Billy Mambrasar Terima TOYP Indonesia 2026 dari JCI, Putri Asli Papua Pertama Raih Penghargaan Bergengsi Ini

Billy Mambrasar menjadi putra asli Papua pertama yang menerima TOYP Indonesia 2026 dari JCI. Penghargaan ini mengukuhkan kiprahnya dalam pendidikan dan pemberdayaan masyarakat Papua serta sejarah panjang penerima TOYP.

Billy Mambrasar, seorang putra asli Papua, secara resmi menerima penghargaan TOYP Indonesia 2026 dari JCI Indonesia. Acara pengumuman ini menegaskan statusnya sebagai putra asli Papua pertama yang memperoleh penghargaan bergengsi tersebut. Pengakuan ini menyoroti perjalanan hidup Billy dalam menghadapi keterbatasan ekonomi sekaligus kontribusinya yang signifikan dalam memperluas kesempatan pendidikan. Ia juga dikenal atas perannya dalam memberdayakan masyarakat adat di wilayah Papua. Billy mempersembahkan penghargaan istimewa ini untuk anak-anak Papua dan seluruh anak Indonesia yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan dalam kehidupan sehari-hari.

Perjuangan Pendidikan dan Latar Belakang Keluarga

Billy Mambrasar berasal dari Kepulauan Yapen, Papua, tempat ia tumbuh besar dalam keluarga yang sederhana. Perjuangan kerasnya dalam dunia pendidikan membawanya menempuh studi di beberapa institusi pendidikan ternama dunia. Ia menimba ilmu di Institut Teknologi Bandung, University of London, Australian National University, hingga Harvard University. Pengalaman akademik tersebut menjadi bekal berharga bagi Billy untuk kemudian membangun berbagai kegiatan sosial yang berdampak luas.

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Salah satu bentuk kontribusinya yang paling nyata adalah mendirikan Kitong Bisa Foundation Indonesia. Yayasan ini bergerak aktif di bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, dengan fokus khusus pada masyarakat adat Papua. Profil Billy yang dipublikasikan oleh Obama Foundation mencatatkan bahwa melalui kepemimpinannya, yayasan tersebut telah berhasil membantu membuka akses pendidikan bagi lebih dari lima puluh ribu pelajar dari kalangan masyarakat adat.

Di luar sektor pendidikan, Billy juga tercatat telah mendukung lebih dari seribu wirausaha melalui bantuan permodalan. Bantuan ini diberikan dengan tujuan untuk membantu para pebisnis kecil mengembangkan usaha mereka agar lebih mandiri dan berkelanjutan. Langkah-langkah strategis ini mencerminkan dedikasi Billy dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar.

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Kontribusi Sosial dan Pelayanan Publik

Kerja sosial Billy tidak berhenti pada pemberian bantuan modal saja. Ia juga terlibat dalam pengembangan kurikulum pelatihan keterampilan bagi pemuda, yang bertujuan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Selain itu, ia melakukan penguatan kapasitas pemimpin komunitas untuk menjaga lingkungan dan mengelola sumber daya alam secara bijak. Billy juga mendirikan Containder, sebuah usaha sosial yang berfokus pada penyelesaian persoalan sampah yang menjadi masalah serius di berbagai daerah.

Di bidang pelayanan publik, Billy pernah menjabat sebagai Staf Khusus Presiden Republik Indonesia pada periode tahun dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh empat. Pengalaman dalam birokrasi pemerintahan ini memperluas ruang kontribusinya. Ia bergerak dari pendampingan masyarakat tingkat akar rumput menuju pengembangan kebijakan serta program pendidikan dan kesempatan kerja bagi kelompok yang kurang terwakili dalam struktur sosial.

Saat ini, Billy Mambrasar masih aktif menjalankan kegiatan akademik sebagai dosen dan peneliti kebijakan ekonomi. Ia berkantor di Pusat Kajian Daya Saing ASEAN, Politeknik Negeri Batam. Selain itu, ia juga berkontribusi langsung dalam pembangunan Papua serta pengembangan investasi di Batam. Billy berharap kesempatan belajar yang ia peroleh dapat kembali menjadi manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Visi Masa Depan dan Makna Penghargaan TOYP

Billy Mambrasar menyatakan bahwa bagi dirinya, ukuran keberhasilan sejati adalah ketika semakin banyak anak dapat melanjutkan pendidikan. Ia juga mengukur kesuksesan dari meningkatnya jumlah keluarga yang memiliki penghidupan lebih baik. Di samping itu, keberhasilan juga terlihat dari semakin banyak anak muda yang berani menentukan masa depan mereka sendiri. Penghargaan ini baginya menjadi dorongan kuat untuk melanjutkan pengabdian, terutama melalui pendidikan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

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Ia berpesan agar anak-anak Papua memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi ilmuwan, pendidik, pengusaha, dan pemimpin di masa depan. Billy berharap mereka dapat melihat bahwa tempat kelahiran dan keadaan ekonomi keluarga tidak harus membatasi sejauh mana seseorang dapat belajar, berkarya, dan mengabdi. Pesan ini ia sampaikan sebagai motivasi bagi generasi muda yang berjuang di tengah keterbatasan.

TOYP merupakan program dari JCI yang bertujuan mengapresiasi kaum muda yang menunjukkan pencapaian luar biasa dan kontribusi nyata bagi masyarakat. JCI adalah organisasi internasional yang memiliki sejarah kerja sama erat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Organisasi ini memiliki hubungan dengan UNICEF serta status konsultatif pada Dewan Ekonomi dan Sosial PBB atau ECOSOC. Penghargaan TOYP Indonesia merupakan pengakuan pada tingkat nasional dalam jejaring program global JCI.

Dalam sejarah penghargaan kaum muda JCI dan Jaycees di berbagai negara, sejumlah penerimanya kemudian dikenal sebagai tokoh dunia yang berpengaruh. Daftar nama tersebut mencakup mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton, aktris internasional Michelle Yeoh, peraih Hadiah Nobel Perdamaian Henry Kissinger, mantan Presiden AS John F. Kennedy, serta aktor Jackie Chan. Billy terpilih sebagai salah satu dari sepuluh penerima penghargaan tingkat nasional dalam kategori Personal Improvement and/or Accomplishment.

Di samping Billy Mambrasar, penerima penghargaan lainnya antara lain Ferry Irwandi, Jerhemi Owen, Carina Joe, dan Johan Nurlela. Kehadiran Billy dalam daftar penerima bergengsi ini mengukuhkan perannya sebagai inspirator bagi pemuda Papua dan Indonesia. Ia membuktikan bahwa keterbatasan kondisi sosial ekonomi bukanlah penghalang untuk meraih prestasi dan memberikan dampak positif bagi negeri.