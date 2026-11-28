Bitcoin terkoreksi 3,83% ke level US$ 59.203,90 pada Sabtu, membawa kapitalisasi pasar kripto global turun 3,24% ke US$ 2,04 triliun di tengah sentimen ketakutan ekstrem.

Berdasarkan data yang dikutip dari CoinMarketCap pada Sabtu, harga Bitcoin atau BTC mengalami penurunan sebesar 3,83 persen dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Penurunan ini menempatkan nilai Bitcoin pada angka US$ 59.203,90. Dengan menggunakan asumsi kurs tukar Rp 18.354 per satu dolar AS, nilai mata uang kripto terbesar tersebut setara dengan sekitar Rp 1,09 miliar.

Detail Harga Bitcoin dan Ethereum

Bitcoin mencatatkan kapitalisasi pasar sebesar US$ 1,19 triliun, sementara volume perdagangan 24 jamnya mencapai US$ 26,99 miliar. Meskipun terkoreksi dalam perdagangan harian, Bitcoin masih mencatatkan kenaikan sebesar 2,42 persen dalam periode sepekan terakhir.

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Ethereum atau ETH juga ikut melemah di tengah kondisi pasar yang sedang tidak menentu. Harga ETH turun sebesar 4,56 persen dalam 24 jam terakhir ke posisi US$ 1.647,99, yang jika dikonversikan menjadi mata uang rupiah sebesar sekitar Rp 30,25 juta. Namun, dalam tujuh hari terakhir, Ethereum masih tercatat menguat sebesar 0,61 persen.

Performa Aset Altcoin Teratas

TEknanan jual juga terlihat pada BNB yang turun 2,27 persen ke level US$ 550,65 atau setara dengan Rp 10,11 juta. Meski demikian, BNB masih mencatatkan kenaikan mingguan sebesar 5,01 persen. Sementara itu, XRP terkoreksi sebesar 4,08 persen ke angka US$ 0,9409 atau sekitar Rp 17.269 dalam periode yang sama. Dalam rentang waktu tujuh hari, XRP masih berhasil menguat sebesar 5,42 persen.

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Hyperliquid atau HYPE berada di harga US$ 62,85 setelah turun 4,50 persen dalam 24 jam terakhir. Namun, HYPE menjadi salah satu aset yang mencatatkan kenaikan mingguan terbesar di antara kripto teratas, yakni sebesar 7,35 persen. TRON atau TRX melemah sebesar 1,71 persen ke level US$ 0,3004 atau sekitar Rp 5.514. Dalam tujuh hari terakhir, harga TRX justru turun 0,71 persen.

Zcash atau ZEC juga berada di zona merah dengan harga turun 3,39 persen ke US$ 730,03 atau sekitar Rp 13,40 juta. Dalam sepekan, ZEC terkoreksi sebesar 1,67 persen. Di tengah pelemahan pasar ini, stablecoin bergerak relatif stabil. Tether atau USDT berada di harga US$ 0,9991 atau sekitar Rp 18.337, dengan kenaikan harian hanya 0,04 persen. Adapun USDC tercatat di US$ 0,9998 atau sekitar Rp 18.350, dengan perubahan harian mendekati nol persen.

Global Cap dan Sentimen Investor

Secara keseluruhan, kapitalisasi pasar kripto global tercatat sebesar US$ 2,04 triliun, yang turun sebesar 3,24 persen dalam 24 jam terakhir. Dengan kurs Rp 18.354 per dolar AS, nilai tersebut setara dengan sekitar Rp 37,44 kuadriliun. Volume perdagangan kripto global dalam 24 jam mencapai US$ 65,18 miliar, yang menandakan peningkatan sebesar 20,29 persen.

Dominasi Bitcoin berada di level 58,4 persen, sedangkan Ethereum sebesar 9,9 persen. Sentimen pasar masih berada dalam kondisi ketakutan ekstrem. Indeks Fear and Greed CoinMarketCap menunjukkan angka 9 dari 100, yang mencerminkan tingginya kehati-hatian pelaku pasar. Meskipun sejumlah aset masih mencatat kenaikan dalam periode sepekan, tekanan harga harian dan rendahnya indeks sentimen menunjukkan pasar kripto belum pulih dari ketidakpastian.