang saham BMNR. Keberadaan MAVAN memastikan keamanan dan validasi transaksi pada jaringan Ethereum dengan standar korporasi tertinggi.

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Analisis Dampak Pencurian Binance oleh DPRK

Thomas Lee, Ketua Dewan Bitmine, memberikan analisis mendalam mengenai reaksi pasar terhadap pencurian dana nasabah senilai 6,3 miliar dolar AS dari Binance. Lee menyatakan bahwa meskipun pencurian tersebut merupakan peristiwa negatif, respons pasar kripto yang relatif tenang justru menjadi indikator konstruktif bagi industri.

Menurut laporan resmi dari Binance dan sumber media, eksploitasi terjadi melalui infiltrasi kontraktor ke infrastruktur perusahaan. FBI telah menetapkan Korea Utara sebagai pelaku dalam waktu dua hari setelah insiden terjadi. Historisnya, penetapan negara-negara tertentu sebagai pelaku pencurian kripto membutuhkan waktu hingga 180 hari, sehingga kecepatan ini menunjukkan peningkatan kapasitas penegakan hukum global.

Lee membandingkan insiden Binance dengan pencurian aset senilai 1,5 miliar dolar AS dari ByBit pada Februari 2025. Setelah insiden ByBit, harga ETH turun 8% dan anjlok 20% dalam satu minggu. Sebaliknya, sejak pencurian Binance terungkap, penurunan harga ETH hanya mencapai 4%. Lee menilai volatilitas yang lebih rendah ini membuktikan ketahanan pasar yang meningkat.

Dukungan Investor dan Ekspansi Portofolio

Strategi akumulasi Bitmine didukung oleh kelompok investor institusional terkemuka dunia. Tokoh seperti Cathie Wood dari ARK, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, dan DCG telah memberikan dukungan strategis. Investor perorangan Thomas Lee sendiri aktif mendorong target Bitmine untuk mengakuisisi 5% dari total pasokan ETH global.

Diversifikasi portofolio Bitmine juga mencakup aset "moonshots" bernilai tinggi. Perusahaan memegang saham Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) senilai 82 juta dolar AS, yang memberikan eksposur tidak langsung terhadap OpenAI. Selain itu, Bitmine juga memiliki saham Beast Industries senilai 180 juta dolar AS. Total aset kripto ditambah kas dan sekuritas mencapai 14,5 miliar dolar AS.

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Prospek Pasar dan Langkah Selanjutnya Bitmine

Bitmine telah mengakuisisi 8.573 ETH dalam sepekan terakhir. Rekam jejak pembelian aset kripto secara konsisten ini tidak tertandingi oleh perusahaan publik mana pun di dunia. Sejak strategi treasury ETH dimulai pada 30 Juni 2025, Bitmine telah membeli ETH setiap minggu tanpa jeda.

Lee menyoroti enam alasan mengapa pencurian di Binance tidak memicu panik pasar. Pertama, tidak terjadi rentetan kegagalan protokol DeFi yang sering menyertai insiden besar. Kedua, infrastruktur yang dirusak bersifat korporat, bukan区块链 itu sendiri. Ketiga, pasar menunjukkan tanda bullish yang kuat.

Pesan Ketua Dewan Bitmine yang dirilis pada 7 Oktober berjudul "Tren Bullish Kripto Berlanjut" menegaskan pandangan optimis ini. Lee menyatakan bahwa siklus pasar saat ini kemungkinan akan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Saham Preferen Seri A Bitmine diperdagangkan di NYSE dengan simbol BMNP.

Industri kripto kini dipandang lebih mampu meredam serangan yang dilancarkan oleh negara terhadap infrastruktur keuangan. Ketahanan terhadap insiden keamanan seperti ini menunjukkan maturnya ekosistem aset digital global. Bitmine tetap berkomitmen untuk memperluas kepemilikan asetnya melalui MAVAN dan strategi akumulasi agresif.

Pertumbuhan portofolio Bitmine menjadi sinyal positif bagi investor yang percaya pada nilai jangka panjang Ether. Dengan modal 14,5 miliar dolar AS dan fokus pada validasi Ethereum, perusahaan ini menjadi pilar penting dalam adopsi institusional teknologi blockchain. Langkah-langkah strategis ini akan terus membentuk lanskap keuangan digital di masa depan.