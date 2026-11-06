Bitcoin dan Kripto Utama Terjun Bebas: Bitcoin di US$ 76.072,92

Bitcoin dan Ethereum mengalami koreksi signifikan dalam 24 jam terakhir. Simak rincian harga terbaru Bitcoin, ETH, BNB, dan aset kripto lainnya beserta tren mingguan.

Berbagai mata uang kripto utama mengalami penurunan nilai yang cukup tajam dalam kurun waktu dua puluh empat jam terakhir, menandai awal yang sulit bagi pasar digital saat ini. Bitcoin, sebagai aset kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar di dunia, anjlok sebesar 5,77 persen dibandingkan harga penutupan hari sebelumnya. Penurunan ini terjadi setelah aset tersebut mencatat koreksi kecil sebesar 0,68 persen sepanjang minggu berjalan, yang menunjukkan konsolidasi yang lemah sebelum jatuh bebas hari ini.

Aset Bitcoin Dan Ethereum Anjol Tajam

Nilai Bitcoin kini tercatat berada di posisi US$ 76.072,92 atau setara dengan Rp 1,37 miliar jika menggunakan asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah yang berkisar di angka 18.070. Angka-angka ini mencerminkan volatilitas tinggi yang terus mengguncang investor retail maupun institusi yang memegang aset digital tersebut. Kehilangan nilai lebih dari 5 persen dalam satu hari merupakan sinyal bearish yang cukup kuat bagi para pelaku pasar jangka pendek.

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Sementara itu, Ethereum juga mencatatkan koreksi terbesar di antara aset-aset terkemuka lainnya dengan penurunan sebesar 7,99 persen dalam 24 jam terakhir. Meskipun selama tujuh hari terakhir harga Ethereum (ETH) justru naik 2,06 persen, lonjakan mingguan tersebut tidak mampu menahan tekanan jual hari ini. Saat ini, harga ETH berada di posisi US$ 2.238 atau setara dengan Rp 40,44 juta per koinnya.

Performa Binance Coin Dan XRP Yang Melemah

Binance Coin (BNB) tidak luput dari imbas penurunan pasar global dengan merosot sebesar 3,65 persen dalam sehari terakhir. Selama sepekan terakhir, harga BNB sebenarnya sudah mulai susut 0,74 persen, yang mengindikasikan bahwa momentum positif sebelumnya telah habis. Nilai terkini BNB tercatat di posisi US$ 693,40 atau Rp 12,52 juta, menunjukkan bahwa ekosistem bursa terbesar di dunia ini juga menghadapi tantangan likuiditas yang serius.

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XRP juga menunjukkan pelemahan yang signifikan dengan penurunan sebesar 7,08 persen dalam 24 jam terakhir. Ironisnya, aset milik Ripple ini sebelumnya mencatatkan penguatan sebesar 0,90 persen selama tujuh hari terakhir, namun koreksi hari ini mengubah narasi bullish tersebut menjadi netral hingga bearish. Harga XRP saat ini berada di posisi US$ 1,21, di mana para trader harus waspada terhadap kemungkinan penurunan lebih lanjut jika tidak ada intervensi pembeli kuat.

Volatilitas Aset Altcoin Dan Stablecoin

Solana (SOL) mencatatkan penurunan sebesar 6,31 persen dalam 24 jam terakhir, sebuah koreksi yang terjadi dalam tujuh hari berturut-turut. Hal ini membawa kinerja keseluruhan SOL merosot 3,79 persen sepanjang minggu ini, menjadikannya salah satu aset dengan tren menurun yang konsisten. Saat ini, harga SOL berada di posisi US$ 90,11, di mana para pemegang saham mungkin mulai mempertimbangkan strategi pengelolaan risiko untuk mempertahankan modal mereka dari erosi nilai lebih jauh.

TRON (TRX) juga mengalami tekanan jual dengan penurunan 0,36 persen dalam sehari, namun yang lebih mengkhawatirkan adalah penurunan 10,28 persen selama sepekan terakhir. Angka koreksi mingguan sebesar 10,28 persen ini mencatatkan koreksi terbesar dibandingkan aset-aset altcoin lain yang dipantau. Harga TRON saat ini berada di posisi US$ 0,3183, di mana volatilitas tinggi ini memicu kekhawatiran tentang stabilitas jangka panjang jaringan tersebut.

Zcash (ZEC) menunjukkan pola yang berbeda dengan penguatan 6,1 persen selama sepekan terakhir, meskipun melemah 0,25 persen dalam 24 jam terakhir. Nilai ZEC saat ini berada di posisi US$ 1.306,24, menjadikannya salah satu dari sedikit aset yang masih mempertahankan nilai jangka panjangnya di tengah badai pasar. Sementara itu, Hyperliquid (HYPE) mencatatkan penurunan 7,93 persen dalam sehari dan 12,98 persen selama seminggu, dengan harga saat ini di US$ 77,62, menunjukkan tekanan jual yang sangat masif pada aset衍生 tersebut.

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Stablecoin Dan Imbauan Risiko Investasi

Di sisi lain, aset stabil seperti USDC menunjukkan stabilitas yang diharapkan dengan penurunan hanya 0,01 persen dalam 24 jam terakhir. Selama seminggu terakhir, harga USDC justru mencatatkan kenaikan tipis sebesar 0,03 persen. Nilai USDC kini berada di posisi US$ 0,9998, yang membuktikan bahwa fungsi utamanya sebagai peg terhadap dolar AS masih bekerja dengan baik di tengah gejolak aset kripto lain.

Penting bagi setiap pembaca dan investor untuk menyadari bahwa setiap keputusan investasi di pasar kripto sepenuhnya ada di tangan mereka masing-masing. Analisis mendalam terhadap pola historis dan fundamental aset sangat disarankan sebelum melakukan pembelian atau penjualan. Media Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi, sehingga kehati-hatian dan riset mandiri adalah kunci untuk melindungi aset Anda.