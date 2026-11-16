Bitcoin dan Ethereum Terpuruk, ZEC Anjlok 26% di Tengah Extreme Fear

Bitcoin turun mingguan 13,41% dan Zcash melonjak 5,68% harian namun turun 26% mingguan. Kapitalisasi pasar kripto global sebesar US$ 2,2 triliun dengan indeks Fear & Greed di angka 13.

Nilai Bitcoin (BTC) mengalami koreksi mingguan sebesar 13,41% meski mencetak kenaikan 1,96% dalam 24 jam terakhir. Saat ini, aset digital tersebut diperdagangkan di kisaran harga US$ 64.982,40 atau setara dengan Rp 1,18 miliar berdasarkan estimasi kurs Rp 18.208 per dolar AS.

Kinerja pasar kripto secara keseluruhan terlihat lesu dengan total kapitalisasi pasar global yang tercatat sebesar US$ 2,2 triliun, setara dengan Rp 40.058 triliun. Meskipun terjadi penguatan nilai sebesar 2,08% dalam sehari, sentimen pasar masih sangat negatif yang ditandai dengan posisi Indeks Fear & Greed di level 13 atau kategori extreme fear.

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Bitcoin dan Ethereum Turun Mingguan

Bitcoin mengalami penurunan kinerja mingguan sebesar 13,41% meskipun harga saat ini berada di level US$ 64.982,40. Aset kripto terbesar ini menunjukkan pemulihan jangka pendek dengan kenaikan 1,96% dalam 24 jam terakhir, namun tekanan jual masih mendominasi dalam seminggu terakhir.

Ethereum (ETH) juga menghadapi tekanan jual yang signifikan dengan penurunan mingguan mencapai 15%. Meskipun demikian, harga Ethereum berhasil mencatatkan kenaikan 3% dalam 24 jam terakhir dan saat ini diperdagangkan di posisi US$ 1.807 atau setara dengan Rp 32,90 juta.

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Performa Altcoin Beragam

Binance Coin (BNB) menguat 2,90% dalam 24 jam terakhir, namun performa mingguannya masih mencatatkan penurunan sebesar 13,42%. Harga BNB saat ini berada di posisi US$ 594,72, menunjukkan bahwa volatilitas masih tinggi di kalangan altcoin utama.

Solana (SOL) menunjukkan volatilitas ekstrem dengan kenaikan 3,02% dalam 24 jam terakhir, namun anjlok tajam 17,30% dalam seminggu terakhir. Saat ini, harga Solana berada di posisi US$ 71,99, mencerminkan ketidakpastian pasar yang masih berlanjut bagi investor jangka panjang.

XRP mencatatkan kenaikan 4,22% dalam 24 jam terakhir, namun kinerja mingguannya masih terpangkas 13,94% dengan harga saat ini di posisi US$ 0,9633. Sementara itu, Tron (TRX) melemah 1,07% dalam sehari dan turun 4,82% dalam sepekan terakhir dengan harga di US$ 0,3036.

Zcash dan Hyperliquid Unggul Harian

Zcash (ZEC) menjadi aset dengan kenaikan harian tertinggi di jajaran teratas dengan lonjakan 5,68% dalam 24 jam terakhir. Namun, dalam jangka mingguan, Zcash mencatatkan penurunan terbesar sebesar 26,06% dengan harga saat ini berada di posisi US$ 906,14.

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Hyperliquid (HYPE) juga mencatatkan kenaikan 4,75% dalam 24 jam terakhir dengan harga di posisi US$ 67,38, meskipun mengalami penurunan mingguan sebesar 10,04%. Di sisi lain, stablecoin USDC melemah sangat tipis 0,03% dalam 24 jam dan 0,01% dalam seminggu, dengan harga stabil di US$ 0,9997.

Dampak Investasi dan Risiko Pasar

Industri kripto saat ini memasuki babak baru di mana investor tidak dapat hanya berfokus pada mengejar keuntungan jangka pendek. Data menunjukkan bahwa meskipun ada fluktuasi harian positif, tren mingguan mayoritas aset kripto tetap negatif, mengindikasikan tekanan jual yang persisten.

Setiap keputusan investasi kripto sepenuhnya berada di tangan pembaca. Penting untuk mempelajari dan menganalisis data pasar secara mendalam sebelum melakukan aksi beli atau jual. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi di pasar kripto yang sangat volatil ini.