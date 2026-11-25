Bimbim Slank menolak keras rencana konser reuni dengan Pay, Bongky, dan Indra Q. Ia menegaskan Slank belum bubar sehingga konsep yang tepat adalah kolaborasi musik.

Bimbim dari band legendaris Slank membantah keras penggunaan istilah reuni untuk proyek musik yang melibatkan mantan personel Formasi 13, yakni Pay, Bongky, dan Indra Q. Pada Rabu, 25 November 2026, di Jakarta, ia menegaskan bahwa band tersebut masih aktif dan belum pernah bubar.

Penegasan Status Slank Tidak Bubar

Bimbim menjelaskan secara rinci bahwa istilah reuni hanya pantas disematkan kepada kelompok musik yang telah mengalami pembubaran resmi. Slank, hingga saat ini, masih terus eksis dan aktif berkarya di industri musik Tanah Air. Oleh karena itu, penggunaan kata reuni dianggap tidak tepat secara logika.

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Menurut pandangan Bimbim, energi yang dimiliki oleh formasi Slank yang saat ini berjalan masih sangat menyala dan penuh semangat. Mereka masih konsisten memproduksi karya baru serta menggelar rangkaian tur konser secara rutin. Hal ini menjadi bukti kuat bahwa grup musik tersebut tidak memerlukan proses reuni untuk kembali tampil.

Perbedaan Konsep Reuni Dan Kolaborasi

Bimbim menawarkan istilah kolaborasi sebagai pengganti konsep reuni jika ada kesempatan untuk tampil bersama para mantan personel. Ia menegaskan bahwa kolaborasi adalah konsep yang paling sesuai karenaSlank masih panjang umur, masih hidup, dan masih terus menghasilkan album. Jadi, konsep reuni tidak relevan dalam konteks ini.

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Ia menambahkan bahwa jika benar-benar ada ide berkumpul ramai-ramai, itu seharusnya disebut sebagai kolaborasi. Ini adalah penegasan prinsip yang ia pegang teguh terkait dinamika internal band dan hubungannya dengan mantan anggota Formasi 13. Bimbim tetap menjaga jarak profesional namun tetap menghormati eksistensi band.

Respons Terhadap Rencana Promotor Anas Alimi

Niat dari promotor Anas Alimi untuk mewujudkan konser reuni Slank Formasi 13 sempat viral di media sosial. Respon ini langsung ditanggapi oleh Bimbim dengan prinsip yang sama, yaitu menolak label reuni. Ia melemparkan candaan mengenai kesiapan dana yang harus dimiliki oleh sang promotor untuk mewujudkan event tersebut.

Bimbim bertanya secara bergurau mengenai berapa jumlah uang yang dimiliki promotor dan apakah mereka berani membayar para personel. Candaan ini disambut dengan gelak tawa, namun pesan utamanya tetap serius. Ia menekankan bahwa kolaborasi memerlukan kesepakatan finansial dan profesional yang jelas dari pihak yang menginisiasi.

Komitmen Seluruh Personel Aktif Dalam Kolaborasi

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para Slankers berharap idolanya, termasuk Bimbim, Kaka, Pay, Bongky, dan Indra Q, bisa kembali ke satu panggung dalam format konser yang megah. Namun, Bimbim memastikan bahwa jika kolaborasi akbar tersebut benar-benar terwujud di atas panggung, formasi Slank yang aktif saat ini akan tetap terlibat penuh.

Ketika ditanya kembali apakah pelibatan seluruh personel aktif merujuk pada konsep kolaborasi yang ia tawarkan sebelumnya, Bimbim menjawab dengan tegas. Ia mengiyakan bahwa seluruh anggota yang masih berstatus aktif dalam band tersebut akan ikut serta. Ini menunjukkan transparansi dan konsistensi arah karier Slank ke depan.

Keputusan ini menunjukkan kematangan manajemen dan pemahaman mendalam mengenai branding band. Slank memilih untuk tetap bergerak maju dengan formasi saat ini sambil membuka peluang kerjasama terbatas dengan mantan anggota. Pendekatan ini menjaga warisan sejarah band tanpa mengikis identitas generasi terbaru.

Masa depan pertunjukan Slank tampaknya akan terus fokus pada tour dan produksi album baru. Kolaborasi dengan mantan personel Formasi 13 mungkin akan menjadi event spesial yang tidak sering terjadi, namun tetap dalam bingkai kolaborasi, bukan reuni. Hal ini menjadi pelajaran bagi publik dan industri musik tentang pentingnya presisi dalam terminologi.