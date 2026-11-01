Binance Kehilangan Rp 114,96 Triliun Akibat Peretasan, Cadangan Internal Tersedia

Binance mencatat kerugian Rp 114,96 triliun dari peretasan. Cadangan internal US$ 6,34 miliar siap menutupi kerugian dengan bantuan mitra industri.

Bursa kripto Binance mengumumkan adanya kerugian besar akibat insiden keamanan siber yang terjadi pada Kamis pekan ini. Berdasarkan data resmi yang diterbitkan pada Minggu, 1 November 2026, jumlah kerugian total yang ditanggung oleh platform tersebut mencapai US$ 6,3 miliar atau sekitar Rp 114,96 triliun. Perhitungan konversi nilai mata uang menggunakan asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran angka 18.130. Insiden pencurian dana ini telah memicu respons cepat dari manajemen platform untuk memitigasi dampak keuangan.

Kontribusi Cadangan Internal untuk Penutupan Rugi

Untuk mengatasi dampak finansial tersebut, Binance menyatakan bahwa perusahaan memiliki cadangan internal yang cukup untuk menutupi seluruh kerugian yang terjadi. Nilai cadangan tersebut mencapai US$ 6,34 miliar atau setara dengan Rp 114,96 triliun. Jumlah ini dirancang khusus untuk menjamin stabilitas platform dan memberikan ketenangan bagi para pengguna yang merasa khawatir atas keamanan aset mereka. Proses investigasi mendalam serta upaya pemulihan aset sedang dilakukan dengan melibatkan penegak hukum.

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Dalam detail alokasi dana tersebut, sekitar US$ 5 miliar atau Rp 90,6 triliun dialokasikan dari penyimpanan dana yang berbentuk aset digital. Aset yang digunakan untuk penutupan kerugian ini adalah jenis aset yang sama dengan yang terdampak oleh insiden peretasan. Pihak manajemen bursa tidak merinci secara spesifik jenis token digital apa saja yang digunakan dalam proses likuidasi ini. Namun, laporan awal dari perusahaan keamanan siber Blockaid mengonfirmasi adanya pendeteksian awal terhadap insiden ini.

Blockaid sebelumnya telah melaporkan adanya arus keluar dana yang bernilai miliaran dolar dari dompet panas Binance. Arus dana mencurigakan ini terdeteksi di beberapa jaringan blockchain utama, termasuk jaringan Ethereum, Arbitrum, dan Avalanche. Deteksi dini dari pihak ketiga ini menjadi langkah pertama dalam mengidentifikasi skala dan metode serangan yang dilakukan oleh pelaku peretasan.

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Pemulihan Sisa Kerugian Melalui Pasar Terbuka

Sisa dari kerugian yang belum tertutupi oleh aset digital yang tersimpan, yaitu sekitar US$ 1,3 miliar atau Rp 23,5 triliun, akan ditangani melalui mekanisme lain. Pihak bursa berencana melakukan pembelian token di pasar terbuka maupun melalui transaksi langsung atau yang dikenal dengan over-the-counter. Langkah ini diambil untuk memastikan kelancaran proses pemulihan dana tanpa mengganggu operasi normal platform secara signifikan.

Binance memberikan peringatan bahwa proses pembelian token ini mungkin akan memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan sebelumnya. Alasan utamanya adalah adanya kondisi likuiditas yang rendah di pasar saat ini. Selain itu, terdapat beberapa penundaan dalam proses penyelesaian transaksi atau settlement yang mempengaruhi kecepatan pengumpulan dana. Kendala likuiditas ini menjadi tantangan tersendiri bagi tim keuangan dalam menyelesaikan pemulihan aset.

Perlu dicatat bahwa cadangan internal yang dimiliki Binance tidak mencakup aset senilai sekitar US$ 3 miliar. Aset bernilai besar ini telah dibekukan oleh mitra industri yang bekerja sama dengan Binance. Pembekuan aset ini merupakan langkah preventif yang dilakukan oleh berbagai entitas untuk mencegah hilangnya dana lebih lanjut. Kerja sama antara bursa dan mitra industri ini menunjukkan adanya koordinasi yang solid dalam menangani krisis keamanan siber.

