Bitcoin Turun 6,48% dalam Seminggu, ZEC Jatuh Tajam 27,56% Amid Kripto Bearish

Bitcoin dan Ethereum mengalami koreksi harga signifikan dalam sepekan terakhir. Zcash mencatat penurunan terbesar di pasar kripto global di tengah tekanan bearish.

Data pasar terbaru dari platform Coinmarketcap.com menunjukkan bahwa Bitcoin sebagai aset kripto berkapitalisasi pasar terbesar mengalami pengurangan nilai sebesar 3,43 persen dalam periode 24 jam terakhir. Penurunan ini juga tercermin dalam performa mingguan di mana harga Bitcoin tercatat turun sebesar 6,48 persen sejak satu minggu terakhir.

Harga Bitcoin saat ini berada di level US$ 71.092 yang setara dengan Rp 1,29 miliar, dengan asumsi kurs pertukaran dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar US$ 1 setara dengan Rp 18.240. Angka-angka ini menunjukkan adanya tekanan jual yang signifikan di pasar dalam beberapa hari terakhir, meskipun nilai absolutnya masih berada di level historis yang tinggi.

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Kinerja Ethereum dan Stablecoin Mengalami Koreksi

Ethereum juga mengalami koreksi harga yang cukup dalam selama sepekan terakhir, dengan penurunan total mencapai 9,71 persen dari nilai awalnya. Dalam jangka waktu 24 jam terakhir saja, harga aset digital kedua terbesar ini terpangkas sebesar 1,68 persen. Saat ini, satu unit Ethereum diperdagangkan di posisi US$ 2.014,17 yang ketika dikonversikan ke mata uang Rupiah bernilai Rp 36,74 juta.

Sementara itu, kelompok stablecoin menunjukkan volatilitas yang sangat minimal namun tetap mengalami pergerakan. Tether (USDT) mencatat penguatan tipis sebesar 0,02 persen dalam 24 jam terakhir dan bertambah 0,03 persen dalam satu minggu terakhir. Posisi harga USDT saat ini stabil di angka US$ 0,9989, mendekati paritas dengan dolar AS.

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UsDC juga bergerak di zona hijau dalam 24 jam terakhir, meskipun dalam kurun waktu tujuh hari terakhir harganya bergerak di zona merah. Saat ini, nilai USDC berada di posisi US$ 0,9997. Di sisi lain, Binance Coin (BNB) justru mencatatkan tren penurunan yang lebih tajam, merosot sebesar 3,34 persen dalam 24 jam dan 5,48 persen dalam sepekan terakhir, dengan harga saat ini di US$ 654,86.

Penurunan Tajam pada Altcoin dan Token Tertentu

Dari daftar aset utama lainnya, XRP mencatatkan kinerja yang buruk dengan penurunan sebesar 1,69 persen dalam 24 jam terakhir. Dalam periode mingguan, harga XRP terperosok drastis sebesar 15,01 persen dan saat ini diperdagangkan di posisi US$ 1,03. Hal ini menunjukkan bahwa investor mungkin sedang melakukan aksi jual besar-besaran pada aset tersebut.

Solana (SOL) juga tidak luput dari tekanan bearish, melemah sebesar 2,01 persen dalam 24 jam terakhir. Dalam tujuh hari terakhir, harga Solana merosot sebesar 15,03 persen, dengan harga saat ini berada di level US$ 81,42. Tron (TRX) mencatat penurunan yang lebih ringan sebesar 0,47 persen dalam 24 jam dan melemah 1 persen dalam seminggu, dengan harga di US$ 0,3152.

Hyperliquid (HYPE) adalah salah satu dari sedikit aset yang bertahan di zona hijau selama 24 jam terakhir dengan penguatan 1,61 persen. Namun, performa mingguan tetap negatif dengan penurunan 6,17 persen, menempatkan harga HYPE di US$ 72,83. Ini menunjukkan volatilitas yang tinggi di mana aset bisa menguat harian namun tetap turun mingguan.

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Zcash Mencatat Koreksi Terbesar di Pasar Kripto

Zcash (ZEC) mencatatkan penurunan harga yang paling dramatis dibandingkan aset kripto lainnya dalam periode analisis ini. Dalam 24 jam terakhir, harga Zcash merosot 3,03 persen, namun yang lebih mengkhawatirkan adalah koreksi dalam seminggu yang mencapai 27,56 persen. Penurunan ini menjadikan Zcash sebagai aset dengan kerugian nilai terbesar di antara semua kripto yang dipantau.

Saat ini, harga Zcash berada di posisi US$ 953,83. Angka ini merepresentasikan kerugian nilai yang substansial bagi para pemegang aset dalam jangka pendek. Tren penurunan ini mungkin disebabkan oleh faktor spesifik yang menargetkan aset privacy coin ini, meskipun mekanisme pastinya tidak diuraikan secara eksplisit dalam data pasar saat ini.

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