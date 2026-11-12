Bima Arya Umumkan Tiga Aspek Penilaian Apresiasi Pemda 2026 di Sumatera

Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengumumkan tiga indikator penilaian utama dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch III. Program ini menyoroti sinergi Forkopimda, kualitas layanan Dukcapil, dan peran daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen melalui kolaborasi strategis.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto secara resmi unveiled tiga aspek penilaian kunci yang menjadi fokus utama dalam pelaksanaan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch III Regional Sumatera. Langkah strategis ini dirancang untuk meningkatkan standar kinerja regional melalui evaluasi berbasis indikator yang ketat, memastikan bahwa setiap kepala daerah tidak hanya memenuhi administrasi dasar, tetapi juga menunjukkan keunggulan nyata dalam governance.

Mekanisme Penilaian Kinerja Kepala Daerah

Bima Arya Sugiarto menjelaskan bahwa gelaran kali ini membawa perubahan signifikan dengan introduce tiga aspek penilaian yang berbeda secara fundamental dari gelaran-gelaran sebelumnya. Penekanan utama diberikan pada tiga pilar utama yang meliputi kepemimpinan kepala daerah dalam membangun sinergi aktif dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang mumpuni, serta efektivitas pengawalan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.

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Rancangan penilaian tersebut disusun dengan tujuan strategis untuk melihat kemampuan konkret para kepala daerah dalam mengonsolidasikan struktur pemerintahan di tingkat wilayah. Evaluasi ini juga mengukur kemampuan pemimpin daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas tinggi serta kemampuan untuk mengoptimalkan seluruh potensi ekonomi yang ada di wilayah masing-masing secara maksimal dan berkelanjutan.

Posisi Stakeholder dan Prioritas Pelayanan Publik

Dalam konteks pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil atau Dukcapil, Bima Arya Sugiarto menekankan bahwa kualitas layanan administrasi kependudukan merupakan salah satu wujud kehadiran negara yang paling dekat dan langsung bersentuhan dengan masyarakat. Oleh karena itu, sistem pelayanan harus terus diarahkan untuk menjadi semakin mudah diakses, ramah, dan manusiawi demi meningkatkan kepuasan publik.

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Sejalan dengan hal tersebut, terkait isu pertumbuhan ekonomi, Bima Arya Sugiarto menyoroti peran krusial pemerintah daerah dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Upaya ambisius ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan belanja pemerintah semata, melainkan membutuhkan pengembangan potensi produksi dan konsumsi yang masif, termasuk di berbagai daerah.

Wakil Menteri Dalam Negeri memberikan apresiasi tinggi kepada para kepala daerah yang telah berhasil membangun kolaborasi solid dengan Badan Pusat Statistik atau BPS, sektor perbankan, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, perguruan tinggi, serta pelaku usaha swasta untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Dampak Nyata dan Besaran Bantuan Pemerintah

Pada kategori penghargaan Forkopimda Terbaik, pemenang tingkat provinsi diraih oleh Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai bentuk dukungan teknis, Kemendagri memberikan bantuan pemerintah berupa 20 unit sepeda motor untuk peringkat pertama, 15 unit sepeda motor untuk peringkat kedua, dan 10 unit sepeda motor untuk peringkat ketiga dalam kategori ini.

Untuk kategori Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terbaik tingkat kabupaten, penghargaan diberikan kepada Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Solok. Sementara itu, di tingkat kota, penghargaan diraih oleh Kota Padang, Kota Padang Panjang, dan Kota Bandar Lampung dengan struktur bantuan yang serupa mulai dari 20 hingga 10 unit sepeda motor dan printer KTP elektronik.

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Kategori Pertumbuhan Ekonomi Terbaik tingkat provinsi dimenangkan oleh Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Lampung. Di tingkat kabupaten, penghargaan disandang oleh Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Belitung, sedangkan di tingkat kota diraih oleh Kota Pekanbaru dan Kota Batam. Kemenangan ini diikuti dengan apresiasi berupa tambahan anggaran sebesar Rp2 miliar untuk peringkat pertama dan Rp1 miliar untuk peringkat kedua.