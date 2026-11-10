Bitcoin Turun 2,55% dalam Sepekan, Zec dan Xrp Memimpin Penurunan Kripto

Harga Bitcoin anjlok 2,55% menjadi US$ 75.100,97. Zcash memimpin penurunan 5,14% dalam 24 jam, sementara XRP turun 11,84% dalam seminggu. Analisis dampak pasar kripto global.

Nilai Bitcoin mengalami penurunan sebesar 0,12% dalam rentang waktu 24 jam terakhir, dengan harga tercatat pada level US$ 75.100,97 atau setara dengan Rp 1,35 miliar menggunakan asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 18.070. Penurunan kecil ini merupakan kelanjutan dari tren penurunan yang lebih signifikan selama satu minggu terakhir, di mana aset kripto terbesar tersebut mencatat penurunan nilai sebesar 2,55%.

Kondisi pasar serupa juga terlihat pada aset kripto terkemuka lainnya, termasuk Ethereum yang mengalami penurunan harga sebesar 0,73% dalam sehari dan 5,76% dalam seminggu, dengan posisi harga saat ini di US$ 2.127,31 atau Rp 38,42 juta. Data yang dikutip dari Coinmarketcap.com menunjukkan bahwa hampir seluruh aset kripto utama bergerak di zona merah, menandakan adanya tekanan jual yang meluas di seluruh ekosistem pasar aset digital global.

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Pergerakan Harga Zcash dan Xrp Terparah

Zcash menjadi aset dengan penurunan harga tertinggi dalam 24 jam terakhir, yaitu anjlok sebesar 5,14% dengan posisi harga di US$ 1.175,38, meskipun dalam jangka waktu seminggu nilainya justru naik 1,89%. Penurunan tajam ini menjadikan Zcash sebagai pemimpin penurunan di antara seluruh aset kripto yang terpantau, menandai volatilitas tinggi yang sedang terjadi di tengah ketidakpastian pasar.

Xrp juga mencatatkan koreksi harga yang signifikan dengan penurunan sebesar 1,84% dalam sehari, yang membawa nilai asetnya turun 11,84% dalam satu minggu terakhir ke posisi US$ 1,10. Sementara itu, Solana mencatat penurunan 1,33% dalam 24 jam dan merosot 6,28% dalam seminggu, dengan harga saat ini berada di US$ 86,60, mengonfirmasi tekanan Bearish yang terjadi pada aset-aset dengan kapitalisasi pasar menengah hingga besar.

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Stabilitas Stablecoin dan Pergerakan BNB

Di tengah anjloknya nilai aset kripto volatil, stablecoin seperti Tether tetap mempertahankan posisi stabil dengan penurunan kecil sebesar 0,01% dalam 24 jam ke US$ 0.9987, meski dalam seminggu nilainya justru menguat tipis sebesar 0,03%. USDC juga bergerak di zona merah dengan penurunan margin sangat kecil, berada di kisaran US$ 0.9997, yang menunjukkan bahwa investor masih mempertahankan likuiditas dalam dolar digital ketimbang menjual ke fiat tradisional.

Binance Coin menunjukkan performa yang lebih resilien dengan kenaikan nilai sebesar 0,24% dalam 24 jam terakhir, meskipun dalam skala mingguan aset ini masih tergelincir 1,27% dengan harga di US$ 690,74. Hyperliquid juga mencatat kenaikan marginal sebesar 0,02% dalam sehari, namun kehilangan 11,11% dari nilai pasar dalam seminggu terakhir, dengan harga berakhir di US$ 74,91, mengindikasikan bahwa bahkan aset sektor baru pun tidak kebal dari koreksi pasar.

Dampak Kapasitas Pasar Global dan Pergantian Eksekutif

Kapitalisasi pasar kripto global turun tipis sebesar 0,01% menjadi US$ 2,5 triliun atau setara dengan Rp 45.166 triliun pada asumsi kurs 18.070, mencerminkan konsolidasi nilai yang sedang berlangsung. Penurunan nilai ini terjadi di tengah berita internal dari salah satu bursa terbesar dunia, di mana Direktur Keuangan Binance, Kaiser Ng, resmi mengundurkan diri enam hari yang lalu, menambah dinamika ketidakpastian di sektor pertukaran aset digital.

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