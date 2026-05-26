Bima Azriel: Film Nobody Loves Kay Mengajarkan Komunikasi Antara Generasi Muda dan Orangtua

📆26/05/2026 12:00:00
📰suaradotcom
Bima Azriel dan Aya, pemain film Nobody Loves Kay, berbicara tentang film ini yang akan ditayangkan pada 4 Juni 2026. Mereka mengatakan bahwa film ini mengisahkan perjuangan atlet e-sport Kairi Onic untuk mencapai kesuksesan finansial dan karier menjanjikan.

Bima Azriel , pemain film Nobody Loves Kay , mengatakan bahwa film ini mengisahkan perjuangan atlet e-sport Kairi Onic untuk mencapai kesuksesan finansial dan karier menjanjikan. Bima Azriel berperan sebagai Kay untuk menunjukkan bahwa pemain game profesional mampu mencapai kesuksesan dan bahwa melalui film ini, penonton akan diajak melihat fenomena baru yang sering kali sulit diterima oleh orangtua.

Bima Azriel menekankan bahwa film ini bukan mengajarkan anak membangkang orangtua, tetapi lebih tentang komunikasi antara generasi muda dan orangtua untuk memahami maksud satu sama lain. Aya, aktris yang juga ada di film ini, menambahkan bahwa adanya kisah ini diharapkan menjadi jembatan bagi para remaja untuk memahami sudut pandang orangtua mereka yang mungkin merasa cemas. Aya juga mengatakan bahwa penolakan orangtua sering kali merupakan bentuk kasih sayang dan bahwa orangtua ingin memastikan anaknya mendapatkan kepastian hidup di masa depan.

Bima Azriel dan Aya berharap bahwa film ini juga baik ditonton para orangtua, karena adanya mereka dalam mewujudkan mimpi anak-anak menjadi penting dan bermakna

