Bilal Hasan Kalah Debut Kartu Utama UFC 334

Petarung Indonesia Bilal Hasan menelan kekalahan pertama di UFC 334. Kekalahan ini terjadi karena kelemahan gulat yang dieksploitasi Luis Gurule di Madison Square Garden.

Bilal Hasan mengalami kekalahan pertama dalam kariernya pada debut kartu utama UFC. Petarung berdarah Indonesia itu dikalahkan oleh Luis Gurule melalui keputusan juri di ajang UFC 334. Pertandingan berlangsung di Madison Square Garden, New York, pada Minggu, 15 November 2026 WIB. Kekalahan ini menandai berakhirnya rekor sempurna Bilal selama ini.

Mekanisme Kekalahan Bilal Hasan

Hasil pertandingan ini ditentukan oleh strategi Luis Gurule dalam mengatasi gaya bertarung Bilal Hasan. Bilal unggul jauh saat berdiri tetapi sangat rentan ketika pertarungan berlangsung di area bawah atau lantai. Gurule secara efektif mengeksploitasi celah ini dengan berhasil membawa Bilal ke tanah.

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Bilal Hasan gagal mengantisipasi strategi bantingan yang diterapkan lawan. Ia tidak mampu bertahan dari upaya penjatuhan lawan dan kesulitan bangkit saat dikontrol di kanvas. Kondisi ini menyebabkan Bilal kehilangan dominasi di ronde kedua dan ketiga. Juri akhirnya menilai bahwa kinerja Bilal di bagian bawah adalah kelemahan fatal.

Skor akhir pertandingan menunjukkan dominasi teknis Gurule di momen krusial. Dua juri memenangkan pertarungan bagi Gurule, sementara hanya satu juri yang berpihak pada Bilal Hasan. Skor skor tersebut adalah 29-28, 28-29, dan 28-29. Hasil ini mengubah rekor Bilal dari 10 menang menjadi 10 menang dan 1 kalah.

Posisi Pihak Terlibat dan Komentar Resmi

Luis Gurule tampil sangat tenang dan sabar selama seluruh durasi pertandingan. Sebelum duel, ia menyatakan bahwa kesabaran adalah kunci utamanya melawan serangan variatif Bilal. Gurule menyebut bahwa timnya hanya perlu menekan Bilal hingga membuatnya tidak nyaman. Pernyataan ini terbukti benar ketika ia mulai membaca pola serangan lawan.

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Gurule berhasil menangkap tendangan Bilal dan segera menyerang balik. Ia kemudian menunjukkan keahlian dalam bergulat dengan melakukan dua kali bantingan. Bantingan pertama terjadi di ronde kedua dan yang kedua di ronde ketiga. Setiap kali berhasil menjatuhkan Bilal, Gurule selalu nyaman mengontrol posisi di bawah.

Di ronde terakhir, Gurule mendominasi pertarungan bawah selama hampir seluruh durasi ronde. Puncaknya, ia berhasil mengontrol Bilal Hasan di kanvas untuk waktu yang sangat lama. Catatan dominasi ini sangat memengaruhi penilaian juri di akhir pertandingan. Gurule akhirnya meningkatkan rekornya menjadi 12 menang dan 4 kalah.

Bilal Hasan mengakui bahwa strategi lawan tepat sasaran pada malam itu. Ia meminta maaf atas kekalahan tersebut dan memberikan apresiasi penuh kepada Luis Gurule. Bilal menyatakan bahwa ia perlu kembali bekerja keras untuk menutupi celah permainannya. Ia juga menyindir prediksi media yang meremehkan lawan, termasuk prediksi dari ChatGPT.

Dampak Nyata dan Langkah Ke Depan

Kekalahan ini secara signifikan mengubah ekspektasi publik terhadap potensi Bilal Hasan. Kemampuan striking-nya yang mematikan terbukti efektif di ronde pertama dengan skor 30-16. Bilal unggul mutlak dalam jumlah serangan signifikan, khususnya tendangan ke arah perut lawan. Namun, ketidakmampuannya bertahan di bawah menjadi titik lemah yang fatal.

Kelemahan ini harus segera diperbaiki agar Bilal bisa bertahan lama di UFC. Pemegang gelar di UFC saat ini didominasi oleh petarung dengan basis gulat yang kuat. Jika Bilal tidak menutup celah ini, ia akan kesulitan menghadapi level petarung teratas. Perbaikan teknik bawah menjadi prioritas utama dalam pelatihan selanjutnya.

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Debut di kartu utama UFC membawa tekanan psikologis dan ekspektasi tinggi. Kekalahan pertama ini bukanlah akhir dari perjalanan kariernya. Hampir semua petarung hebat di UFC pernah mengalami kekalahan di awal karier mereka. Pengalaman ini menjadi bagian penting dari proses pembelajaran seorang atlet profesional.

Seperti contoh Islam Makachev yang pernah kalah KO di awal kariernya. Sepuluh tahun berselang, ia menjadi juara di dua kelas berat sekaligus. Kondisi serupa bisa terjadi pada Bilal Hasan jika ia mampu bangkit dari kegagalan ini. Periode saat ini akan menjadi sangat krusial dalam pembentukan karakter petarung.

Visi Bilal Hasan untuk menjadi peraih gelar UFC pertama dari Indonesia masih terbuka lebar. Namun, hal itu hanya bisa tercapai jika ia mampu menutup kelemahan tekniknya. Setiap kesalahan di awal harus menjadi pelajaran berharga untuk peningkatan performa. Perjalanan menuju puncak masih panjang dan penuh dengan tantangan berat.

Bilal Hasan masih berusia 25 tahun dengan potensi fisik dan teknis yang sangat besar. Kemampuannya memukau di atas kaki sudah tidak diragukan lagi lagi. Ia telah mencatatkan delapan kemenangan KO dari sepuluh pertarungan sebelumnya. Kombinasi pukulan dan tendangan variatifnya memang sangat sulit ditandingi.

Masalah utama yang dihadapi adalah transisi dari atas kaki ke bawah kaki. Bilal harus belajar bertahan dari bantingan dan mencari posisi yang menguntungkan di tanah. Pelatihan intensif harus difokuskan pada pertahanan gulat dan transisi serangan. Hanya dengan menutup lubang besar ini, ia bisa bersaing di level tertinggi.

Minggu di New York ini meninggalkan pelajaran yang sangat dalam bagi Bilal. Ia kini memahami bahwa UFC membutuhkan keterampilan yang jauh lebih kompleks. Debut di panggung utama mengajarkan bahwa favorit bukan jaminan kemenangan. Mental dan teknik harus seimbang untuk menghadapi lawan kelas dunia.