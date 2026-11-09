Bitcoin Turun ke $74.960 dan Sentimen Pasar Kripto Masuk Zona Fear

Kapitalisasi pasar kripto global turun 1,51% menjadi $2,5 triliun. Bitcoin turun 0,93% ke $74.960 dan indeks fear and greed berada di level 28 yang menandakan dominasi rasa takut di kalangan investor.

Nilai aset kripto dunia mengalami penekanan signifikan dalam 24 jam terakhir, didorong oleh tekanan jual yang meluas di berbagai aset utama. Bitcoin (BTC) mencatat penurunan sebesar 0,93% dalam periode sehari dan turun 3,87% dalam sepekan terakhir. Harga koin terbesar ini kini berada di posisi US$ 74.960,68 atau setara dengan Rp 1,36 miliar, menggunakan estimasi kurs Rp 18.118 per dolar AS. Penurunan ini menunjukkan adanya ketidakpastian pasar yang cukup tinggi di kalangan pekerjanya.

Situasi ini tercermin jelas dari Indeks Fear and Greed yang saat ini berada di level 28 dengan kategori "fear" atau rasa takut. Nilai ini mengindikasikan bahwa sentimen negatif masih mendominasi psikologi investor, di mana kekhawatiran akan penurunan lebih lanjut mengalahkan optimisme untuk melakukan pembelian agresif. Kondisi ini menciptakan atmosfer pasar yang hati-hati dan penuh perhitungan bagi para pelaku perdagangan digital.

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Performa Ethereum BNB Dan Stablecoin Lainnya

Ethereum (ETH) turut merasakan dampak penurunan yang lebih dalam dibandingkan Bitcoin, dengan kehilangan 4,33% dalam 24 jam terakhir dan anjlok 5,80% dalam tujuh hari terakhir. Harga aset digital terbesar kedua ini sekarang berada di US$ 2.136,43 atau senilai Rp 38,71 juta. Penurunan yang lebih tajam ini mungkin mencerminkan sentimen khusus terhadap ekosistem smart contract atau pergeseran likuiditas dari aset ini.

Di sisi lain, BNB mencatat penurunan yang lebih moderat dengan rontok 1,31% dalam sehari dan 3,41% dalam sepekan terakhir, menghargai di US$ 685,98 atau Rp 12,43 juta. Sementara itu, stablecoin Tether (USDT) menunjukkan stabilitas hampir sempurna dengan kenaikan sangat kecil sebesar 0,02% dalam 24 jam dan sepekan terakhir, dengan harga di US$ 0,9988. USD Coin (USDC) juga relatif stagnan dalam 24 jam tetapi naik tipis 0,01% dalam tujuh hari terakhir, berada di harga US$ 0,9997.

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Volatilitas Tinggi Pada TRON Dan Hyperliquid

TRON (TRX) menampilkan dinamika harga yang berlawanan antara jangka pendek dan panjang, di mana nilainya turun 0,30% dalam 24 jam tetapi justru naik 2,03% dalam tujuh hari terakhir, berada di posisi US$ 0,3188. Zcash (ZEC) juga menunjukkan pola serupa dengan penurunan 1,93% dalam sehari namun kenaikan 0,21% dalam sepekan, dihargai di US$ 1.227,51. Ini menunjukkan bahwa ada volatilitas intraday yang tinggi pada aset-aset tertentu.

Penurunan paling mencolok dalam jajaran sepuluh besar terjadi pada Hyperliquid (HYPE) yang terjun bebas 3,60% dalam 24 jam dan runtuh 14,95% dalam sepekan terakhir. HYPE mencatatkan penurunan mingguan terdalam di jajaran 10 besar, dengan harga saat ini berada di US$ 74,76. Kehilangan nilai yang signifikan ini menyoroti risiko tinggi yang dihadapi oleh aset-aset dengan kapitalisasi pasar yang lebih kecil atau volatilitas tinggi di tengah ketidakpastian pasar secara keseluruhan.

Dampak Ekonomi Kripto Global Dan Peringatan XRP

Secara keseluruhan, kapitalisasi pasar kripto global menyusut 1,51% menjadi sekitar US$ 2,5 triliun atau setara dengan Rp 45.295 triliun. Penurunan agregat ini mencerminkan kontrak valuasi yang luas di seluruh ekosistem. Di tengah tren penurunan ini, terdapat berita spesifik mengenai XRP yang anjlok 24% sejak Oktober, disertai dengan pesan langsung dari CTO Ripple kepada komunitasnya, yang menambah tekanan psikologis pada holder aset tersebut.

Kombinasi dari penurunan harga Bitcoin dan Ethereum, serta dominasi rasa takut di indeks sentimen, menandai periode yang menantang bagi pelaku pasar. Investor perlu memperhatikan volatilitas ekstrem pada aset seperti Hyperliquid dan stabilitan relative stablecoin sebagai barometer kepercayaan pasar. Dengan kapitalisasi pasar yang berada di angka Rp 45.295 triliun, risiko likuiditas dan pergeseran aliran dana menjadi fokus utama dalam strategi pengelolaan portofolio saat ini.