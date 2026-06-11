Bitcoin, Ethereum, dan Stablecoin Tether di Atas, XRP Turun, Solana dan Tron Stabil

Bitcoin (BTC) masih menjadi aset kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar, meski harganya terkoreksi tipis. Di sisi lain, beberapa aset seperti Monero (XMR), USD Coin (USDC), dan CC berhasil mencatat kenaikan, memberikan sinyal adanya minat investor pada sejumlah segmen pasar tertentu.

Bitcoin (BTC) masih menjadi aset kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar mencapai US$ 1,23 triliun meski harganya terkoreksi tipis. Di sisi lain, beberapa aset seperti Monero (XMR), USD Coin (USDC), dan CC berhasil mencatat kenaikan, memberikan sinyal adanya minat investor pada sejumlah segmen pasar tertentu.

Mengutip Coinmarketcap.com, Kamis (11/6/2026) Bitcoin (BTC) masih memimpin pasar kripto global dengan kapitalisasi pasar mencapai US$ 1,23 triliun. Dalam 24 jam terakhir, harga BTC berada di level US$ 61.464,66 atau turun 0,33%. Meski terkoreksi, Bitcoin tetap menjadi acuan utama pergerakan pasar aset digital dunia. Ethereum (ETH) menempati posisi kedua dengan kapitalisasi pasar sebesar US$ 195,31 miliar.

Harga ETH tercatat di US$ 1.619,37 setelah melemah 0,97% dalam 24 jam terakhir. Sementara, Stablecoin Tether (USDT) berada di peringkat ketiga dengan kapitalisasi pasar mencapai US$ 186,82 miliar. Harga USDT relatif stabil di US$ 0,9990 dengan penurunan tipis 0,03%. BNB menempati posisi keempat dengan kapitalisasi pasar sebesar US$ 78,93 miliar.

Harga token milik ekosistem Binance ini tercatat US$ 586,04 atau turun 1,05% dibandingkan posisi sehari sebelumnya. USD Coin (USDC) berada di posisi kelima dengan kapitalisasi pasar US$ 74,95 miliar. Berbeda dari mayoritas aset lain, USDC mencatat kenaikan tipis 0,01% ke level US$ 0,9997. Untuk aset kripto XRP menempati urutan keenam dengan kapitalisasi pasar sebesar US$ 68,04 miliar.

Harga XRP turun cukup dalam sebesar 3,54% menjadi US$ 1,09 dalam perdagangan 24 jam terakhir. Solana (SOL) berada di posisi ketujuh dengan kapitalisasi pasar mencapai US$ 36,44 miliar. Aset kripto ini diperdagangkan di level US$ 62,99 setelah mengalami penurunan 2,97%. Tron (TRX) menyusul di peringkat kedelapan dengan kapitalisasi pasar sebesar US$ 30,44 miliar.

Harga TRX tercatat US$ 0,3209 atau melemah 0,48% dibandingkan sehari sebelumnya. Kripto HYPE menempati posisi kesembilan dengan kapitalisasi pasar US$ 13,52 miliar. HYPE menjadi salah satu aset dengan penurunan terdalam dalam daftar ini setelah terkoreksi 7,39% ke harga US$ 53,40. Sementara itu, Dogecoin (DOGE) berada di peringkat ke-10 dengan kapitalisasi pasar mencapai US$ 12,82 miliar.

Meme coin terbesar tersebut diperdagangkan di level US$ 0,08289 setelah turun 2,07% dalam 24 jam terakhir. Selanjutnya, untuk aset kripto UNUS SED LEO (LEO) berada di posisi ke-11 dengan kapitalisasi pasar sebesar US$ 8,72 miliar. Harga LEO relatif stabil di US$ 9,47 dengan koreksi tipis 0,11%. Lalu, Zcash (ZEC) menempati urutan ke-12 dengan kapitalisasi pasar mencapai US$ 6,83 miliar.

Dalam 24 jam terakhir, harga ZEC turun 5,07% ke level US$ 409,44. Kripto CC berada di posisi ke-13 dengan kapitalisasi pasar sebesar US$ 6,32 miliar. Berbeda dari mayoritas aset lain, CC berhasil menguat 0,35% ke harga US$ 0,1628. Kemudian aset kripto Stellar (XLM) berada di peringkat ke-14 dengan kapitalisasi pasar US$ 6,17 miliar.

Harga XLM tercatat US$ 0,1830 setelah melemah 4,85% dalam sehari terakhir. Adapun Monero (XMR) menutup daftar 15 besar dengan kapitalisasi pasar sebesar US$ 6,17 miliar. XMR menjadi salah satu aset berkinerja terbaik dalam daftar ini setelah melonjak 6,71% ke level US$ 331,80 dalam 24 jam terakhir





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