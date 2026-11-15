Bitcoin dan Kripto Anjlok: Fear Index Capai Zona Extreme

Harga Bitcoin dan Ethereum mengalami koreksi tajam mingguan hingga 30 persen, menekan kapitalisasi pasar kripto global ke level 2,13 triliun dolar AS.

Data terbaru dari CoinMarketCap mengonfirmasi terjadinya penurunan signifikan dalam sektor aset digital, di mana Bitcoin menunjukkan kerugian sebesar 7,86 persen dalam periode 24 jam terakhir. Kondisi ini mendorong penurunan kinerja mingguan Bitcoin menjadi sebesar 16,99 persen, dengan harga aset terkemuka tersebut saat ini berada di kisaran 62.817 dolar AS. Jika dikonversikan menggunakan estimasi kurs 18.235 rupiah per dolar AS, nilai tersebut setara dengan 1,15 miliar rupiah.

Pergerakan Harga Aset Digital Terkemuka

Koreksi harga tidak hanya menyasar Bitcoin, tetapi juga merambat luas ke aset altcoin terbesar lainnya dengan proporsi kerugian yang bahkan lebih dalam. Ethereum mencatat penurunan sebesar 9,98 persen dalam sehari dan kehilangan 22,25 persen nilai dalam periode mingguan, menempatkan harganya di posisi 1.735 dolar AS atau setara dengan 31,63 juta rupiah. Binance Coin (BNB) juga tidak tertinggal, dengan penurunan 8,99 persen dalam 24 jam dan kehilangan 17,55 persen nilainya selama satu minggu, menutup perdagangan di level 573,19 dolar AS.

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Volatilitas ekstrem juga terlihat pada Solana dan XRP, di mana Solana merosot 10,64 persen dalam sehari dan 22,67 persen dalam seminggu, berakhir di angka 69,07 dolar AS. Sementara itu, XRP mengalami penurunan mingguan sebesar 20,88 persen, menutup harga di posisi 0,9171 dolar AS setelah turun 8,85 persen dalam 24 jam terakhir. Di sisi lain, aset seperti Tron (TRX) mencatat penurunan yang lebih moderat dengan susut 1,85 persen dalam sehari dan 4,39 persen dalam seminggu, berada di level 0,3060 dolar AS.

Aset-aset spesifik lainnya mengalami tekanan jual yang masif, dengan Hyperliquid (HYPE) mencatat penurunan terdalam di antara sepuluh kripto teratas, yaitu 10,85 persen dalam sehari dan 18,03 persen dalam seminggu, berhenti di 63,57 dolar AS. Zcash (ZEC) mencatatkan kerugian mingguan terbesar di antara semua aset yang dilacak, yaitu 31,83 persen, dengan harga saat ini berada di 854,53 dolar AS. Sebaliknya, stablecoin seperti USDC relatif stagnan dengan penurunan mingguan hanya 0,01 persen, bertahan di posisi 0,9996 dolar AS.

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Analisis Sentimen dan Likuidasi Pasar

Tekanan jual yang masif telah secara drastis memengaruhi luasnya kapitalisasi pasar kripto global, yang melemah sebesar 7,60 persen dalam 24 jam terakhir. Total nilai pasar saat ini tercatat berada di level 2,13 triliun dolar AS, yang setara dengan 38.841 triliun rupiah. Kondisi pasar ini tercermin jelas dari indeks Fear & Greed CoinMarketCap yang berada di level 10 dari skala 100, masuk ke dalam kategori ketakutan ekstrem yang menandakan dominasi rasa takut investor terhadap ketidakpastian harga.

Dampak dari sentimen negatif ini juga terlihat nyata melalui volume likuidasi posisi trader yang tercatat sebesar 2,09 miliar dolar AS dalam 24 jam terakhir. Data menunjukkan bahwa likuidasi ini didominasi oleh posisi long (naik) sebesar 1,95 miliar dolar AS, yang mengindikasikan bahwa mayoritas trader yang berposisi spekulatif naik terpaksa keluar dari pasar karena nilai posisi mereka yang turun drastis melampaui margin yang tersedia.

Implikasi Investasi dan Risiko Pasar

Kondisi pasar saat ini menuntut kewaspadaan tinggi bagi seluruh partisipan, mengingat volatilitas tinggi yang melanda aset-aset digital utama. Setiap keputusan investasi dalam instrumen kripto sepenuhnya berada di tangan pembaca dan pelaku pasar, mengingat tidak ada entitas median yang menjamin performa masa depan dari aset-aset ini. Analisis mendalam dan pembelajaran risiko wajib dilakukan sebelum melakukan aksi beli atau jual untuk mitigasi kerugian.

Pihak Liputan6.com menyatakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas keuntungan maupun kerugian yang timbul sebagai akibat dari keputusan investasi yang diambil oleh pembaca. Disarankan bagi investor untuk terus memantau perkembangan harga secara berkala dan memahami dinamika pasar yang sangat dinamis ini sebelum mengambil langkah finansial lebih lanjut.