Bitcoin dan Ethereum Masuk Zona Merah, Altcoin HYPE, Monero, dan ZEC Tunjukkan Penguatan

Pasar kripto hari ini didominasi penurunan pada Bitcoin dan Ethereum, sementara altcoin seperti HYPE, Monero, dan ZEC mencatat kenaikan kuat, menandakan selektivitas investor dalam mencari sentimen positif.

Pasar kripto hari ini menunjukkan dinamika yang cukup kontras antara aset-aset utama dan beberapa altcoin yang berhasil melawan arus penurunan. Bitcoin (BTC) tetap menjadi pemimpin pasar dengan kapitalisasi mencapai sekitar satu setara satu setengah triliun dolar Amerika, namun dalam 24 jam terakhir nilainya mengalami penurunan sebesar 2,63 persen dan berada di level USD 64.854,25.

Penurunan ini menandai kembali fase koreksi setelah serangkaian kenaikan signifikan pada minggu-minggu sebelumnya. Di samping Bitcoin, Ethereum (ETH) yang menempati posisi kedua dengan kapitalisasi pasar sebesar USD 220,62 miliar pun turut tertekan, turun 2,59 persen menjadi USD 1.825,36. Kondisi ini mencerminkan pelemahan sentimen secara umum di pasar aset digital, di mana para investor tampak lebih berhati-hati dalam menambah posisi pada mata uang kripto berkapitalisasi besar.

Sementara itu, stablecoin yang biasanya dijadikan acuan stabilitas pasar, seperti Tether (USDT) dan USD Coin (USDC), tetap berada di zona hijau dengan harga yang hampir tidak berubah, masing‑masing berada di kisaran USD 0,9986 dan USD 0,9997. Binance Coin (BNB) dan XRP menunjukkan pergerakan yang lebih modest; BNB turun 3,00 persen ke USD 626,60, sedangkan XRP mencatat kenaikan tipis 0,25 persen menjadi USD 1,20.

Solana (SOL) dan Tron (TRX) tetap berada di zona merah, dengan SOL turun 2,38 persen dan TRX hanya mengalami penurunan marginal sebesar 0,08 persen. Secara keseluruhan, mayoritas aset kripto berkapitalisasi besar berada dalam tekanan jual, menciptakan landscape pasar yang didominasi oleh zona merah. Di sisi lain, sejumlah altcoin berhasil menembus zona hijau dengan performa yang mengesankan. HYPE, meskipun kapitalisasi pasarnya relatif lebih kecil sekitar USD 19 miliar, menguat tajam sebesar 9,06 persen dan mencapai harga USD 74,78.

Monero (XMR) menjadi bintang utama dengan lonjakan 10,71 persen, mengangkat harga menjadi USD 357,59; ini menandai penguatan terbesar dalam daftar aset yang dipantau. Zcash (ZEC) juga menunjukkan kekuatan dengan kenaikan 4,80 persen ke USD 618,08. Sementara itu, Dogecoin (DOGE) dan Cardano (ADA) masih berada di zona merah, dengan DOGE turun 0,41 persen dan ADA mengalami penurunan signifikan sebesar 4,80 persen.

Kinerja positif HYPE, XMR, dan ZEC mengindikasikan bahwa investor masih selektif dalam memilih aset dengan sentimen positif, meskipun mayoritas pasar berada dalam tekanan. Tren ini menggarisbawahi pentingnya diversifikasi portofolio dan pemantauan sentimen mikro‑level dalam menghadapi volatilitas yang terus berlanjut di dunia kripto





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