Binance Dibobol 6,3 Miliar Dolar, Ekosistem Kripto Indonesia Aman

Pembobolan Binance senilai 6,3 miliar dolar tidak berdampak pada kripto di Indonesia. OJK pastikan regulasi ketat melindungi investor lokal dari risiko siber global.

Jakarta, Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa ekosistem aset kripto di Indonesia tidak terdampak secara signifikan oleh pembobolan platform Binance yang merugikan nilai hingga 6,3 miliar dolar AS. Pernyataan ini disampaikan oleh Adi Budiarso, anggota Dewan Komisioner OJK, yang menegaskan bahwa mitigasi risiko dan tata kelola di dalam negeri telah memadai untuk menjaga keamanan aset masyarakat.

Keamanan Kripto di Indonesia Stabil

Mitigasi, keamanan sistem, dan tata kelola perdagangan aset kripto di Indonesia dinilai cukup memadai oleh regulator. Adi Budiarso, yang juga menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto di OJK, mengonfirmasi bahwa dampak langsung dari insiden Binance belum masuk ke dalam ekosistem lokal. Sejauh ini, tidak ada laporan kerugian langsung dari masyarakat Indonesia yang berinvestasi melalui platform lokal yang terafiliasi dengan Binance, seperti TokoCrypto.

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Di Indonesia, terdapat dua bursa aset kripto yang resmi berizin dan diawasi oleh OJK. Pertama adalah CFX atau PT Central Financial X, dan kedua adalah ICEX atau Indonesia Crypto Exchange. Kehadiran lembaga-lembaga berizin ini menjadi benteng utama dalam menstabilkan pasar domestik mengingat intensitas serangan siber global yang semakin tinggi terhadap platform besar sekalipun.

Regulasi Ketat Dan Perlindungan Konsumen

Keamanan aset kripto di Indonesia secara umum dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau yang disingkat P2SK. Aturan dasar ini kemudian diubah melalui UU 4/2026 yang mulai berlaku sejak 17 Juni 2026. Regulasi tersebut dirancang khusus untuk memastikan kepercayaan masyarakat, mekanisme kerja, serta kerangka kerja bursa aset keuangan digital agar antisipatif terhadap berbagai risiko potensial.

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OJK mewajibkan seluruh penyelenggara perdagangan aset keuangan digital, khususnya pedagang kripto, untuk menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan keamanan serta sistem informasi yang kuat. Tujuannya adalah untuk memitigasi serangan siber dan menjunjung tinggi perlindungan konsumen. Setiap bursa harus mengikuti skema pembagian aset yang dikenal sebagai aturan 70 dan 30.

Artinya, 70 persen aset nasabah harus ditempatkan di lembaga kustodian terpercaya, sedangkan 30 persen lainnya disimpan di lembaga kliring atau oleh pedagang masing-masing. Menurut Adi, aturan ini setara dengan standar yang berlaku di pasar modal tradisional. Di pasar modal, terdapat Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI yang mengatur penyimpanan, serta Kliring Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI yang melakukan kliring atas transaksi di Bursa Efek Indonesia.

Dampak Serangan Hacker Global

Insiden pembobolan Binance melibatkan peretas yang menguras aset kripto senilai 6,3 miliar dolar AS. Ini merupakan pencurian aset digital terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah industri. Binance mengungkapkan bahwa peretas menyusup ke sistem persetujuan transaksi penarikan dengan memanipulasi sistem tersebut agar dapat memindahkan aset tanpa melewati prosedur normal.

Penyelidikan awal mengarah pada laptop teknisi DevOps yang diduga disusupi malware. Namun, pemeriksaan lanjutan menemukan adanya titik kebocoran lain. Perusahaan asal Amerika Serikat, TRM Labs, meyakini bahwa serangan ini dilakukan oleh kelompok bernama TraderTraitor yang dianggap sebagai bagian dari kelompok Lazarus. Kelompok ini kerap dikaitkan dengan operasi siber yang diduga berasal dari Korea Utara.

Binance menyatakan sudah menyiapkan dana internal senilai 6,34 miliar dolar AS untuk mengganti aset nasabah yang hilang. Selain itu, perusahaan juga memiliki dana cadangan atau Safeguard Asset for User Fund yang bernilai 1 miliar dolar AS untuk melindungi pengguna dalam keadaan darurat. Meskipun demikian, Adi menekankan bahwa Binance tidak terhubung langsung dengan transaksi di Indonesia.

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Pesan Penting Bagi Investor Lokal

OJK lebih mendorong masyarakat untuk tetap tenang namun waspada dalam berdagang aset keuangan digital. Masyarakat diimbau untuk menggunakan hanya penyelenggara yang sudah berizin resmi dari OJK dan mengaktifkan pengamanan berlapis. Hal ini mencakup menjaga kerahasiaan kredensial pribadi serta memahami berbagai macam risiko yang mungkin terjadi dalam penyimpanan aset digital.

Jika masyarakat Indonesia berinvestasi melalui TokoCrypto sekalipun, OJK tetap mengawasi tata kelola lembaga pelantar aset keuangan digital tersebut. Tata kelolanya harus mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia. Sebaliknya, jika ada masyarakat yang berinvestasi langsung ke Binance, OJK tidak dapat melakukan apa-apa karena platform tersebut tidak mengikuti aturan Indonesia.

Pedagang aset kripto yang tidak tercantum dalam daftar resmi OJK dianggap ilegal. Oleh karena itu, Adi berharap seluruh masyarakat untuk mematuhi aturan yang ada dan bertransaksi hanya di lembaga yang diawasi. Kalaupun terjadi kejanggalan transaksi seperti penipuan yang mengatasnamakan seseorang, masyarakat dapat segera melaporkan ke nomor 157.

Indonesia Anti-Scam Center akan menangani laporan lintas bidang, termasuk perbankan dan perlindungan konsumen. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap investor dapat merasakan perlindungan hukum dan teknis yang maksimal, sehingga ekosistem kripto nasional tetap sehat dan bebas dari dampak negatif kejadian global di luar negeri.