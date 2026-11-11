Bitcoin Turun 2,45% ke US$73.335, Ethereum Anjlok 9,67% dalam Sepekan

Harga Bitcoin turun 2,45% menjadi US$73.335 dan Ethereum merosot 9,67% dalam tujuh hari terakhir. Kripto lain seperti XRP dan ZEC juga mengalami koreksi signifikan di pasar global.

Berdasarkan data yang dipantau dari Coinmarketcap.com pada pukul 08.15 WIB, harga aset kripto kapitalisasi pasar terbesar, Bitcoin (BTC), mencatatkan penurunan sebesar 2,45 persen dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Penurunan ini menyebabkan kinerja harga BTC secara keseluruhan turun 4,58 persen selama periode tujuh hari terakhir. Saat ini, harga Bitcoin berada di posisi US$ 73.335 atau setara dengan Rp 1,32 miliar dengan asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 18.090.

Performa Ethereum dan Stablecoin Menunjukkan Tren Beragam

Senada dengan Bitcoin, harga Ethereum (ETH) juga bergerak di zona merah dengan terpangkasnya nilai sebesar 3,87 persen dalam 24 jam terakhir. Dalam rentang waktu sepekan, harga Ethereum mengalamierosot tajam sebesar 9,67 persen. Posisi harga Ethereum saat ini tercatat di angka US$ 2.043 atau senilai Rp 36,96 juta. Di sisi lain, harga stablecoin seperti Tether (USDT) justru bergerak di zona hijau dengan kenaikan tipis sebesar 0,02 persen dalam 24 jam terakhir. Selama tujuh hari terakhir, harga USDT juga menguat 0,02 persen dan kini berada di posisi US$ 0,9988.

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Koreksi Harga Binance Coin dan XRP yang Signifikan

Harga Binance Coin (BNB) juga merasakan dampak penurunan dengan merosot 1,41 persen dalam 24 jam terakhir. Dalam periode satu minggu terakhir, harga BNB turun 2,1 persen dan kini berada di posisi US$ 679,28. Sementara itu, harga USDC naik 0,01 persen dalam 24 jam terakhir, namun selama tujuh hari terakhir susut 0,01 persen dengan posisi di US$ 0,9996. Tidak hanya itu, harga XRP terperosok 4,19 persen dalam sehari dan anjlok 16,27 persen dalam seminggu, kini berada di US$ 1,05.

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Solana dan Tron Mengalami Volatilitas Harga Tinggi

Harga Solana (SOL) turun 4,12 persen dalam 24 jam terakhir dengan penurunan 9,51 persen dalam seminggu, kini di posisi US$ 82,95. Sebaliknya, harga Tron (TRX) menguat tipis 0,18 persen dalam sehari, meski selama sepekan merosot 1,2 persen ke US$ 0,3180. Harga Hyperliquid (HYPE) turun 4,34 persen dalam 24 jam dan anjlok 13,63 persen dalam seminggu ke US$ 71,74. Zcash (ZEC) memimpin koreksi dengan penurunan 12,97 persen dalam sehari dan 14,87 persen dalam seminggu ke US$ 1.021. Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca.