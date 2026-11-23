Wamendagri Bima Arya menegaskan pentingnya visi besar dan tindakan nyata di SMA Al Hikmah Surabaya sebagai bagian dari program Sekolah Unggul Garuda Transformasi menuju Indonesia Emas 2045.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meninjau langsung pelaksanaan program prioritas pemerintah di SMA Al Hikmah Surabaya pada Senin, 23 November 2026. Kunjungan tersebut dalam rangka monitoring program Sekolah Unggul Garuda Transformasi yang menjadi salah satu unggulan nasional. Tujuan utamanya adalah memastikan kualitas pendidikan mampu mendukung visi besar generasi muda menuju Indonesia Emas.

Visi Besar dan Tindakan Nyata Siswa

Bima Arya menyampaikan pesan krusial kepada seluruh siswa tentang perlunya keberanian untuk mewujudkan visi besar melalui aksi nyata di lapangan. Ia menekankan bahwa memiliki impian adalah langkah awal, namun konsistensi dalam melakukan tindakan adalah pembeda antara sekadar bermimpi dan berhasil. Siswa di lingkungan SMA Al Hikmah Surabaya dinilai telah memiliki kerangka berpikir jangka panjang yang kuat dan terarah.

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Menurut Wamendagri, visi yang kuat harus disertai dengan fokus, disiplin tinggi, dan kerja keras yang konsisten untuk menghasilkan pencapaian di masa depan. Dia mengingatkan bahwa kecerdasan akademik saja tidak cukup jika tidak diimbangi dengan keteguhan hati dalam menjalankannya. Siswa didorong untuk terus bergerak maju tanpa berubah arah, bahkan ketika menghadapi tantangan dalam proses pendidikan jangka panjang.

Dialog Menuju Indonesia Emas 2045

Dalam sesi dialog yang berlangsung interaktif, Bima Arya mendalami cita-cita para siswa untuk menatap masa depan Indonesia pada tahun 2045. Berbagai aspirasi profesional terungkap dari kalangan pelajar, mulai dari impian menjadi ahli teknik biomedis, arsitek, diplomat, hingga pakar kedirgantaraan. Minat pada bidang kedirgantaraan terlihat terinspirasi secara kuat dari figur Presiden Republik Indonesia ke-3, B. J. Habibie.

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Bima Arya mengaku sangat terkesan dengan kedalaman visi yang dimiliki oleh para siswa SMA Al Hikmah Surabaya saat ini. Ia menilai kemampuan membangun perspektif jangka panjang adalah karakteristik utama yang memisahkan individu biasa dari individu luar biasa. Namun, ia kembali menekankan bahwa visi tanpa eksekusi yang tepat hanya akan menjadi imajinasi kosong yang tidak berbuah nyata.

Monitoring Program Unggulan Pemerintah

Kegiatan kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Bima Arya meninjau langsung sejumlah program prioritas pemerintah di berbagai kota di Indonesia. Ia secara khusus menyoroti efektivitas pelaksanaan program Sekolah Garuda Transformasi sebagai instrumen strategis pembangunan sumber daya manusia. Sekolah tersebut dinilai telah menyediakan sistem pendidikan yang baik serta lingkungan belajar yang kondusif bagi pengembangan potensi siswa.

Sekolah tersebut dianggap telah berhasil menciptakan ekosistem akademik yang mendukung pertumbuhan intelektual dan karakter peserta didik. Peninjauan langsung ini bertujuan untuk memastikan bahwa standar pendidikan yang ditetapkan pemerintah benar-benar terimplementasi di tingkat akar rumput. Hasil evaluasi lapangan diharapkan dapat menjadi masukan untuk peningkatan kualitas institusi pendidikan lainnya.

Peran Orang Tua dan Guru sebagai Kunci Sukses

Sebelum mengakhiri kunjungan, Bima Arya mengingatkan para siswa agar tidak melupakan peran vital orang tua dan guru dalam perjalanan meraih cita-cita. Ia menyampaikan pesan moral agar siswa yang masih memiliki orang tua untuk senantiasa membahagiakan dan berbakti kepada mereka. Sementara bagi siswa yang orang tuanya telah meninggal dunia, ia berpesan agar mendoakan mereka dengan tulus dan terus berbuat baik.

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Pihak kepala sekolah dan para guru juga mendapatkan pengakuan atas jasa mereka yang sangat besar dalam mendidik generasi penerus bangsa. Bima Arya menyatakan bahwa orang tua, khususnya ayah dan ibu, adalah kunci utama kesuksesan seorang anak. Rasa hormat dan penghargaan kepada pendidik di sekolah menjadi bentuk rasa terima kasih atas dedikasi yang telah diberikan.