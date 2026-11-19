Bitcoin anjlok 15% dalam sepekan ke US$ 62.489,61 seiring kapitalisasi pasar kripto global turun 3,07% menjadi US$ 2,14 triliun. Nilai tukar Rp 18.250 per dolar AS menjadi patokan.

Nilai Bitcoin (BTC) mengalami penurunan signifikan sebesar 3,86% dalam periode 24 jam terakhir, mencatatkan harga di angka US$ 62.489,61. Ketika dikonversikan ke mata uang rupiah menggunakan estimasi kurs Rp 18.250 per dolar AS, nilai aset digital terbesar ini setara dengan Rp 1,14 miliar. Penurunan ini merupakan bagian dari tren bearish yang lebih luas yang melanda seluruh sektor aset kripto dalam beberapa hari terakhir.

Dalam jangka waktu yang lebih panjang, yaitu tujuh hari terakhir, harga Bitcoin mencatatkan penurunan drastis mencapai 15,09%. Angka penurunan ini menempatkan Bitcoin sebagai aset dengan performa terburuk dibandingkan sembilan kripto lainnya yang masuk dalam daftar sepuluh besar aset digital paling bernilai. Kapitalisasi pasar Bitcoin saat ini tercatat sebesar US$ 1,25 triliun, dengan volume perdagangan harian yang mencapai US$ 29,8 miliar.

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Kinerja Ethereum dan Aset Altcoin Lainnya

Ethereum (ETH) tidak luput dari tekanan jual yang sama, dengan nilai aset yang turun 3,30% dalam 24 jam terakhir ke level US$ 1.764,73 atau sekitar Rp 32,21 juta. Dalam kurun waktu satu minggu, Ethereum melemah lebih dalam dibandingkan Bitcoin, yakni sebesar 13,63%. Kapitalisasi pasar aset digital kedua terbesar ini saat ini berada di angka US$ 215,7 miliar dengan volume perdagangan harian US$ 10,64 miliar.

Binance Coin (BNB) juga mencatatkan penurunan sebesar 2,97% dalam sehari, jatuh ke US$ 579,60 atau sekitar Rp 10,58 juta. Dalam satu minggu, nilai BNB anjlok 14,47% dengan kapitalisasi pasar sebesar US$ 76,22 miliar dan volume perdagangan harian US$ 837,67 juta. Sementara itu, XRP turun 2,22% ke US$ 0,9637 (Rp 17.588) dalam 24 jam, dengan penurunan mingguan sebesar 7,73% dan kapitalisasi pasar US$ 61,21 miliar.

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Solana (SOL) mengalami penurunan sebesar 2,81% menjadi US$ 73,10 (Rp 1,33 juta) dalam sehari, dengan akumulasi penurunan mingguan sebesar 11,40% dan kapitalisasi pasar US$ 43,26 miliar. Di sisi lain, Tron (TRX) menjadi satu-satunya aset dalam daftar sepuluh besar yang berhasil mencatatkan penguatan sebesar 0,32% ke US$ 0,3086 (Rp 5.632) dalam 24 jam, meskipun secara mingguan masih tercatat turun 2,53% dengan kapitalisasi pasar US$ 29,33 miliar.

Dominasi Stablecoin dan Aset Privat

Stablecoin Tether (USDT) bergerak stabil dengan penurunan minimal sebesar 0,04% dalam 24 jam ke US$ 0,9986 (Rp 18.224). Dalam satu minggu, USDT hanya turun 0,02% dengan kapitalisasi pasar yang sangat besar mencapai US$ 175,2 miliar dan volume perdagangan harian US$ 55,62 miliar. Stablecoin lainnya, USDC, juga nyaris stabil di level US$ 0,9998 (Rp 18.246), dengan penurunan harian 0,01% dan kenaikan mingguan 0,02% di kapitalisasi pasar US$ 68,35 miliar.

Aset-aset yang lebih spesifik seperti Hyperliquid (HYPE) turun 5,08% ke US$ 66,44 (Rp 1,21 juta) dalam sehari, dengan penurunan mingguan 6,21% dan kapitalisasi pasar US$ 16,77 miliar. Zcash (ZEC) menjadi aset dengan pelemahan harian terbesar di daftar sepuluh besar ini, terjun 5,22% ke US$ 906,81 (Rp 16,55 juta) dalam 24 jam, dengan penurunan mingguan 6,47% dan kapitalisasi pasar US$ 15,39 miliar.

Analisis Pasar dan Proyeksi Volume Dagang

Secara keseluruhan, kapitalisasi pasar kripto global tercatat sebesar US$ 2,14 triliun, yang menunjukkan penurunan sebesar 3,07% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan global mencapai US$ 69,18 miliar, yang juga terpapar penurunan tajam sebesar 10,50% dari hari-hari sebelumnya. Data ini mengindikasikan adanya aksi ambil profit atau ketidakpastian yang tinggi di kalangan investor dalam jangka pendek.

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Dominasi Bitcoin di pasar saat ini masih sangat kuat, yaitu sebesar 58,8% dari total kapitalisasi pasar aset kripto. Sementara itu, Ethereum mendominasi posisi kedua dengan pangsa pasar sebesar 10,1%. Rasio dominasi ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan harga, kepercayaan investor terhadap Bitcoin sebagai penenang pasar (market leader) masih terjaga dibandingkan aset altcoin lainnya.