Bitcoin Naik 5 Persen, Ethereum Ungguli Pasar Kripto Hari Ini

Bitcoin menguat 5,02% dan Ethereum melonjak 7,31% dalam 24 jam terakhir. Pasar kripto global bernilai US$ 2,69 triliun dengan indeks ketegangan di level netral.

Berbagai aset kripto utama mengalami pergerakan positif signifikan dalam 24 jam terakhir, didorong oleh sentimen pasar yang kembali membaik. Berdasarkan data terbaru dari Coinmarketcap, harga Bitcoin (BTC) sebagai mata uang digital dengan kapitalisasi pasar terbesar, mencatat kenaikan sebesar 5,02 persen.

Bitcoin Dan Ethereum Pimpin Kenaikan Pasar

Bitcoin menunjukkan rebound yang kuat setelah sempat mencatat penurunan kinerja selama seminggu terakhir sebesar 0,52 persen. Sementara itu, Ethereum (ETH) menjadi sorotan utama dengan lonjakan harga sebesar 7,31 persen dalam periode 24 jam yang sama. Kinerja mingguan Ethereum juga terlihat lebih optimistis dengan kenaikan sebesar 3,02 persen.

Also read Menkeu Suahasil Sebut Pasar SBN Indonesia Tetap Resilien di Tengah Gejolak Global

Harga Ethereum saat ini tercatat berada di posisi US$ 2.426,43 atau setara dengan Rp 43,94 juta. Peningkatan nilai ini menunjukkan adanya minat beli yang kembali masuk ke dalam ekosistem Ethereum, meskipun volatilitas masih menjadi karakteristik utama dari aset digital tersebut di tengah ketidakpastian makroekonomi global.

Performa BNB, Solana, Dan XRP Campur Aduk

Selain Bitcoin dan Ethereum, Binance Coin (BNB) juga mencatatkan kenaikan sebesar 3,87 persen dalam sehari terakhir. Namun, kinerja mingguan BNB masih negatif karena anjlok sebesar 4,93 persen. Saat ini, nilai BNB berada di posisi US$ 719,67. Di sisi lain, XRP mengalami kenaikan harga sebesar 4,12 persen dalam 24 jam, meski penurunan mingguan sebesar 1,21 persen masih menghantarnya.

Advertisement

Nilai XRP saat ini tercatat di posisi US$ 1,30. Pasar juga mencatat penurunan signifikan pada Solana (SOL) selama seminggu terakhir. Meskipun SOL naik 4,43 persen dalam 24 jam terakhir, penurunan mingguan sebesar 6,06 persen menjadikan aset ini sebagai salah satu yang terlemah di jajaran kripto teratas berdasarkan performa tujuh hari terakhir.

Harga Solana saat ini berada di posisi US$ 95,81. Hyperliquid (HYPE) menjadi salah satu pengecualian dengan kenaikan terkuat dalam seminggu, yakni 5,14 persen, despite kenaikan harian sebesar 1,69 persen. Harga HYPE kini mencapai US$ 84,58. Sementara itu, Zcash (ZEC) mencatatkan lonjakan harian terbesar di jajaran kripto teratas dengan kenaikan 7,77 persen, meskipun secara mingguan melemah 0,57 persen dengan harga di US$ 1.293,69.

Stablecoin Dan Indeks Ketakutan Pasar Menunjukkan Stabilitas

Aset stablecoin menunjukkan stabilitas yang wajar dengan pergerakan minimalis. Tether (USDT) menguat 0,06 persen dalam sehari dengan kinerja mingguan naik 0,04 persen, berada di posisi US$ 0,9992. USDC juga naik 0,03 persen dalam 24 jam dengan kinerja mingguan positif 0,03 persen, mengunci nilai di US$ 1,00. Tron (TRX) justru mencatatkan penurunan 0,80 persen dalam sehari dan melemah 2,95 persen secara mingguan ke level US$ 0,3192.

Dogecoin (DOGE) naik 3,78 persen dalam 24 jam terakhir, namun tetap terpangkas 3,42 persen selama sepekan terakhir dengan harga di US$ 0,07696. Total kapitalisasi pasar kripto global naik 4,42 persen dalam 24 jam terakhir, mencapai angka US$ 2,69 triliun atau setara dengan Rp 48.713 triliun. Indeks Fear and Greed Index saat ini berada di level 43, yang dikategorikan sebagai netral, menandakan bahwa pasar belum terlalu serakah atau takut.