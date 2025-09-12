Bitcoin Tembus 114.000 Dolar AS, Pasarkt Kripto Melonjak Jelang Keputusan The Fed

Harga Bitcoin menembus level psikologis 114.000 dolar AS setelah data inflasi Amerika Serikat turun di bawah ekspektasi. Pasar kripto secara keseluruhan juga menunjukkan peningkatan signifikan.

Jumat, 12 September 2025 16:32 WIB Pasar kripto kembali menunjukkan peningkatan signifikan menjelang pengumuman keputusan kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve ( The Fed ). Harga Bitcoin (BTC) menembus level psikologis 114.000 dolar AS atau sekitar Rp1,87 miliar (kurs Rp16.461 per dolar AS) setelah data Indeks Harga Produsen (PPI) Amerika Serikat (AS) pada Agustus turun tajam di bawah ekspektasi.

Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, Analis Tokocrypto Fyqieh Fachrur menjelaskan Bitcoin sempat mencapai level 113.953 dolar AS sebelum menembus angka tersebut untuk pertama kalinya sejak akhir Agustus. PPI utama turun menjadi 2,6 persen secara tahunan (yoy), dibandingkan perkiraan 3,3 persen, sementara PPI inti juga mereda menjadi 2,8 persen. Penurunan ini semakin memperkuat proyeksi melemahnya inflasi hingga kuartal IV 2025 dan meningkatkan keyakinan pasar bahwa The Fed akan memangkas suku bunga dalam pertemuan bulan September. Secara historis, Bitcoin sering mengalami fluktuasi jangka pendek setiap kali The Fed memangkas suku bunga, sebelum melanjutkan kenaikan yang kuat dalam jangka panjang. Rasio whale juga mengonfirmasi pola ini, dengan aksi jual awal investor besar biasanya memicu volatilitas, lalu diikuti fase akumulasi pasar. “Penurunan data inflasi produsen Amerika menjadi katalis kuat yang membuat investor kembali percaya diri terhadap prospek bullish Bitcoin. Namun, kita tetap harus mewaspadai volatilitas jangka pendek menjelang keputusan Fed minggu depan,” jelas Fyqieh. Tidak hanya Bitcoin, BNB juga mencetak rekor baru dengan menembus 904 dolar AS atau sekitar Rp14,8 juta. Reli BNB didorong kesepakatan strategis antara Binance dan manajer aset global Franklin Templeton, serta akumulasi signifikan oleh institusi besar. “BNB kini telah naik lebih dari 28 persen sejak awal tahun, dan analis memproyeksikan harga dapat menembus 1.400 dolar AS jika tren positif berlanjut. Indikator teknikal masih mendukung momentum bullish, meski ada potensi koreksi jangka pendek. Resistensi psikologis di sekitar 900-920 dolar AS sangat krusial. Jika gagal ditembus dengan volume cukup, bisa terjadi pullback,” kata Fyqieh. Euforia juga meluas ke memecoin. Dogecoin (DOGE) naik tajam hingga menembus 0,25 dolar AS, tertinggi sejak Mei, dipicu ekspektasi peluncuran ETF DOGE pertama. Shiba Inu (SHIB) menembus pola teknikal bullish dengan target resistensi di 0,00001590 dolar AS, sementara Pepe Coin (PEPE) breakout dari pola falling wedge dengan potensi reli menuju 0,00001335 dolar AS. ketika Bitcoin stabil di atas 113.000 dolar AS dan pasar menantikan pelonggaran kebijakan moneter, memecoin seperti DOGE dan SHIB mendapat dorongan dari spekulasi serta hype komunitas. Faktor eksternal seperti ETF dan tren politik juga menambah katalis unik bagi segmen ini,” ujarnya. Ke depan, pasar menanti rilis data Indeks Harga Konsumen (IHK) AS pada 11 September yang akan menjadi penentu langkah The Fed berikutnya. Hasil keputusan tersebut diperkirakan menjadi faktor utama arah pergerakan Bitcoin maupun aset kripto lainnya dalam beberapa pekan mendatang





antaranews / 🏆 6. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Bitcoin Kripto The Fed Inflasi Market BNB Memecoin

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

The Conjuring: Last Rites Jadi Film Impor 2025 Pertama yang Tembus 2,5 Juta PenontonFilm Mission: Impossible - The Reckoning lengser dari puncak film impor terlaris tahun 2025

Baca lebih lajut »

TKDN Tembus 40%, iPhone 17 Sah Dijual di RI Oktober 2025Kemenperin memperkirakan iPhone 17 segera dijual di Indonesia. Proses sertifikasi TKDN hampir rampung dengan 4 sertifikat telah diterbitkan.

Baca lebih lajut »

TBS Energi Garap Peluang Bisnis Rp 114 T, Gandeng Gojek & GrabPT TBS Energi Utama dan GoTo melalui Electrum menargetkan bisnis kendaraan listrik hingga US$ 7 miliar per tahun.

Baca lebih lajut »

Saat ASN Dilarang Flexing, Gaji DPRD Kabupaten Bogor Tembus Rp91 Juta SebulanPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Baca lebih lajut »

Harga Ethereum Kembali Tembus Rp 73,70 Juta, Ini FaktornyaBeberapa faktor yang mendorong harga Ethereum kembali tembus USD 4.500 atau Rp 73,70 juta.

Baca lebih lajut »

Orang Tertua Jepang Usia 114 Tahun Bagikan Resep Panjang UmurJepang mencatat rekor baru dengan hampir 100.000 centenarian, mayoritas perempuan.

Baca lebih lajut »