Pembekuan Aset oleh Mitra Industri dan Perusahaan Stablecoin

Perusahaan stablecoin besar, Tether, menyatakan telah membekukan lebih dari US$ 1,57 miliar dalam bentuk token USDT. Pernyataan ini dikeluarkan oleh CEO Tether, Paolo Ardoino, sebagai bukti komitmen perusahaan dalam menjaga integritas ekosistem kripto. Di sisi lain, Circle, penerbit stablecoin USDC, juga mengonfirmasi bahwa lebih dari US$ 800 juta dalam bentuk USDC telah dibekukan oleh otoritas terkait.

Ripple juga turut berkontribusi dalam upaya pembekuan dana dengan sigap membekukan dana terkait senilai kurang lebih US$ 200 juta. Informasi ini disampaikan oleh Yi He, salah satu co-CEO dari Binance, yang mengapresiasi respons cepat dari mitra-mitra strategis mereka. Upaya kolektif ini menjadi kunci dalam menghentikan aliran dana hasil peretasan agar tidak dapat dicuci atau dipindahkan ke dompet lain.

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World Liberty Financial juga terlibat dalam upaya pembekuan aset dengan bekerja sama bersama BitGo dan mitra lainnya. Mereka berhasil membekukan stablecoin senilai sekitar US$ 27 juta serta token sendiri mereka yang bernilai US$ 2 juta. Informasi mengenai langkah ini diunggah melalui platform X, menunjukkan transparansi dalam menangani insiden keamanan. Kolaborasi multi-pihak ini memberikan harapan bahwa sebagian besar dana dapat diamankan.

Analisis Awal Insiden dan Imbasnya Terhadap Sektor

Dalam pernyataannya pada hari Jumat, Richard Teng, co-CEO Binance, menguraikan temuan awal investigasi. Penyebab utama insiden ini mengarah pada peretasan laptop milik seorang insinyur DevOps. Kerentanan pada perangkat ini memberikan akses kepada penyerang ke dalam kontainer layanan yang digunakan untuk mengajukan transaksi penarikan tidak sah. Insiden ini melibatkan proses yang lebih kompleks daripada sekadar penyalahgunaan hak akses satu karyawan.

Binance secara tegas menyatakan bahwa mereka tidak menemukan bukti adanya kebocoran kunci privat atau private key dari dompet kripto. Hal ini mengindikasikan bahwa celah keamanan ditemukan pada sisi operasional atau perangkat end-user, bukan pada kode smart contract atau infrastruktur dasar. Sebagai tindakan pencegahan, Bursa kripto tersebut telah menangguhkan semua penarikan dana. Namun, pengguna masih diizinkan untuk melakukan penyetoran aset ke dalam platform.

Perusahaan intelijen blockchain, TRM Labs, menyatakan bahwa beberapa elemen dalam serangan ini menyerupai insiden sebelumnya. Pola serangan ini dikaitkan dengan peretasan yang dilakukan oleh aktor negara asal Korea Utara, mirip dengan peretasan Bybit yang merugikan US$ 1,5 miliar tahun lalu. Meskipun memiliki kemiripan karakteristik, Binance belum mengaitkan secara resmi insiden ini dengan kelompok tertentu.

Dari sisi pasar, firma analitis TD Cowen menyatakan bahwa peretasan ini mengungkap risiko nyata dalam hal penyimpanan dan keamanan siber di bursa kripto. Namun, mereka menekankan bahwa insiden ini tidak merusak kegunaan mendasar dari aset digital maupun jaringan blockchain itu sendiri. Setiap keputusan investasi tetap berada di tangan pembaca, dan analisis mendalam disarankan sebelum membeli atau menjual aset kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi yang diambil.