Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyerukan generasi muda untuk menanamkan nilai budaya, moral, dan kebangsaan, serta mengembangkan intelektualitas dan etika agar siap memimpin bangsa menuju era Emas 2045.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan pentingnya penguatan karakter generasi muda sebagai fondasi utama dalam membangun peradaban bangsa dan menyiapkan Indonesia menyongsong era Emas 2045.

Dalam sambutannya sebagai keynote speaker pada acara Garuda Youth Camp 2026 yang berlangsung di Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur, Jakarta, Bima Arya menyoroti bahwa penanaman nilai budaya, moral, dan kebangsaan harus menjadi prioritas bersama. Ia menambahkan bahwa pengetahuan ilmiah saja tidak cukup untuk menggerakkan sebuah bangsa; karakter yang kuat, berintegritas, dan beretika menjadi penopang utama peradaban yang lestari.

"Peradaban besar ditopang oleh pengetahuan dan dipertahankan oleh karakter," tegasnya, mengingatkan bahwa generasi muda perlu dilengkapi dengan kemampuan berpikir kritis, etika, serta kebijaksanaan guna menyaring arus informasi yang semakin deras tanpa kehilangan arah kebenaran. Bima Arya juga menekankan bahwa upaya mempersiapkan penerus bangsa tidak dapat bergantung semata pada pendidikan formal. Kompetensi akademik memang penting, namun harus bersinergi dengan pembentukan karakter dan integritas.

Kedua elemen tersebut dipandangnya sebagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dalam mencetak pemimpin masa depan yang berwawasan luas, namun tetap berpegang pada akar budaya dan identitas kebangsaan. Ia mengutip filosofi Melayu: "Melayu itu kosmopolitan. Menjejak bumi Melayu, berpijak di bumi Nusantara, dan menatap dunia," menegaskan bahwa generasi muda harus mengembangkan wawasan global tanpa melupakan warisan lokal. Contoh tokoh-tokoh seperti Raja Ali Haji dan Buya Hamka dijadikan teladan, karena pemikiran mereka tetap relevan dalam upaya memperkuat karakter bangsa.

Selain itu, Bima Arya mengajak Ikatan Sarjana Melayu Indonesia (ISMI) dan organisasi kemahasiswaan lainnya untuk aktif menghidupkan kembali nilai-nilai budaya, etika, dan kebangsaan melalui program edukasi yang inovatif. Ia berharap ISMI dapat menjadi wadah pengembangan pemikiran kritis yang menyiapkan generasi muda menjadi individu tangguh, siap memimpin di tengah dinamika global. Dalam konteks bonus demografi Indonesia, Bima Arya menekankan bahwa generasi muda harus memanfaatkan peluang ini dengan meningkatkan kualitas diri, berkolaborasi, serta menegakkan integritas dan kesadaran hukum.

Dengan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, serta organisasi kemasyarakatan, harapannya Indonesia dapat melangkah menuju negara maju pada tahun 2045





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