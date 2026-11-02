Bima Arya Sugiarto Dorong Ekonomi Sumbar Terukur dan Inklusif Menuju 2045

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan perlunya perencanaan ekonomi daerah yang berbasis data di Sumatera Barat untuk mencapai Indonesia Emas 2045 melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto secara resmi mendorong seluruh pemerintah daerah di Sumatera Barat untuk merancang strategi pertumbuhan ekonomi yang terukur, inklusif, dan berkelanjutan. Langkah ini diambil guna mengoptimalkan potensi lokal serta memanfaatkan bonus demografi sebagai modal utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Visi Indonesia 2045 dan Peran Kepala Daerah

Indonesia menargetkan posisi sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada tahun 2045. Target ambisius tersebut tidak dapat dicapai hanya dengan rumusan visi semata, melainkan memerlukan terjemahan konkret ke dalam strategi dan langkah nyata. Kepala daerah memegang peran kunci dalam mengarahkan pembangunan wilayahnya agar selaras dengan kebutuhan spesifik dan potensi unggulan masing-masing daerah.

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Mandat Presiden dan Sinkronisasi Data BPS

Kegiatan asistensi ini merupakan tindak lanjut langsung dari penugasan Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Sinergi antara Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah difokuskan untuk mendorong perencanaan pembangunan yang lebih cermat, transparan, dan berbasis data akurat. Kolaborasi ini memastikan bahwa setiap program pembangunan memiliki dasar statistik yang valid.

Sinergi Kolaboratif untuk Pertumbuhan Berkelanjutan

Paparan resmi disampaikan oleh Bima Arya Sugiarto saat membuka kegiatan Asistensi Pertumbuhan Ekonomi dengan tema Sinergi dan Kolaborasi untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Acara tersebut dilaksanakan di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Padang, pada Senin tanggal 2 November. Pendekatan ini menekankan pentingnya kerja sama antarpihak untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat.

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Optimalisasi Potensi Daerah di Sumatera Barat

Pemerintah daerah di Sumatera Barat dituntut untuk lebih proaktif dalam merancang perencanaan pembangunan yang berbasis data. Pemanfaatan bonus demografi menjadi instrumen strategis untuk mendorong ekonomi lokal agar tetap relevan dan kompetitif. Fokus pada pertumbuhan yang terukur akan memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat di wilayah tersebut.

Langkah Nyata Menuju Target Ekonomi Nasional

Strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat menjadi fondasi kokoh bagi keberhasilan visi Indonesia Emas 2045. Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah melalui data Badan Pusat Statistik akan meminimalisir kesenjangan perencanaan. Langkah konkret ini menjadi syarat mutlak untuk mengubah cita-cita nasional menjadi realitas ekonomi yang tangguh dan stabil di masa depan.