Bitcoin Memimpin, Beberapa Altcoin di Zona Hijau, Namun Beberapa Lain Mengalami Koreksi pada 26 Mei 2026

Pada 26 Mei 2026, Bitcoin tetap menjadi aset kripto terbesar dengan kapitalisasi USD 1,55 triliun, diikuti Ethereum dan Tether. Mayoritas altcoin berada di zona hijau, sementara Hyperliquid, Zcash, Monero, dan LEO mencatat penurunan.

Pasar kripto pada Selasa 26 Mei 2026 memperlihatkan dominasi kuat Bitcoin (BTC) yang masih memimpin dengan kapitalisasi pasar terbesar senilai sekitar USD 1,55 triliun. Harga BTC berada pada level USD 77.234,25, mencatat kenaikan 0,53% dalam 24 jam terakhir.

Di belakangnya, Ethereum (ETH) menempati peringkat kedua dengan kapitalisasi pasar USD 254,72 miliar dan diperdagangkan pada USD 2.109,75, naik 0,70% dalam sehari. Stablecoin Tether (USDT) tetap berada di posisi ketiga, dengan nilai pasar USD 189,44 miliar dan harga USD 0,9990, hampir tidak berubah. Binance Coin (BNB) menempati urutan keempat, mencapai kapitalisasi USD 89,20 miliar dan diperdagangkan pada USD 661,70, menguat 1,03%, menjadikannya salah satu aset dengan kenaikan tertinggi di antara lima besar tersebut.

Ripple (XRP) berada di posisi kelima dengan kapitalisasi USD 83,71 miliar, harga USD 1,35 naik 0,28%, menandakan tren stabil di tengah volatilitas pasar. Di antara aset-aset lain, stablecoin USDC berada di peringkat keenam dengan kapitalisasi USD 76,42 miliar dan harga USD 0,9996, menunjukkan stabilitas harga yang tetap terjaga. Solana (SOL) menempati posisi ketujuh dengan kapitalisasi USD 49,36 miliar, diperdagangkan pada USD 85,37, naik 0,25%.

Tron (TRX) menjadi sorotan dengan kenaikan 1,88% pada 24 jam terakhir, mencapai harga USD 0,3716 dan kapitalisasi USD 35,24 miliar. Dogecoin (DOGE) berada di urutan kesembilan, diperdagangkan pada USD 0,1022 dan naik 0,31% dengan kapitalisasi USD 17,40 miliar. Namun, tidak semua aset mengalami kenaikan. Hyperliquid (HYPE) turun 1,41% menjadi USD 61,88, menempati posisi kesepuluh dengan kapitalisasi USD 15,69 miliar.

Zcash (ZEC) mencatat penurunan tajam 2,69% menjadi USD 651,44, menempati urutan ke-11 dengan kapitalisasi USD 10,88 miliar. UNUS SED LEO (LEO) berada di posisi ke-12, turun 0,62% menjadi USD 9,97, dengan kapitalisasi USD 9,19 miliar. Cardano (ADA) menguat 0,87% menjadi USD 0,2438, menempati peringkat ke-13 dengan kapitalisasi USD 8,83 miliar. Monero (XMR) turun 0,80% menjadi USD 386,84, berada pada urutan ke-14 dengan kapitalisasi USD 7,13 miliar.

Bitcoin Cash (BCH) menutup daftar 15 besar dengan kenaikan 1,50% menjadi USD 350,28, kapitalisasi USD 7,02 miliar, menjadikannya salah satu yang paling menguat dalam 24 jam terakhir. Secara keseluruhan, pasar kripto menunjukkan sentimen positif dengan mayoritas aset berada dalam zona hijau, meskipun beberapa koin mengalami koreksi. Bitcoin tetap menjadi pemimpin tak terbantahkan, diikuti oleh Ethereum dan stablecoin utama. Pergerakan harga yang beragam mencerminkan dinamika pasar yang masih sangat dinamis dan dipengaruhi oleh faktor likuiditas, adopsi teknologi, serta sentimen investor global





