Bitcoin Tembus Rp 1,42 Miliar, Binance Pulihkan Aset 90% Pasca Peretasan

Bitcoin naik 0,91% ke Rp 1,42 miliar di tengah volatilitas kripto global. Binance klaim pulihkan 90% aset setelah peretasan. Simak rincian harga koin lain.

Berikut adalah ringkasan pergerakan harga aset kripto dan perkembangan terbaru di ekosistem blockchain. Data pasar menunjukkan dinamika yang kompleks di mana aset utama seperti Bitcoin mengalami kenaikan modest sementara volatilitas terjadi di berbagai altcoin. Investor perlu memantau setiap pergerakan harga dengan cermat mengingat fluktuasi yang terjadi dalam periode 24 jam dan tujuh hari terakhir.

Bitcoin Memimpin Kenaihan Harga Saat Ini

Melansir data dari Coinmarketcap.com, harga Bitcoin yang merupakan aset kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar, berhasil mencatatkan kenaikan sebesar 0,91 persen dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Meskipun mengalami pertumbuhan positif dalam sehari, tren jangka pendek menunjukkan adanya pelemahan. Selama sepekaan terakhir, harga Bitcoin turun sebesar 1,89 persen dari harga sebelumnya.

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Nilai tukar Bitcoin saat ini tercatat berada di posisi US$ 78.328,28. Jika dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah dengan asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 18.140, nilai tersebut setara dengan Rp 1,42 miliar. Angka ini mencerminkan valuasi aset digital terbesar yang masih menjadi sorotan utama pelaku pasar global.

Performa Ethereum dan Stablecoin Menunjukkan Variasi

Kenaikan harga juga dirasakan oleh aset kripto lain seperti Ethereum (ETH). Dalam 24 jam terakhir, harga Ethereum bertambah sebesar 1,02 persen. Namun, gambaran yang berbeda terlihat dalam jangka waktu mingguan. Selama tujuh hari terakhir, harga aset yang dijuluki sebagaiemas digital ini tercatat merosot sebesar 1,4 persen.

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Harga Ethereum saat ini berada di posisi US$ 2.284,53 atau setara dengan Rp 41,44 juta. Di sisi lain, stablecoin seperti Tether (USDT) justru berada di zona merah dalam 24 jam terakhir. Dalam periode sepekan ini, harga USDT turun sangat tipis sebesar 0,01 persen.

Kini, harga USDT berada di posisi US$ 0,9986. Kondisi serupa juga dialami oleh USDC yang melemah 0,01 persen dalam 24 jam terakhir. Dalam tujuh hari terakhir, USDC juga berada di zona merah. Saat ini, harga USDC berada di posisi US$ 0,997, yang menunjukkan stabilitas namun dengan tren penurunan minor.

Fluktuasi Altcoin XRP, Solana, dan Tron

Harga XRP mencatatkan penguatan tipis dalam 24 jam terakhir. Meskipun demikian, tren mingguan menunjukkan hal sebaliknya karena harga XRP merosot sebesar 2,77 persen dalam sepekaan terakhir. Saat ini, nilai XRP berada di posisi US$ 1,25, yang masih menjadi salah satu aset dengan likuiditas tinggi di bursa.

Untuk Solana (SOL), performa terlihat lebih lemah. Harga SOL terpangkas 0,60 persen dalam 24 jam terakhir. Dalam periode yang lebih panjang, yaitu tujuh hari terakhir, harga SOL terperosok drastis hingga 6,04 persen. Saat ini, harga SOL berada di posisi US$ 95,12, menandakan adanya tekanan jual yang signifikan.

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Sementara itu, Tron (TRX) mencatatkan kinerja positif dalam harian ini dengan kenaikan 1,36 persen. Harga Tron sempat memimpin kenaikan di antara harga kripto lainnya dalam periode tersebut. Namun, untuk jangka panjang, harga Tron terpangkas 5,13 persen dalam sepekaan terakhir. Kini, harga Tron berada di posisi US$ 0,3130.

Pergerakan Hyperliquid, Zcash, dan Klaim Binance

Hyperliquid (HYPE) mengalami penurunan tipis sebesar 0,11 persen selama 24 jam terakhir. Menariknya, selama sepekan terakhir, harga HYPE justru terbang naik signifikan sebesar 15,14 persen. Saat ini, harga HYPE berada di posisi US$ 88,12, menunjukkan volatilitas yang tinggi namun dengan tren naik mingguan yang kuat.

Zcash (ZEC) juga terpangkas 0,34 persen dalam 24 jam terakhir. Namun, dalam perspektif mingguan, harga ZEC naik 3,64 persen. Kini, harga ZEC berada di posisi US$ 1.254. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada koreksi harian, aset ini tetap menarik bagi investor jangka pendek.

Secara agregat, kapitalisasi pasar kripto global naik 0,33 persen dalam 24 jam terakhir. Saat ini, total kapitalisasi pasar kripto berada di posisi US$ 2,61 triliun atau setara dengan Rp 47.357 triliun. Selain itu, Binance mengklaim bahwa mereka sudah berhasil memulihkan 90 persen aset setelah mengalami kejadian peretasan. Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca untuk dipelajari dan dianalisis sebelum membeli dan menjual kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.