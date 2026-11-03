BINhouse Hadirkan Koleksi Dari Hati ke Tangan di Jakarta Fashion Week 2027

BINhouse menampilkan 48 rancangan modern batik dan kebaya dalam kolaborasi perajin Nusantara di Jakarta Fashion Week 2027 pada 28 Oktober 2026.

Brand mode BINhouse resmi memamerkan koleksi terbarunya yang berjudul "Dari Hati ke Tangan" dalam agenda Jakarta Fashion Week 2027. Acara tersebut diselenggarakan di Pondok Indah Mall 3, Jakarta, pada hari Rabu, 28 Oktober 2026. Rangkaian peragaan busana ini menonjolkan interpretasi kontemporer dari kebaya dan batik Nusantara yang disesuaikan dengan kebutuhan gaya hidup modern.

Inovasi Tradisi Melalui Proses Kreatif Detail

Koleksi ini lahir dari filosofi bahwa nilai sebuah karya sangat bergantung pada ketekunan, ketelitian, dan keterampilan para perajin. Setiap proses produksi dimulai sejak pemilihan benang, pemintalan, hingga penenunan kain oleh tenaga ahli yang terampil. Para maestro batik dan ahli pewarnaan kemudian terlibat untuk mengolah tekstil melalui tahapan pengerjaan yang beragam dan rumit.

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Penenun berperan dalam membentuk struktur material dasar, sementara pembatik menggarap motif-motif tradisional dengan presisi tinggi. Proses pencelupan warna memberikan karakter unik pada setiap helai kain. Keterlibatan para ahli ini sejak awal produksi memungkinkan BINhouse memahami potensi maksimal kain sebelum dikembangkan menjadi busana jadi.

Perpaduan teknik tradisional dengan pendekatan modern menghasilkan variasi tekstur serta detail yang memperkaya tampilan pakaian. Selain batik dan tenun, pengolahan dengan teknik sulaman dan metode berbeda juga membuka kemungkinan baru. Hal ini menunjukkan bagaimana keterampilan tradisional dapat diterapkan dalam rancangan mode yang mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan identitas aslinya.

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Visi Elang Komara dan Peran Konsumen Modern

Elng Komara, selaku Presiden Direktur BINhouse, menyatakan bahwa koleksi terbaru mereka konsisten mengeksplorasi cara tekstil tradisional Indonesia dikenakan dan diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari. Ia menekankan bahwa melestarikan warisan tekstil Indonesia tidak harus terpaku pada bentuk konvensional, tetapi nilai tradisional dapat dijaga sementara pengaplikasiannya dikembangkan agar relevan.

Pemakai memiliki peran penting dalam membawa tradisi ke ranah personal. Kebaya dan kain tradisional tidak hanya menjadi bagian dari penampilan, tetapi juga menjadi medium untuk mengekspresikan identitas, karakter, serta preferensi gaya masing-masing individu. Melalui pendekatan ini, warisan budaya dapat hadir dalam pilihan berbusana sehari-hari yang lebih praktis namun tetap berkelas.

Eksplorasi tersebut turut terlihat dalam penggunaan batik yang memiliki pakem, filosofi, dan tradisi turun-temurun. Binhouse menempatkan proses kreatif sebagai bagian tak terpisahkan dari nilai sebuah karya. Pesona Ningrat Tunku Aishah Johara juga menjadi inspirasi dalam konteks resepi budaya, di mana Anggun memperkenalkan batik warisan sang ibu sebagai bagian dari evolusi gaya nasional.

48 Rancangan dalam Tiga Sekuen Peragaan Dinamis

Peragaan "Dari Hati ke Tangan" dari BINhouse menghadirkan 48 tampilan busana yang dibagi ke dalam tiga sekuen. Ketiga bagian ini mengeksplorasi kebaya dan kain tradisional Nusantara dengan karakter yang berbeda-beda. Sekuen pertama menghadirkan suasana ceria yang dipenuhi interaksi, sementara sekuen berikutnya menampilkan nuansa menggoda hingga atmosfer tenang yang elegan.

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Salah satu sorotan utama koleksi ini adalah reinterpretasi kebaya melalui permainan potongan, siluet, dan padu padan. Bentuk klasik diolah dengan pendekatan yang lebih segar, menghadirkan alternatif gaya tanpa menghilangkan identitas kebaya sebagai busana khas Indonesia. Ragam rancangan tersebut menawarkan pilihan gaya bagi perempuan dengan karakter dan kebutuhan berbusana yang berbeda.

Eksplorasi serupa juga terlihat pada penggunaan kain batik dan tenun. Kedua tekstil tradisional tersebut dihadirkan dalam beragam rancangan yang memperluas cara pemakaiannya. Perpaduan elemen tradisional dengan gaya kontemporer memberikan pilihan busana untuk berbagai kesempatan, mulai dari aktivitas sehari-hari hingga acara formal. Musik menjadi elemen penting dalam membangun atmosfer peragaan, dengan lagu dan gaya berjalan yang beragam termasuk karakter maskulin dengan gestur percaya diri.

Nuansa warna putih dan krem mendominasi salah satu sekuen, berpadu dengan detail renda serta rok yang bergerak lembut mengikuti langkah model. Dinamika ini diperkuat oleh pilihan musik yang sesuai, memastikan setiap sekuen memiliki atmosfer yang berbeda namun tetap kohesif. Kolaborasi visual, audio, dan tekstil ini menegaskan komitmen BINhouse dalam mempertahankan warisan budaya melalui lensa fashion modern.