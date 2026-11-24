Bitcoin turun signifikan menjadi US$ 60.497, sementara XRP dan Solana menunjukkan kinerja positif dalam 24 jam terakhir di tengah tren bearish mingguan.

Dengan merujuk pada data terkini dari Coinmarketcap, nilai tukar aset kripto terbesar di dunia, Bitcoin, mencatat penurunan sebesar 0,27 persen dalam periode 24 jam terakhir. Situasi pasar yang lebih krusial terlihat dari tren mingguan, di mana harga Bitcoin (BTC) mengalami penurunan drastis hingga 5,98 persen dalam satu minggu terakhir. Angka ini menunjukkan tekanan jual yang signifikan di kalangan investor aset digital terbesar tersebut.

Harga Bitcoin saat ini berada di level US$ 60.497, yang apabila dikonversikan menggunakan kurs acuan sebesar satu dolar Amerika Serikat setara dengan 18.190 rupiah, maka nilainya mencapai Rp 1,1 miliar. Penurunan ini menandai momen penting dalam volatilitas pasar kripto, di mana stabilitas harga yang diharapkan sempat terkikis oleh pergerakan negatif yang konsisten dalam seminggu terakhir.

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Kinerja Ethereum dan Binance Coin Tertekan

Ethereum (ETH) juga tidak luput dari dampak tren negatif yang melanda pasar, dengan harga yang turun 0,32 persen dalam 24 jam terakhir. Lebih mengkhawatirkan lagi, aset kripto berkedudukan kedua ini terperosok sebesar 6,48 persen selama tujuh hari terakhir. Saat ini, posisi harga Ethereum tercatat di US$ 1.694, yang setara dengan Rp 30,81 juta berdasarkan rasio konversi yang digunakan.

Sementara itu, Binance Coin (BNB) menunjukkan pola pergerakan yang sedikit berbeda dalam jangka pendek namun tetap negatif dalam jangka menengah. Meskipun BNB berhasil menguat 0,18 persen dalam sehari terakhir, performa minggunya sangat buruk dengan penurunan sebesar 6,35 persen. Posisi harga BNB saat ini berada di US$ 552,83, mencerminkan tantangan yang dihadapi ekosistem bursa terbesar di dunia tersebut.

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Stablecoin dan Aset Alternatif Menunjukkan Variasi

Dalam kategori stablecoin, tether (USDT) mencatatkan melemah yang sangat tipis sebesar 0,02 persen dalam 24 jam, dengan penurunan mingguan hanya 0,04 persen. Harga USDT saat ini berada di US$ 0,9988, mendekati nilainya yang seharusnya. Di sisi lain, USDC mencatatkan kenaikan kecil sebesar 0,01 persen dalam sehari, namun menguat 0,04 persen dalam seminggu, dengan posisi harga juga di US$ 0,9988.

Aset kripto alternatif lain menunjukkan kinerja yang beraneka rupa. XRP berhasil melompat tajam sebesar 3,33 persen dalam 24 jam terakhir, meskipun secara mingguan ia masih melemah 1,1 persen dengan posisi harga di US$ 0,9446. Solana (SOL) juga mencatatkan kenaikan 3,24 persen dalam sehari, namun merosot 0,89 persen dalam seminggu ke posisi US$ 71,05. Tron (TRX) menjadi salah satu pengecualian yang positif, naik 1,71 persen dalam sehari dan 1,38 persen dalam seminggu, berada di US$ 0,3090.

Hyperliquid dan Zcash Mengalami Koreksi Tajam

Hyperliquid (HYPE) menguat 2,44 persen dalam 24 jam terakhir, namun performanya lesu secara mingguan dengan penurunan 8,28 persen, berada di posisi US$ 63,08. Namun, koreksi paling tajam dipimpin oleh Zcash (ZEC) yang merosot 3,02 persen dalam sehari dan terperosok 16,73 persen dalam seminggu. Harga ZEC saat ini berada di US$ 754,57, menandakan adanya tekanan jual yang sangat kuat pada aset privasi tersebut dibandingkan rekan-rekannya di jajaran teratas.